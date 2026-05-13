TRUNK(HOTEL) CAT STREET、9周年を記念しGUCCIMAZE(R)︎とのコラボレーションアイテムを発表

株式会社TRUNK

2017年5月13日に渋谷区・神宮前にオープンしたブティックホテルTRUNK(HOTEL) CAT STREETは、今年で開業9周年を迎えます。このアニバーサリーを記念し、独自のスタイルと印象的なグラフィック作品で国内外から高い注目を集めるグラフィックデザイナー・アーティストのGUCCIMAZE(R)︎(グッチメイズ)とのコラボレーションによる「TRUNK(HOTEL) CAT STREET x GUCCIMAZE(R)︎ 9th Anniversary Collection」を5月15日(金)より発売いたします。

本コレクションではGUCCIMAZE(R)︎が「9」という数字を独自に再解釈し、描き下ろしたグラフィックを採用。発光するような有機的フォルムと立体的な造形表現によって、ホテルのこれまでの軌跡と現在地を可視化しています。Tシャツは、フロントにミニマルなロゴを配し、バックに象徴的なグラフィックとメッセージを大胆にレイアウト。ブラックとホワイトの2色を展開します。キャップは、同グラフィックを刺繍で立体的に表現したブラック1色の仕様で、コレクション全体の統一感を高めています。9周年という節目を象徴しながらGUCCIMAZE(R)︎独自の表現が融合した、特別感と日常的な実用性を兼ね備えたラインナップです。

【商品概要】

TRUNK(HOTEL) CAT STREET x GUCCIMAZE(R)︎ 9th Anniversary Collection

■ 販売開始日：2026年5月15日(金)

■ 販売場所：TRUNK(STORE) ／ TRUNK(STORE)オンラインストア https://trunkstore.official.ec/

■ お問い合わせ先：TRUNK(STORE) 03-5766-3206

S/S Tee

販売価格：6,900円 (税込)

カラー展開：ブラック、ホワイト

サイズ展開：M、L、XL (男女兼用)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25317/table/87_1_83861f9dfbb6a3dbbf639ea465c79ded.jpg?v=202605141251 ]

素材：綿100% (5.6oz)

Cap

販売価格：5,500円(税込)

カラー展開：ブラック

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25317/table/87_2_9d8cd8114dbfda4e391fd961d05dba5b.jpg?v=202605141251 ]

【アーティストプロフィール】

GUCCIMAZE(R)︎

東京を拠点に活動するクリエイティブディレクター/アーティスト。

強い視覚的インパクトと高い識別性を軸に、領域にとらわれない表現で独自のスタイルを構築している。

鋭さや圧力を伴うビジュアルの中に、わずかな歪みや不穏な気配を忍ばせることで、張り詰めた空気感と持続的な印象を生み出す。実験性と精度を両立させた設計により、国内外のプロジェクトにおいて明確な存在感を示している。

Instagram: ＠guccimaze(https://www.instagram.com/guccimaze?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

◆ TRUNK(HOTEL)とは？

日本発のブティックホテルブランドとして、2017年5月、「一人ひとりが日々のライフスタイルの中で、自分らしく、無理せず等身大で、社会的な目的を持って生活すること」という「ソーシャライジング」をコンセプトに掲げ、渋谷区神宮前にオープン。2019年には、神楽坂に元芸者の稽古場をリノベーションした一棟貸しのエクスクルーシブな宿泊施設 TRUNK(HOUSE)を開業。そして、2023年9月新たに渋谷区富ヶ谷に TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK を開業。ロケーションごとにコンセプトの異なるホテルづくりを目指し、唯一無二のラグジュアリーな宿泊体験を提供する。

TRUNK(HOTEL) CAT STREET

HP: https://catstreet.trunk-hotel.com

Instagram: ＠trunkhotel_catstreet(https://www.instagram.com/trunkhotel_catstreet/)