Andemiu × 美容家・山岡葵さんコラボ「ケアの手間を減らし身体ラインを整える夏服」5月13日（水）からWEBにて先行予約開始！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のAndemiu（アンデミュウ）は、美容家・山岡葵さんとのコラボレーションアイテムとして企画しました。シルエットの美しいワンピースと、紫外線ケアの出来るカーディガンの2型6種類を2026年５月13日よりWEB先行予約で開始いたします。同日開催のインスタライブでは、ご本人も出演し、コラボレーションアイテムの魅力をお届けします。

Andemiuは「仕事だって、遊びだって、恋だって、ファッションだって、全部がわたしの力になる。 はたらく姿もうつくしく、いつだって理想の自分でいるために。」をタグラインに20代後半～30代の働く女性に向けた、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを提案しているブランドです。

今回、夏の厳しい暑さに向けて、肌を慈しみながらも、妥協なく自分を輝かせてもらえるようなアイテムを提案したいという想いがあり、美容家の山岡葵さんをお招きし、コラボアイテムはワンピースとカーディガンの2型、6種類制作しました。

数多くの化粧品や美容法に触れてきた美容家・山岡葵さんならではの視点を活かした今回のコラボレーションは、着るだけで肌を慈しみ、シルエットを整える、忙しい現代女性に贈る、ワンピースを着て、カーディガンを羽織るという2ステップの「纏う美容液」のようなコレクションです。

■美容家・山岡葵さんコラボレーションアイテム概要

公式WEBストア and ST 先行予約開始日：

2026年5月13日（水）午前9時

特設サイト：

https://www.dot-st.com/andemiu/disp/itemlist/?dispNo=002001804

■商品詳細

1枚で決まる、大人のための理想的シルエット

「暑い日こそ、最小限のステップで最大限の美しさを。」そんな想いで実現したワンピース

デコルテを美しく見せるために計算し尽くされたカットラインは、纏うだけで凛とした佇まいを演出。締め付け感のないやわらかな接触冷感素材を使用、夏の身体を優しく包み込み、自然なスタイルアップを叶えます。

商品名：カットベアワンピース

価格：13,200円（税込）

カラー展開：アイボリー、ブラウン、ブラック

サイズ：FREE

羽織るだけで紫外線対策になるUVカット素材のカーディガン

「夏の厳しい暑さと強い日差しの中でも、はたらく姿は常に美しく。」そんな言葉が実現

さらっと軽やかで、汗ばむ日でも肌離れの良い素材感にこだわり、紫外線対策になる一着。細見えするシルエットを追求しており、ワンピと合わせたセットアップはもちろん、単体でも高い着回し力を発揮します。

商品名：タイトVネックカーディガン

価格：8,800円（税込）

カラー展開：ピンク、ブラウン、ブラック

サイズ：FREE

■美容家・山岡葵さん出演のスペシャルインスタライブ

予約開始日の夜には、山岡葵さんご本人が出演するインスタライブの配信が決定！「美容家目線」での着こなしのこだわりや、夏を美しく過ごすためのヒントを直接お届けします。実際の素材感やシルエットを詳しくチェックしていただけます。

配信日時：

2026年５月13日（水）20時（詳細はブランド公式SNSにて告知いたします）

配信アカウント：

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andemiu_official/

■山岡葵さんプロフィール

モデル／元美容皮膚科看護師

美容皮膚科で看護師として働いた経験から、ドクターズコスメや美容医療にも精通。現在はモデルの仕事と並行しながら、美容研究家として活動。実体験と専門知識を活かしたリアルな美容情報をメインに、スキンケアやメイク、垢抜け美容などを紹介するリール動画がフォロワーから支持を得ている。

＜Instagram＞：https://www.instagram.com/aoi.biyouhifuka/

■Andemiu（アンデミュウ）について

変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフスタイルを提案するレディースブランドです。 20代後半～30代の働く女性達へ向け、オン・オフ楽しめるトレンドスタイルを豊富に提案しています。

＜公式WEBストア and ST＞https://www.dot-st.com/andemiu/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andemiu_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official