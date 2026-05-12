【5/23(土)】金沢城公園で「金沢百万石まつり Night Canvas」開催！前田利家公の生涯をドローンショーで描き、巨大スクリーン「Flying Display」を国内初一般公開

株式会社ドローンショー・ジャパン2026年5月23日(土) 「金沢百万石まつり Night Canvas」開催

株式会社ドローンショー・ジャパン（石川県金沢市、代表取締役：山本 雄貴）は、ドローンショー「金沢百万石まつり Night Canvas（カナザワヒャクマンゴクマツリ・ナイト・キャンバス）」（主催：ドローンショー・ジャパン／後援：金沢百万石まつり実行委員会、北國新聞社）を、2026年5月23日(土)に金沢城公園（石川県金沢市丸の内1-1）にて開催いたします。

こちらのドローンショーは、本祭「第75回 金沢百万石まつり」（2026年6月5日～7日開催）を約半月後に控え、機運醸成を目的に開催。加賀藩祖・前田利家公の生涯をドローンショーで描き出し、金沢の伝統・文化の継承と魅力を全国へ発信、地域活性化を図ります。歴史的建造物が今も残る「金沢城公園」と最先端テクノロジーが融合する、特別な夜をどうぞご堪能ください。

さらに本イベントでは、ドローンショーに加え、ドローンショー・ジャパンが新たに提供する空中サイネージサービス「Flying Display（フライングディスプレイ）」を国内で初めて一般向けに公開し、どちらも観覧無料でお楽しみいただけます。

■ ドローンショー「金沢百万石まつり Night Canvas」概要

加賀藩祖・前田利家公が天正11（1583）年6月14日に金沢城へ入城し、金沢の礎を築いた偉業をテーマに、利家公の生涯をドローンの光で描き出します。歴史的建造物である金沢城を擁する金沢城公園の夜空をキャンバスに、無数のドローンが夜空に浮かび上がる、金沢ならではの特別なひとときをお楽しみください。

■ 「Flying Display（フライングディスプレイ）」を国内初の一般公開

※ドローンショーイメージ「金沢百万石まつり Night Canvas」- タイトル金沢百万石まつり Night Canvas（カナザワヒャクマンゴクマツリ・ナイト・キャンバス）- 開催日時2026年5月23日(土) 第1回 19:00～19:15、第2回 20:30～20:45（予定）＜予備日＞2026年6月20日(土) 第1回 19:00～19:15、第2回 20:30～20:45（予定）※予定時刻に、ドローンショー、フライングディスプレイを実施予定となります。※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。最新情報はドローンショー・ジャパン公式SNS［X(https://x.com/droneshowjp)］をご確認ください。- 観覧エリア金沢城公園 三の丸北園地（ 石川県金沢市丸の内1-1）- 観覧料無料- 主催株式会社ドローンショー・ジャパン- 後援金沢百万石まつり実行委員会、北國新聞社

本イベントでは、ドローンショー・ジャパンが提供する空中サイネージサービス「Flying Display」を、国内で初めて一般向けに公開いたします。

「Flying Displa」は、ドローンに搭載した大型サイネージを夜空に飛行させ、映像コンテンツを掲出する空中ディスプレイサービスです。本イベントで掲出するスクリーンは、3階建て住宅に匹敵する高さ10m×幅5mの巨大スクリーンです。ドローンショーによる立体演出と、Flying Displayによる映像表現が、これまでにない夜空のエンターテインメント体験を創出いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vta6-dezaRU ]



▼お披露目会実施時のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000080729.html

■ 「第75回 金沢百万石まつり」について

金沢百万石まつりは、加賀藩祖・前田利家公が天正11(1583)年6月14日、金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのんで開催される、金沢を代表する初夏の一大イベントです。6月14日の日付は『尾山神社誌』に基づきます。

尾山神社での封国祭に合わせて、大正12年から昭和20年まで金沢市祭として行われてきた奉祝行事がルーツで、終戦後は進駐軍の指導により昭和21年から6年間、尾山神社奉賛会によって「尾山まつり」として開催されました。

現在の金沢百万石まつりは、昭和27年に金沢市と金沢商工会議所が中心となって開催した商工まつりが第1回目となります。その後、豪華絢爛な百万石行列をはじめ、400年にわたり受け継がれてきた金沢ならではの伝統ある行事が賑やかに繰り広げられる現在の姿に発展しました。昭和59年(第33回)に初めて、百万石行列の主役である利家役に俳優を起用して以降、全国に発信できる初夏の一大イベントへと成長しました。第75回は2026年6月5日(金)～6月7日(日)に開催されます。

※引用元：第75回 金沢百万石まつり公式サイト https://100mangoku.net/

■ 金沢城公園について概要

金沢城公園は、石川県の県庁所在地である金沢市の中心部に位置します。

江戸時代には加賀・能登・越中の三か国を治めた前田家の居城であった金沢城がこの地に築かれ、加賀百万石の政治・経済・文化の中心として城づくりが行われました。

明治維新後は軍隊の拠点となり陸軍第九師団が置かれ、戦後は国立金沢大学の城内キャンパスとして利用されるなど、時代とともにその役割を変えてきました。

金沢大学の郊外移転を受け、平成8年（1996）に石川県が土地を取得し、平成13年（2001）に金沢城公園が開園しました。

園内には、江戸時代の城郭の姿を今に伝える石川門など三棟の重要文化財建造物や、多種多様な技法で積まれた石垣が残るほか、復元整備された門や櫓、庭園、水堀などが各所に立地し、往時の金沢城の歴史を偲ぶことができます。

また、街なかに残された貴重な緑の空間として、春の桜や秋の紅葉など四季折々の美しい景観が楽しめるだけでなく、散策やジョギング、スポーツイベントなどにも利用されています。

平成13年（2001）の開園から二十数年を経た現在も公園の整備は続けられており、隣接する兼六園と合わせ、石川県を代表する観光・交流の拠点として県民や観光客に親しまれています。

※引用元：金沢城公園公式サイト https://shiro-niwa.pref.ishikawa.lg.jp/kanazawa-castle/about/

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ＆キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持ちます。

国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X(https://droneshow.co.jp/dsj-model-x/)』※も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 2026年5月ドローンショー・ジャパン調べ

- 会社名株式会社ドローンショー・ジャパン- 代表代表取締役 山本 雄貴- 設立2020年4月1日- 事業内容ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造／ドローンショー事業／ドローンライト広告事業- 所在地＜石川本社＞石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル＜東京本社＞東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F- Webhttps://droneshow.co.jp/- SNSドローンショー・ジャパン公式SNSでは、最新イベント情報、臨場感溢れるドローンショーのライブ配信などをお届け！業界最先端の情報もリアルタイムで発信します！ぜひフォローして、驚きと感動のエンターテイメントの世界へ飛び込もう！DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp