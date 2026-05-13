家電EC化率43%の競争激化に対応--PriceChangerが型番商品の価格を24時間自動管理 最安値を外せば売上ゼロ。型番商品の価格競争を人の手なしで制す
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）を実施することをお知らせいたします。
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、生活家電・AV機器・PC周辺機器等のEC化率は43.03%と全業界で2位の高水準に達しています。これは、消費者がこのカテゴリの商品をオンラインで購入することをすでに当然と考えていることを意味します。
しかし、型番が明確な家電・PC商品においては、消費者は説明文も販売店のブランドも見ません。型番を検索し、最安値の店から買うだけです。最安値でない店舗の売上は、事実上ゼロに等しい状態が続きます。
■ 「型番買い」市場の現実――差別化は存在しない
価格.comで家電・PC・スマホを検索するユーザーの購買行動は明確です。最安値順に並んだリストの1位の店から購入する。それだけです。
手動で価格を更新している事業者は、以下の問題を繰り返します。
・競合が値下げしても気づかず、2位以下に転落したまま売上がゼロになる
・気づいて更新しても、その数時間のタイムラグで注文を逃す
・夜間・休日は更新できないため、最大16時間以上最安値を外し続ける
・担当者の休暇・退職でさらに更新が遅延するリスクがある
EC化率43%の業界とは、「価格で負けたら即退場」という過酷な市場でもあります。
■ PriceChangerが「型番商品の価格競争」を自動制す
PriceChangerは、24時間365日の自動価格追従により、型番商品の価格競争を人の手なしで制します。
・価格.com上の競合価格をリアルタイム自動取得
・設定したルールに基づいてECカートの価格を即時更新
・最安値を維持し続けることで、価格.com経由の売上機会を最大化
・下限価格設定で「安くしすぎて赤字」を自動防止
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、生活家電・AV機器・PC周辺機器等のEC化率は43.03%と全業界で2位の高水準に達しています。これは、消費者がこのカテゴリの商品をオンラインで購入することをすでに当然と考えていることを意味します。
しかし、型番が明確な家電・PC商品においては、消費者は説明文も販売店のブランドも見ません。型番を検索し、最安値の店から買うだけです。最安値でない店舗の売上は、事実上ゼロに等しい状態が続きます。
■ 「型番買い」市場の現実――差別化は存在しない
価格.comで家電・PC・スマホを検索するユーザーの購買行動は明確です。最安値順に並んだリストの1位の店から購入する。それだけです。
手動で価格を更新している事業者は、以下の問題を繰り返します。
・競合が値下げしても気づかず、2位以下に転落したまま売上がゼロになる
・気づいて更新しても、その数時間のタイムラグで注文を逃す
・夜間・休日は更新できないため、最大16時間以上最安値を外し続ける
・担当者の休暇・退職でさらに更新が遅延するリスクがある
EC化率43%の業界とは、「価格で負けたら即退場」という過酷な市場でもあります。
■ PriceChangerが「型番商品の価格競争」を自動制す
PriceChangerは、24時間365日の自動価格追従により、型番商品の価格競争を人の手なしで制します。
・価格.com上の競合価格をリアルタイム自動取得
・設定したルールに基づいてECカートの価格を即時更新
・最安値を維持し続けることで、価格.com経由の売上機会を最大化
・下限価格設定で「安くしすぎて赤字」を自動防止
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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