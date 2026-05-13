″リピートを生み出すAIカルテ″サロン向け顧客管理アプリ「BEFORE AFTER(R)」、AIカルテ機能を発表！

ならでわ株式会社

ならでわ株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：大塚拓也）は、35,000店舗以上に導入されているサロン向け顧客管理・写真管理アプリ「BEFORE AFTER(R)」において、施術中の会話内容をもとに接客カルテを自動生成する「AIカルテ」機能を発表いたします。

BEFORE AFTER(R)は、施術前後の写真を記録し、お客様の変化を見える化することで、サロンにおける接客品質向上やリピート促進を支援してきました。

今回発表するAIカルテ機能では、施術中の会話をもとに、お客様の悩み、施術内容、生活習慣、ホームケア提案、次回確認すべき内容などをAIが自動で整理します。

これにより、サロンスタッフの記録業務を軽減するだけでなく、お客様一人ひとりに対して「前回の悩みを覚えてくれている」「自分に合わせて提案してくれている」と感じてもらえる接客体験づくりを支援します。

開発の背景

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美容サロンの現場では、施術中にお客様の悩みや生活習慣、肌や身体の状態、施術後の変化、次回に向けた提案など、多くの重要な情報が会話の中で交わされています。

しかし、施術後すぐに次のお客様対応に入ることも多く、会話内容を十分に記録できない、スタッフによってカルテの書き方に差が出る、前回の会話や提案内容を次回来店時に活かしきれない、といった課題があります。

お客様にとってサロンでの満足度は、施術そのものだけで決まるものではありません。

「前回話した悩みを覚えていてくれた」

「自分のことをちゃんと理解してくれていると感じた」

「何気ない会話まで覚えてくれていて嬉しかった」

「変化を一緒に見てくれた」

「次に何をすればよいか、わかりやすく提案してくれた」

こうした一つひとつの接客体験が、お客様の安心感や信頼感につながり、また来店したいという気持ちを生み出します。

BEFORE AFTER(R)では、これまで写真によって施術前後の変化を見える化してきました。

今回のAIカルテ機能では、そこに施術中の会話を活用した接客カルテを加えることで、写真に残る変化だけでなく、会話の中にあるお客様理解もサロンの接客資産として残せるようにします。

「会話がカルテになる」AIカルテ機能

BEFORE AFTER(R)のAIカルテは、接客中の会話内容をAIが自動で整理し、カルテとしてまとめる機能です。

生成される内容は単なる文字起こしではなく、

- 今回の内容- 求めていたこと- お悩みベスト3- 対応内容・提案- 雑談メモ- 今回の気づき- 次回来店- 次回対応ポイント- フォローメッセージ

の9項目で整理されます。

これにより、スタッフごとの差が出やすかったカルテ記録を、統一されたフォーマットで蓄積できることも特徴です。

BEFORE AFTER(R)のAIカルテが支援すること

AIカルテでは、単なる記録作業の効率化だけではなく、サロン現場の接客改善まで支援します。

■ カルテ記入負担軽減

接客後の記録時間を短縮し、スタッフが“お客様と向き合う時間”を増やせるよう支援します。

■ 統一された接客記録

スタッフごとの差が出やすかったカルテ記録を、統一フォーマットで蓄積できます。

■ 接客品質の見える化

接客内容を振り返ることで、提案不足や不安解消不足など、改善ポイントを整理できます。

■ 属人化対策・スタッフ教育

“売れるスタッフだけができている接客”を、店舗全体で共有しやすくなります。

■ フォローメッセージ支援

接客内容や会話内容をもとに、次回来店につながるフォローメッセージ作成を支援します。

■ リピート率改善

お客様理解を深め、継続来店につながる接客を支援します。

接客を“店舗の資産”へ

BEFORE AFTER(R)のAIカルテは、“記録を残す”ことだけを目的としていません。

接客内容を蓄積し、

スタッフ教育、接客品質向上、引き継ぎ、店舗全体での共有

などに活用することで、“接客ノウハウ”を店舗全体の資産として蓄積できる環境づくりを目指しています。

Beautyworld Japan Tokyo 2026に出展

ならでわ株式会社は、 に出展いたします。

また、「AIカルテ機能」は展示会開催に先駆け、β版として2026年5月に先行リリース予定です。

会場では、実際にAIカルテ機能をご体験いただけるほか、

AIによる接客会話の自動整理 統一されたカルテ記録 フォローメッセージ生成 接客品質の見える化

など、“リピートにつながる接客支援”を実際の画面でご覧いただけます。

さらに、

- 写真比較機能- 顧客管理機能- デジタル同意書- カウンセリング機能

など、「BEFORE AFTER(R)」の各種機能もあわせて展示予定です。

【出展概要】

展示会名：Beautyworld Japan Tokyo 2026

会期：2026年5月18日（月）～5月20日（水）

会場：東京ビッグサイト

出展エリア：ビジネスサポートゾーン / Business support zone

小間番号：S1-A010

出展名：ならでわ株式会社 / BEFORE AFTER(R)

BEFORE AFTER(R)について

「BEFORE AFTER(R)」は、美容サロン向けの顧客管理アプリです。

- 写真管理- ビフォーアフター比較- カルテ管理- 来店履歴- カウンセリングシート- デジタル同意書

などを一元管理し、サロン現場の業務効率化と顧客満足度向上を支援しています。

ダウンロードはこちら :https://apps.apple.com/jp/app//id1239269208AppStoreから無料ダウンロードできます！

【会社概要】

会社名：ならでわ株式会社

代表取締役：大塚拓也

所在地：栃木県宇都宮市伝馬町1-6 CENTER PLACE伝馬町5F

設立日：2014年8月6日

資本金：65,752,000円

事業内容：顧客管理アプリ開発、ヘルスケア向けアプリ開発、エンターテインメント事業など

【本件に関するお問合せ先】

ならでわ株式会社

担当：綱川(つなかわ)

電話：028-688-8905

HP：https://naradewa.co.jp

お問い合わせフォーム：https://naradewa.co.jp/contact