プラントベースアイス「yumrich（ヤムリッチ）」、ブランド初のアパレルラインを発表

株式会社YUMRICH

株式会社YUMRICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 柳父 豊）が手掛けるプラントベースアイスブランド「yumrich（ヤムリッチ）」は、ブランド初のアパレルライン「yumrich T-SHIRT」「yumrich SWEATSHIRT」を、2026年5月13日（水）より公式オンラインストアにて発売いたします。

本コレクションは、デザイナーの小池 真緒（こいけ まお）氏をクリエイティブパートナーに迎え、ブランドの世界観を日常着として落とし込んだ初のアパレルラインです。アイスを届けることにとどまらず、yumrichが大切にしてきたライフスタイルそのものを形にしたのが本アパレルです。

コンセプト："At the very center, creation is never solitary."

Tシャツの購入はこちら :https://yumrich.com/products/411411-180360-00003スウェットは購入はこちら :https://yumrich.com/products/nh2830-180360-00006

誰もが自分の世界の中心にいる。それでも、創ることは独りでは出来ない。

yumrichは2023年のブランドローンチ以来、「贅沢なひとくちを、すべての人に。」をコンセプトに、国産の米をベースとした独自の植物性ミルクを使ったプラントベースアイスを展開してまいりました。

私たちがアイスを通じて届けたいのは、味だけではありません。音楽が流れる空間、好きな服、気の合う仲間--そういったカルチャーのシーンの中に、yumrichのアイスはあります。

ひとつのアイスが完成するまでに介在する、原料生産者・製造スタッフ・取り扱ってくれる店舗・お客様といった、あらゆる手と関係性。中心にいても、創ることは独りでは出来ない。その精神をそのままかたちにしたのが、このアパレルラインです。

流行にとらわれず、長く着るほどに身体と暮らしに馴染んでいく定番として、Tシャツとスウェットシャツを1型ずつ作りました。

デザイナー：小池 真緒（こいけ まお）

本コレクションのデザインは、デザイナーの小池 真緒氏が手掛けました。



"誰しもに平等な美味しいものとしてのアイスが叶える理想的な世の中は、きっとyumrichが一人だけで叶えられるものでないはずです。食や場所のパワー、はたまた音楽のパワーが必要なのかもしれません。そんな話をした時にその状況はある種、自己中心的世界を作ることと似ていると思いました。自分という星を中心として、普通とは違う太陽系を作るような…大それたことを言いましたが、要は自己中心の世界に接合してくれる誰かとたくさん出会うことでしか、理想は叶えられないということです。

自己中心的であることを、天動説の図形をモチーフにしたグラフィックに落とし込みました。

自分の世界がどれだけ小さくても、誰かとは繋がって行きます。yumrichにとって、世界を広げるような出会いがこれからもたくさんありますように！"

小池 真緒。1998年生まれ 京都造形芸術大学を卒業後、株式会社スマイルズに所属。グラフィックデザインを中心にプロダクト開発や、フォトディレクションを手がける。

mao koike Instagram @ikeike555Z(https://www.instagram.com/ikeike555z/)

商品詳細：yumrich T-SHIRT

価格：\8,900（税込）

カラー：ナチュラル

サイズ：S / M / L / XL / XXL

素材：コットン100%



特徴

・8.1ozのヘビーウェイトボディ

・米綿100％のオープンエンド糸を使用

・ドライでシャリ感のある独特な風合い

・着込むほどに身体に馴染む質感

・前身頃にロゴ刺繍をあしらったシグネチャーディテール



商品ページ：https://yumrich.com/products/411411-180360-00003

yumrich SWEATSHIRT

商品ページ :https://yumrich.com/products/411411-180360-00003

価格：\14,900（税込）

カラー：グレー

サイズ：S / M / L / XL / XXL

素材：コットン100%

特徴

・スタンダードなシルエット

・程よい厚み

・吸水性・伸縮性に優れる

・肌触りのよい風合い

・前身頃にロゴ刺繍をあしらったシグネチャーディテール

商品ページ：https://yumrich.com/products/nh2830-180360-00006

販売概要

商品ページ :https://yumrich.com/products/nh2830-180360-00006

発売日：2026年5月13日（水）

販売場所：yumrich公式オンラインストア（https://yumrich.com/）

※本商品は提携パートナー「paintory」より発送いたします。

株式会社YUMRICHについて

贅沢なひとくちを、すべてのひとに。

株式会社YUMRICH（ヤムリッチ）は、「誰もが平等に“食”を楽しめる世界を実現する」ことをミッションに掲げ、その実現に向けたものづくりを行っています。牛乳・卵などを含むアレルゲン28品目、動物性原材料、白砂糖を一切使用せず、お米を中心とした国産の穀物から生まれた、自社開発の植物性ミルクを使い、プラントベースアイスをつくっています。

乳製品不使用とは思えない、濃厚で香り立つ味わいと、なめらかな口どけ。美味しさに一切妥協しないことを、何より大切にしています。

アレルギーや宗教、体質や価値観の違いを越えて、誰とでも同じ“美味しい”を分かち合えるように。ヤムリッチは、“美味しい”でつながる体験を、食を通じて広げていきます。

会社概要

会社名：株式会社YUMRICH（YUMRICH Co., Ltd.）

代表者：代表取締役 柳父 豊

設立：2022年9月5日

所在地：

（本社）

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1-1-8 ケンハーバー201

（製造所）

東京都渋谷区代官山町20-23フォレストゲート代官山2F 日本食品総合研究所 内 YUMRICH

事業内容：

- 植物性ミルクおよび代替乳製品の開発・製造・販売

- プラントベースアイス「yumrich」の企画・製造・販売

- 業務用アイスの卸販売およびケータリング事業

- 飲食・食品事業者向けのOEM開発・製造

Webサイト：https://yumrich.com

Instagram：https://www.instagram.com/yumrichfoods/

問い合わせ先：info@yumrich.com