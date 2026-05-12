金融テクノロジースタートアップLiNKX、キンドリルジャパンとエージェンティックAIを活用し、 ITライフサイクル全体にわたるミッションクリティカルシステムのモダナイゼーションを共同推進

LiNKX株式会社

金融テクノロジースタートアップのLiNKX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：オサムニア・モハメッド、以下「LiNKX」）とキンドリルジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：入澤 由典、以下「キンドリル」）は本日、エージェンティックAIを活用し、 ITライフサイクル全体にわたるミッションクリティカルシステムのモダナイゼーションと、高度化を推進することを目的としたAIパートナーシップを締結したと発表しました。本パートナーシップでは、両社の技術、専門性、人材および資産を組み合わせ、企業の事業継続性（レジリエンス）の強化に貢献するとともに、デジタルトランスフォメーション（DX）の加速を目指します。

本パートナーシップのもと、両社は以下の分野で協業を進めます。

- エージェンティックAIおよびAIを活用し、ミッションクリティカルシステムのアプリケーションおよびインフラストラクチャのモダナイゼーションを共同で推進- LiNKXのAIおよびモダナイゼーション資産と、キンドリル エージェンティックAIフレームワークを組み合わせたソリューションの共同開発- ミッションクリティカルシステムを起点としたAI人材の育成とサービス化の推進

近年、日本企業においてはIT人材不足やミッションクリティカルシステムの老朽化といった課題が顕在化しています。日本版キンドリル・レディネス・レポート2025によると、日本企業の69%が将来のリスクに対してIT部門の準備が十分でないと回答しています。こうした背景には、IT基盤や運用を含むITライフサイクル全体のプロセス整備が十分に進んでいないこともあり、AI活用を支え、持続的なITサービスを提供するためにも、DXのさらなる推進が求められています。

こうした課題に対し、LiNKXは金融機関の勘定系をはじめとする基幹システム領域中心に高度なエンジニアリング力と先進的なAI活用を強みとしたモダナイゼーションを推進しています。一方、キンドリルはインフラ設計、構築、運用の高度化およびレジリエンスやセキュリティにおけるケイパビリティと豊富な実績を有しています。両社はそれぞれの強みを生かし、エージェンティックAIを活用したミッションクリティカルシステムのDXを実装レベルで支援していきます。

両社は今後、地域金融機関、保険、製造などの幅広い業界において、エージェンティックAIを活用した運用業務の高度化と新たなビジネス機会の創出に取り組むとともに、共同での市場開拓および顧客支援体制の強化を図ります。

■代表者からのコメント

キンドリルジャパン株式会社 代表取締役社長執行役員 入澤 由典氏

ミッションクリティカルシステムのモダナイゼーションは、AI時代における企業競争力を左右する中核テーマとなっています。DXの価値やAI活用は、実際の業務や日々の運用に組み込まれて初めて最大化されます。本協業は、ミッションクリティカルシステムのインフラとアプリケーション領域にエージェンティックAIを統合的に組み込むことで、お客様の変革を実行可能なかたちへと具現化する取り組みです。キンドリルは今後も、ミッションクリティカル領域における信頼性と先進性を両立させながら、設計、構築、運用に至るまでのお客様のITライフサイクルを一貫して支援し、お客様の変革を着実に支援してまいります。



LiNKX株式会社 代表取締役社長 オサムニア・モハメッド

The modernization of mission-critical systems is the essential foundation for ensuring Japanese enterprises remain competitive in an increasingly AI-driven global landscape. Our mission at LiNKX has always been to bridge the gap between traditional stability and modern agility, leveraging the advanced engineering and AI modernization capabilities we have refined within the rigorous financial sector. By combining our specialized expertise with Kyndryl’s deep knowledge of large-scale infrastructure, we will provide the end-to-end transformation necessary to make business systems both adaptable and robust. Starting with the financial markets and expanding across all industries, we are committed to driving a significant, positive impact on Japanese society. Together, we will empower our customers to lead the future by integrating Agentic AI into the very core of their operations, ensuring long-term growth and technological resilience.

＜日本語訳＞

AI時代の到来において、日本企業の競争力を決定づけるものは、ミッションクリティカルシステムのモダナイゼーションに他なりません。LiNKXはこれまで、極めて高い信頼性が求められる金融業界において、高度なエンジニアリング力とAIモダナイゼーションによる実績を積み上げ、変化に強く堅牢なシステム構築を追求してまいりました。

今回のパートナーシップにより、当社の専門性とキンドリル社が持つ大規模インフラにおける卓越した知見を融合させることで、構想から実装・運用までの一貫した変革が可能となります。

私たちは金融業界を起点に、あらゆる産業への適応力を高め、日本社会に大きくインパクトをもたらすことを目指します。

ビジネスの核心部に「エージェンティックAI」を実装し、持続的なインパクトをもたらす未来を共に切り拓いてまいります。



キンドリルジャパン株式会社について

キンドリルジャパン株式会社は、キンドリルの日本法人です。キンドリル（NYSE: KD）は、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にサービスを提供する世界最大級のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーであり、世界中の企業が日々の業務で利用する複雑かつミッションクリティカルな情報システムを設計、構築、管理、モダナイズしています。詳細については、www.kyndryl.com(https://www.kyndryl.com/us/en)（英語）または www.kyndryl.com/jp/ja(https://www.kyndryl.com/jp/ja) をご覧ください。

LiNKX株式会社について

LiNKX株式会社は、「テクノロジーで、高度生産性社会のその先へ」をビジョンに掲げ、日本社会の基盤を支えるミッションクリティカルシステムを最新技術に進化させるスタートアップです。世界標準の設計・実装手法に精通したエンジニアが、銀行をはじめとする金融分野において高い信頼性と安全性が求められる勘定系やAPIゲートウェイ、データ基盤といったシステムモダナイゼーションの支援を手がけています。

＜会社概要＞

・会社名：LiNKX株式会社

・代表取締役社長：オサムニア・モハメッド

・所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル32階

・設立：2020年7月15日

・企業URL：https://www.linkx.dev/