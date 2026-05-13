Synspective、8機目のSAR衛星の初画像を公開

株式会社Synspective

小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売と解析ソリューションの提供を行う株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井元行）は、2026年3月21日に打ち上げた自社8機目の小型SAR衛星の画像取得に成功したことをお知らせします。

8機目のSAR衛星は、日本時間の2026年3月21日（土）03時10分にニュージーランドのマヒア半島にある発射場からRocket Lab社のElectronロケットにより打ち上げられ、予定通りの軌道へ投入され、初交信に成功し同日にアンテナ展開しました。その後、順調に運用を行い、画像取得に成功しました。

本リリースに掲載されている画像は、衛星の機能を試験・調整する試験電波発射により取得された試験データになります。

■ 画像詳細

観測日時：2026年4月30日

観測場所：ケープタウン、南アフリカ

観測モード：Spotlight Enhanced

※本衛星は、経済産業省の実施する「中小企業イノベーション創出推進事業」（フェーズ3）における「衛星リモートセンシングビジネス高度化実証」テーマの補助を受けて開発しています。