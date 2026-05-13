5月30日（土）13時よりオンライン開催！UAEで唯一のダイヤモンド工場をオンライン視察！ドバイ発・一貫製造体制が生む事業投資の可能性とは

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝）は株式会社レベクリ 代表取締役 小林 昌裕氏による無料ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーでは、原石から製品までの一貫製造体制が生み出すコスト優位性と事業ポテンシャルを、オンラインによる工場視察とともに公開。メーカー直結だからこそ得られる特別な情報を、参加者限定でお伝えします。

開催概要

テーマ：事業投資

開催日時：2026年5月30日(土)13:00～14:00

参加費：無料

会場：オンライン

予定内容

世界中の富裕層を引き付けるダイヤモンドの輝き

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69df521a905bd4b6da000000

富裕層をはじめ、人々を魅了し続ける「ダイヤモンド」。

現在、ドバイはダイヤモンド取引量で世界トップクラスです※。

その中心地でUAE（アラブ首長国連邦）で唯一のダイヤモンド工場を運営し、国際的アワードも受賞している急成長中のダイヤモンド事業会社への投資をご紹介します。

※ ドバイの主要経済特区DMCC（Dubai Multi Commodities Centre）発表の年次レポートより

「コスト優位性」「高いポテンシャル」の秘密

通常、ダイヤモンドは私たちの手元に届くまでには多くの仲介が入りますが、今回ご紹介する会社は「原石の仕入れ」から「カット・研磨」「製品化」までをすべて自社で完結させるメーカー機能を保有。

この「一貫体制」が、他社が真似できないコスト優位性と、事業としての高いポテンシャルを生み出しています。

今回のセミナーでは、オンライン形式で現地のダイヤモンド工場を視察しながら、ダイヤモンド事業のパートナーとなって高い利回りをめざせる仕組みを解説します。

メーカー直結の特別な情報を参加者の皆様だけに公開！

このセミナーでわかること

・UAEで唯一のダイヤモンド工場が持つ独自の競争優位性

・原石から製品まで一貫管理！ 中間マージン排除を可能にする事業スキーム

・世界中の富裕層が注目する「ドバイ・ダイヤモンド市場」の現状

こんな方におすすめ

・独自のスキームを持つ、希少性の高い事業情報を探している方

・誰もが知る情報ではなく、情報の「上流」に触れたい方

・ドバイや海外事業とのパートナーシップ・資産分散に興味がある方

【重要事項】

本セミナーは情報提供を目的としており、特定の投資や取引を勧誘するものではありません。

将来の収益や成果を保証するものではありません。

最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。

講師紹介

小林 昌裕株式会社レベクリ 代表取締役

「収入の柱を増やし、人生を選べるようになる」を理念とする副業アカデミー代表、YouTube「令和の富裕層研究所」所長。



1982年東京都板橋区生まれ。サラリーマン歴9年。区分マンション・都内シェアハウス・地方一棟マンションなどを保有。年間の家賃収入が5,000万円となり、2014年にサラリーマンを卒業。

不動産投資以外にも20余りの副業を実践し、現在はその経験を活かしてクライアントの収入の柱を増やすために幅広い活動を展開している。

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン

セミナー詳細はこちら :https://gentosha-go.com/ud/seminar/id/69df521a905bd4b6da000000

富裕層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』とは？

財産や生活を守る実利の分野において、ごく限られたインナーサークルで独占されている情報、一部の人にとっては当たり前の知識やノウハウではあるものの、大多数の人々は知らない話は数多くあります。それら一つひとつに光を当て、必要とする人々にコンテンツという形で伝えていきます。

メディアを活用したオンライン/オフラインの法人向けプロモーション支援や、メディアナレッジを活用したマーケティング支援、読者の課題解決のための金融ソリューションを提供しています。

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お問い合わせ先

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東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル2階

E-Mail：ggo_info@goldonline.co.jp