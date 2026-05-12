オマリズマブ・バイオシミラー市場規模予測：2032年には598百万米ドルに到達へ
オマリズマブ・バイオシミラーとは
オマリズマブは、遺伝子組換えDNA技術により製造されたヒト化IgG1κモノクローナル抗体であり、血中および間質液中の遊離IgEに特異的に結合することでアレルギー反応を抑制する。さらにBリンパ球表面の膜結合型IgEにも作用する一方、既に高親和性IgE受容体（FcεRI）に結合したIgEには結合しないという選択的特性を有する。
2025年時点では、世界生産量は約909千ドーズ、平均価格は1ドーズあたり319米ドル、生産能力は約1,200千ドーズ、粗利益率は約43%と推定されている。コスト構造は1ドーズあたり約182米ドルであり、高付加価値バイオ医薬品市場として安定した収益性を維持している。
喘息、慢性蕁麻疹、鼻ポリープなどのIgE介在疾患治療需要の拡大を背景に、バイオシミラー医薬・モノクローナル抗体・免疫療法市場は、開発段階から商業競争段階へ急速に移行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349017/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349017/images/bodyimage2】
図. オマリズマブ・バイオシミラーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「オマリズマブ・バイオシミラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、オマリズマブ・バイオシミラーの世界市場は、2025年に290百万米ドルと推定され、2026年には315百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で推移し、2032年には598百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と商業化フェーズへの移行
オマリズマブ・バイオシミラー市場は、欧州および米国で初の承認製品が登場したことを契機に、研究開発中心の段階から本格的な商業化・競争段階へ移行している。
近6か月では、欧州におけるバイオ後続品の償還政策緩和により、病院入札市場でバイオシミラー採用率が約8～12%上昇したとされる。これにより、価格競争圧力は一段と強まり、製品差別化の中心は「臨床同等性」から「供給安定性・投与利便性」へ移行している。
■ 競争環境と主要プレイヤー構造
市場はRoche、Novartis、Glenmark Pharmaceuticals、Celltrion Healthcare、Alvotech、Mabpharmなどを中心に形成されている。特にCelltrionおよびAlvotechは欧米市場で後発バイオシミラー戦略を加速している。
上位企業は製造スケール、臨床試験データ蓄積、規制対応能力において優位性を持ち、約70%以上の供給シェアを占める集中構造が形成されつつある。
■ 市場拡大要因と価格競争メカニズム
バイオシミラー市場の拡大は、医療費抑制政策と保険償還制度の変化によって強く後押しされている。製品数増加により治療コストは段階的に低下し、医療機関および保険者における先発品からの置換が加速している。
特に慢性蕁麻疹および重症喘息領域では、患者負担軽減効果が明確であり、欧州では最大30～40%の治療費削減事例が報告されている。これによりバイオシミラー採用率は今後さらに上昇する見通しである。
■ 米国市場における規制要因と競争優位性
米国市場では「interchangeability（相互交換可能性）」認定の取得が競争の中心要素となる。これにより薬局レベルでの自動代替が可能となり、市場アクセスは大幅に改善される。
実務的には、相互交換認定取得済み製品は未取得製品に比べて市場浸透速度が約1.5～2倍高い傾向があり、今後の承認戦略における最重要要素となる。
オマリズマブは、遺伝子組換えDNA技術により製造されたヒト化IgG1κモノクローナル抗体であり、血中および間質液中の遊離IgEに特異的に結合することでアレルギー反応を抑制する。さらにBリンパ球表面の膜結合型IgEにも作用する一方、既に高親和性IgE受容体（FcεRI）に結合したIgEには結合しないという選択的特性を有する。
2025年時点では、世界生産量は約909千ドーズ、平均価格は1ドーズあたり319米ドル、生産能力は約1,200千ドーズ、粗利益率は約43%と推定されている。コスト構造は1ドーズあたり約182米ドルであり、高付加価値バイオ医薬品市場として安定した収益性を維持している。
喘息、慢性蕁麻疹、鼻ポリープなどのIgE介在疾患治療需要の拡大を背景に、バイオシミラー医薬・モノクローナル抗体・免疫療法市場は、開発段階から商業競争段階へ急速に移行している。
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図. オマリズマブ・バイオシミラーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「オマリズマブ・バイオシミラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、オマリズマブ・バイオシミラーの世界市場は、2025年に290百万米ドルと推定され、2026年には315百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.2%で推移し、2032年には598百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 市場構造と商業化フェーズへの移行
オマリズマブ・バイオシミラー市場は、欧州および米国で初の承認製品が登場したことを契機に、研究開発中心の段階から本格的な商業化・競争段階へ移行している。
近6か月では、欧州におけるバイオ後続品の償還政策緩和により、病院入札市場でバイオシミラー採用率が約8～12%上昇したとされる。これにより、価格競争圧力は一段と強まり、製品差別化の中心は「臨床同等性」から「供給安定性・投与利便性」へ移行している。
■ 競争環境と主要プレイヤー構造
市場はRoche、Novartis、Glenmark Pharmaceuticals、Celltrion Healthcare、Alvotech、Mabpharmなどを中心に形成されている。特にCelltrionおよびAlvotechは欧米市場で後発バイオシミラー戦略を加速している。
上位企業は製造スケール、臨床試験データ蓄積、規制対応能力において優位性を持ち、約70%以上の供給シェアを占める集中構造が形成されつつある。
■ 市場拡大要因と価格競争メカニズム
バイオシミラー市場の拡大は、医療費抑制政策と保険償還制度の変化によって強く後押しされている。製品数増加により治療コストは段階的に低下し、医療機関および保険者における先発品からの置換が加速している。
特に慢性蕁麻疹および重症喘息領域では、患者負担軽減効果が明確であり、欧州では最大30～40%の治療費削減事例が報告されている。これによりバイオシミラー採用率は今後さらに上昇する見通しである。
■ 米国市場における規制要因と競争優位性
米国市場では「interchangeability（相互交換可能性）」認定の取得が競争の中心要素となる。これにより薬局レベルでの自動代替が可能となり、市場アクセスは大幅に改善される。
実務的には、相互交換認定取得済み製品は未取得製品に比べて市場浸透速度が約1.5～2倍高い傾向があり、今後の承認戦略における最重要要素となる。