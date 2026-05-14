名古屋にて初開催！「オーロラと森のものがたり展」お得な前売り券が5月15日（金）より発売開始！夕方以降も鑑賞を楽しめるナイト営業も実施。

テレビ愛知株式会社

名古屋初開催「電気文化会館 開館40周年記念 オーロラと森のものがたり展 ～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～」（主催：テレビ愛知、ハンズプロ、ＢＶコミュニケーションズ）のお得な前売り券を、5月15日（金）より発売いたします。



神秘的なオーロラ、豊かな生命を育む森、誰もが愛する童話の世界。

本展はそんな北欧の魅力を融合させた体験型の展覧会です。

会場は電気文化会館（名古屋市中区栄2丁目2-5）。7月11日（土）からて開催されます。

なお、会期中、金曜・土曜・お盆期間〈8/7（金）～8/15（土）〉には20:00まで観覧できるナイト営業を実施します（※7/11（土）は通常営業）。



北欧の暮らしから学ぶ、「幸せのかけら」の探しかた。

厳しい冬を乗り越え、短い夏を精一杯楽しむ。

日常のささやかな幸せを大切にする北欧の暮らしから、

「幸せのかけら」を探すヒントを見つけてみませんか。

チケット販売について

本展の前売券は、5月15日（金）10:00からご購入いただけます。

〈入場料〉

おとな ：前売1,400円 ／ 当日 1,600円

こ ど も ：前売 500円 ／ 当日 600円

学生（高・大・専門） ： 前売 700円 ／ 当日 900円

シニア（65才以上） ：前売 1,300円 ／ 当日 1,500円

※こども料金は4歳以上中学生以下です。

※障がい者等割引券 おとな 800円 こども300円(4才～高大専門) 前・当日券共通。

※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方1名（「ミライロID」も使用可）が対象です。



〈販売期間〉

前売り券 5/15(金） 午前10:00 ～ 7/10（金）23：59まで

当日券 7/11(土） 午前00:00 ～ 8/30（日）16：00まで

〈チケット販売 プレイガイド〉

・WEB：アソビュー！(https://evt.asoview.com/aurora)、楽天トラベル(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62559?scid=we_txp_aurora-officialsite)、チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2617859&rlsCd=001)、ローソンチケット(https://l-tike.com/order/?gLcode=43349&gPfKey=20260423000002192759&gEntryMthd=02&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%81%A8%E6%A3%AE%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%9F%E3%82%8A%E5%B1%95%E3%80%80%EF%BD%9E%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%83%E3%82%B2%E3%81%A8%E7%AB%A5%E8%A9%B1%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%97%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%82%E3%81%AE%EF%BD%9E&gBaseVenueCd=40186)、

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4530060002-P0030001?P6=001&P1=0402&P59=1)、いこーよ(https://iko-yo.net/facilities/29390)

・店 頭：セブン-イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：996-087）

ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：43349）

ファミリーマート店内マルチコピー機

当日券は会場でも販売（現金のみ）

ナイト営業について

会期中の毎週金曜・土曜およびお盆期間〈8月7日（金）～8月15日（土）〉は、閉場時間を20:00（最終入場 19:30）まで延長し、夜間特別開館（ナイト営業）を実施します。

学校・仕事終わりやディナーのあとでもイベントをお楽しみいただけます。

〈ナイト営業実施日〉

7/17（金） 7/18（土） 7/24（金） 7/25（土）7/31（金） 8/1（土）

8/7（金）～8/15（土） 8/21（金） 8/22（土） 8/28（金） 8/29（土）

※7/11（土）は通常営業

展覧会について

豊かな自然と、日々を楽しく過ごす工夫。

北欧の暮らしを体感すれば、「幸せのかけら」が見つかるはず。

神秘的なオーロラ、豊かな生命を育む森、誰もが愛する童話の世界。

北欧の歴史と魅力を融合させた、体験型の展覧会です。

北欧は日照時間が短く、冬がとても長い地域。それにもかかわらず、世界幸福度ランキングでは常に上位を占めています。その理由はきっと、居心地のよい空間をつくる「Hygge（ヒュッゲ）」や、自分にとっての“ちょうどいい”を探す「Lagom（ラーゴム）」といった考え方をとても大切にしており、日々を楽しく過ごす工夫をたくさん実践しているからかもしれません。

厳しい冬を心豊かに乗り越え、短い夏を精一杯楽しむ。そんな北欧の豊かな自然とスローライフを体感できる展示と、日常のささやかな幸せを大切にする北欧の暮らしから、「幸せのかけら」を探すヒントを見つけてみませんか。

【開催概要】

◇展覧会名 オーロラと森のものがたり展

～ヒュッゲと童話がおしえてくれたもの～

◇開催日時 2026年7月11日(土) ～8月30日(日) 9:30～17:00（最終入場16:30）

期間中休館日なし

金・土・お盆期間はナイト営業：9:30～20:00（最終入場19:30)

7/17（金） 7/18（土） 7/24（金） 7/25（土）7/31（金） 8/1（土）

8/7（金）～8/15（土） 8/21（金） 8/22（土） 8/28（金） 8/29（土）

※7/11（土）は通常営業

◇開催場所 電気文化会館 5階 イベントホール／東・西ギャラリー

（愛知県名古屋市中区栄2丁目2-5）

◇アクセス 地下鉄「伏見」駅より徒歩約2分。「栄」駅より徒歩10分。

◇チケット 各種コンビニ店舗・電子チケットなど

◇主催 オーロラと森のものがたり展 愛知会場 実行委員会

（テレビ愛知、ハンズプロ、ＢＶコミュニケーションズ）

◇共催 電気文化会館（中電不動産）

◇公式HP https://tv-aichi.co.jp/aurora/

◇X（旧Twitter） https://x.com/aurora_to_mori

◇Instagram https://www.instagram.com/aurora_to_mori/