メルセネール株式会社、転職活動中の会社員向けAI面接練習ツール「SHIEN面接トレーナー」を無料公開

メルセネール株式会社

採用支援を手がけるメルセネール株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：大道寺一慶）は、転職活動中の会社員を主な対象とした、AI面接練習ツール「SHIEN面接トレーナー」を、本日より一般公開いたします。本サービスは完全無料でご利用いただけます。

■ 開発の背景 - AI採用が広がる時代、候補者側の準備が追いついていない

SHIEN面接トレーナー :https://trainer.agent-shien.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=launch

企業の採用プロセスへのAI活用が急速に進み、AI面接ツールの導入企業も増加傾向にあります。これにより、候補者はかつてよりも高いレベルでの論理的な伝え方が求められるようになっています。

一方で、転職活動中の社会人が質の高い面接練習を行う環境は整っていません。特に新卒以来、面接経験がない20代後半~30代の方にとっては「新卒のときはうまくいったけど、中途の面接への準備が足りない」という不安感を生みやすいです。

また、友人に頼むのは気が引け、転職エージェントとの模擬面接は本数が限られます。在職中は練習時間自体の確保すらも難しい。既存のAI面接練習ツールの多くは就活生向けであったり、一方的に話した内容を評価されるだけであり、話した内容に対する深堀りや中途ならではの面接官の属性ごとの違いには十分対応できていませんでした。

こうした状況を受け、当社では採用エージェントとしての現場知見をもとに「転職活動中の会社員が、面接本番の文脈に即した練習をAIでできるツール」を開発しました。

■ サービスの特徴

1. AI面接官と深掘り対話ができる「ロールプレイモード」

単発の質問評価ではなく、AI面接官と4~5往復の対話形式で練習します。ユーザーの回答内容を受けてAIが深掘りするため、本番の面接に近い緊張感と流れを体験できます。

面接官タイプは人事・現場（マネージャー）・役員の3タイプから選択でき、それぞれ質問の観点と深掘りの切り口が異なります。

2. 面接官のトーン・スタイルを自由にカスタマイズ

「圧迫気味」「スタートアップ風」「最終面接風」など6種類のプリセットから最大2つを組み合わせて選択できるほか、自由記述での追加指示にも対応しています。

3. 4軸スコアで「伝わり方」を可視化

回答を「結論の明確さ・論理性・構造・具体性」の4軸で1～5点評価します。ビヘイビア面接（行動面接）において面接官が実際に見ている観点を基準に設計しており、「なんとなく練習した」ではなく改善すべき箇所が数値で把握できます。

4. 言い換え例を即時生成

良い点・改善点に加え、元の回答を活かした改善版の回答例を自動生成します。「どう直せばよいか」がその場で明確になるため、練習で終わらず実践の接続がスムーズです。

5. 音声認識対応・スマホで利用可能

音声認識によって「話しながら練習する」環境を提供します。通勤中や昼休みなど、在職中の隙間時間を練習に変えることができます。テキスト入力にも対応しています。

6. 職種に応じた最適化

営業・エンジニア・マーケティング・コーポレートなど5職種に対応し、職種ごとに評価の重点軸と深掘りの観点が変わります。志望企業名を入力すると、質問文がその企業の文脈に合わせてカスタマイズされます。

■ 利用方法

・https://trainer.agent-shien.jp/ にアクセス（アカウント登録不要）

・面接官タイプ・カスタム設定・職種・志望企業を設定（約1分）

・AI面接官の質問に音声またはテキストで回答

・4軸スコア評価フィードバック＋言い換え例を受け取る

最短3分から練習を開始できます。

■ 料金

完全無料

未ログインでは3回までの回数制限あり。

無料アカウント登録することで、回数制限の上限が10回になり練習履歴の保存も可能になります。

■ 対応環境

ブラウザ：Google Chrome/Microsoft Edge （最新版推奨）

デバイス：PC・スマートフォン・タブレット

■ 今後の展開

本サービスは、当社が提供する転職支援サービス「SHIEN(https://agent-shien.jp/)」のお役立ちツールとして位置づけています。今後は面接トレーニングの他、AI時代の候補者の支援のためのプロダクト展開を拡充していきます。

メルセネール株式会社

■ 会社概要

メルセネールは『自分らしさを大切にしながらたくさん挑戦できる世界』をビジョンに掲げ、クライアント企業の目指す姿の実現を支援しながら自らも事業創出を行う“挑戦し続ける”企業です。

伴走型での新規事業創出や、戦略策定などを強みとしたコンサルティングサービスに加え、自社独自の事業開発にも取り組んでいます。

設立：2022年1月

代表：代表取締役 大道寺一慶

住所：東京都千代田区神田須田町１丁目３２番地

URL：https://www.mercenaire.jp/

事業内容：伴走型ビジネスコンサルティング、事業創出サービス、キャリア支援事業「GradsGuide」、人材紹介事業「SHIEN」



■ 本件に関してのお問合せ先

メルセネール株式会社

Mail：shien_info@mercenaire.jp

URL：https://agent-shien.jp/

担当：渡辺

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