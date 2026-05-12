小型DUALサーモモジュール新搭載、 冷温部温度 従来比最大-2℃*1ウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET 6』発売

ソニーサーモテクノロジー株式会社

ソニーサーモテクノロジー株式会社は、ウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET 6（レオンポケット シックス）』を5月12日（火）より発売します。本商品は、首元に装着して本体接触部分の体表面を直接冷やしたり温めたりすることのできる「REON POCKET」シリーズ第6世代です。

REON POCKET 6は、フラッグシップの技術をコンパクトなボディに備えています。長時間の連続使用に特化したフラッグシップモデル『REON POCKET PRO Plus』に対し、通勤における軽やかでパワフルな冷却体験に最適化。従来モデルと比較して、冷温部温度 最大2℃低減*1を実現しました。

*1 SMART COOLモードまたはSMART COOL⇔WARMモードで「強冷」を設定し、室温35℃、安静状態で10分経過後の最低冷温部温度を当社従来品 RNP-5と比較した場合。使用状況、環境により変動します。

■REON POCKET 6特長

新開発 小型DUALサーモモジュール搭載。冷温部温度 従来比最大-2℃*1

専用の小型サーモモジュールを搭載。冷却時の快適性を追求したアルゴリズムを採用し、冷温部温度 最大2℃低減*1を実現しました。さらに、フラッグシップモデル『REON POCKET PRO Plus』と共通のメカニズム「DUALサーモモジュール」を採用しているため、ふたつの独立したサーモモジュールが強弱をつけながら交互に駆動することで冷却を持続。これまでの冷却テクノロジーを凝縮しています。

*※REON POCKET 6動作時のサーモグラフィーは、RNPK-6のSMART COOLモードで「強冷」を設定して使用。REON POCKET ５動作時のサーモグラフィーは、RNPK-5のSMART COOLモードで「強冷」を設定して使用。ただし使用状況、環境により変動します。「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用した新しいネックバンド。多様な首元に対応

ネックバンドには、首元に合わせた自在な調整と保持力を両立した「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用し、首まわり28～46cmに対応。バンド内部のメカニカルフレキシブルチューブの径を大きくすることで柔軟性が向上し、首元へのしなやかな追従を可能にしています。さらに、先端部には柔らかいシリコン製のバンドサポーターを搭載しました。

好みに合わせた伸縮・角度調節が可能なエアフローパーツ

本体内部の熱を逃がす、付属のエアフローパーツが伸縮と排気口部分の角度調節が可能な「アジャスタブル」へと進化しました。ユーザーによって異なる首元の形状や好み、着用する衣服の襟元の高さに合わせてエアフローパーツを調整でき、目立たず効率的な排気による冷却パフォーマンスの維持を可能にします。

スタイルを崩さないデザインと、シーンを選ばない操作性

本体カラーは服装になじみやすいライトグレーを採用。角を削ぎ落とした、滑らかなデザインに仕上げました。これにより、スタイルを崩さないスマートな装着感を実現しています。また本体側面には新たに操作ボタンを搭載。本体ON/OFFに加え、モードの切り替えやレベルの選択が可能なため、スマートフォンが取り出せない場面でも基本的な操作が可能です。

フラッグシップのテクノロジーを、軽やかでコンパクトな一台へ

本商品は、DUALサーモモジュールや本体のみで基本的な操作が可能な操作ボタンをはじめ、本体が身体に沿う「カーブドデザイン」、多様な首元に対応する「アダプティブ・ホールドデザイン」のネックバンドと「アジャスタブルエアフローパーツ」など、フラッグシップモデル『REON POCKET PRO Plus』で培われた技術とデザインを惜しみなく投入しています。これまでの改良で磨き上げたテクノロジーを凝縮し、パワフルな冷却と、毎日の使いやすさを両立しました。

当社は本商品の投入により、ユーザーの好みやライフスタイルに合わせたラインアップを拡充し、熱設計やセンシング技術を活用した人々の快適性を高める製品・サービスを展開することで、パートナー各社と共に環境負荷低減や社会課題解決につなげることを目指します。

■ソニーサーモテクノロジーについて

ソニーサーモテクノロジーは、熱設計を活用したウェアラブルサーモデバイス『REON POCKET』シリーズの販売に加え、法人向けの温度ソリューション・IoTクラウドサービス「REON BIZ」、急な暑さ・ほてりに「温度調節」で寄り添うサービス「REON WIZ」の提供を行っています。

「温度を通じて個人の快適さを追求する。人々の快適が世界の未来につながる」という信念のもと、これからも温度を通じて、個人や社会の課題解決につながるプロダクト・サービスを提供していきます。

REON POCKET公式WEBサイト：https://reonpocket.sony.co.jp/

REON POCKET公式X：https://twitter.com/REONPOCKET_JP

REON WIZ公式Instagram：https://www.instagram.com/reonwizbysony.jp/

*記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

*本商品は医療機器ではありません。