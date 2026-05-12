【定食屋 宮本むなし】5/13～「豚バラ味噌焼き」を期間限定で販売！

SRSホールディングス株式会社西京味噌と辛味噌の2種類が登場♪

M&Sフードサービス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡本 俊亮)が運営する定食チェーン「定食屋 宮本むなし」では、2026年5月13日(水)より「豚バラ西京焼き定食」「豚バラ辛味噌焼き定食」を期間限定で販売します。宮本むなし公式アプリでは5月26日(火)まで使用出来る「豚バラ味噌焼き定食 各種30円引き」クーポンを配信しておりますので、よりお得にご利用いただけます。

あわせて2026年5月13日(水)午前11時～2026年5月26日(火)の期間に「宮本むなし公式Xフォロー&リポストキャンペーン」を実施いたします。宮本むなしの公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで期間中毎日応募でき、その場での抽選で定食屋宮本むなし店内でご利用いただけるデジタルお食事券500円分が当たるキャンペーンです。ぜひこの機会に宮本むなし公式Xのフォロー&リポストでのご参加をお待ちしております。

宮本むなしでは、アツアツで、ボリュームたっぷりの定食メニューをバラエティ豊かにご提供し、「おなか一杯の幸せ」を感じていただけるよう取り組んでまいります。

5月13日(水)から「豚バラ西京焼き定食」「豚バラ辛味噌焼き定食」を販売開始

柚子香る上品な味わいの西京焼きと、出汁香る刺激的な味わいの辛味噌焼きの2種類が登場。厚めにカットした食べ応えのある豚バラスライスを、上品な香りの西京味噌、魚介の出汁香る辛味噌で仕上げました。

西京焼きは味噌の豊かな風味と上品な甘さが特徴で刻んだ柚子の皮を加えることで、香味高く奥行きのある絶妙な味わいです。辛味噌焼きは鰹節と昆布の旨みに味噌・コチュジャン・豆板醤のコクを加えた、旨みと辛みの刺激的な味わいです。どちらもご飯との相性抜群です。さらに、焼魚（しまほっけ）かアジフライをお選びいただけますので、お肉と魚の両方を楽しめる定食です。

ぜひこの機会に、食欲をそそる香りと深い味わいをお楽しみください。

＜販売概要＞

◯販売期間：2026年5月13日(水)～2026年6月9日(火)

※販売状況により、予告なく販売を中断または終了する場合があります

◯販売店舗：定食屋 宮本むなし 24店舗

◯販売商品一覧

◆【柚子香る】豚バラ西京焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）

◆【柚子香る】豚バラ西京焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

◆【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）

◆【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

・肉大盛 ＋200円(税込)

＜商品説明＞

商品情報の詳細はこちら :https://m-munashi.com/pages/limitedtime宮本むなしのテイクアウト・デリバリー :https://m-munashi.com/blogs/information/mmdelivery

◆【柚子香る】豚バラ西京焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）

◆【柚子香る】豚バラ西京焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

・肉大盛 ＋200円(税込)

西京味噌の豊かな風味と上品な甘さに刻んだ柚子の皮を加えることで、香味高く奥行きのある絶妙な味わいです。焼魚（しまほっけ）かアジフライをお選びいただけて、お肉と魚の両方を楽しめる定食です。

【柚子香る】豚バラ西京焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）【柚子香る】豚バラ西京焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

◆【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）

◆【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

・肉大盛 ＋200円(税込)

鰹節と昆布の旨みに味噌・コチュジャン・豆板醤のコクを加えた、旨みと辛みの刺激的な味わいです。

焼魚（しまほっけ）かアジフライをお選びいただけて、お肉と魚の両方を楽しめる定食です。

宮本むなし公式アプリで、お得なクーポンを配信中

【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きと焼魚の定食 1,090円（税込）【出汁香る】豚バラ辛味噌焼きとアジフライの定食 1,090円（税込）

宮本むなし公式アプリでは、5月26日まで何度でも使える「豚バラ味噌焼き定食 各種30円引きクーポン」を配信いたします。会員の方限定でご利用いただけるクーポンですので、この機会にぜひ宮本むなし公式アプリをダウンロード＆会員登録ください。

宮本むなし公式アプリをダウンロード

5月26日まで何度でも使えるお得なクーポン♪

宮本むなし公式アプリでは、新メニューやキャンペーン、メニュー詳細に店舗情報などが確認できます。宮本むなしアプリ会員様は、お得なクーポンの利用や来店ごとに溜まるスタンプなど「宮本むなし」をお得にご利用いただけます。

その場で当たる！毎日応募可能！宮本むなしＸフォロー＆リポストキャンペーン開催

宮本むなし公式アプリダウンロード :http://qrsm.net/a/105841577宮本むなし公式アプリダウンロードはこちらその場で当たる！宮本むなしXフォロー&リポストキャンペーン

＜キャンペーン概要＞

■期間

2026年5月13日（水）午前11時～2026年5月26日（火）

■応募方法

1.宮本むなし公式 Xアカウント「＠munashi2022」をフォロー

2.対象の投稿をリポスト

3.キャンペーン URL から X アカウントを連携し、その場で抽選結果をご確認ください

■ プレゼント内容

・デジタルお食事券は、定食屋宮本むなしの店内のお食事でご利用いただけます。

・デジタルお食事券のご利用は、先に食券をお買い求めいただきお席で従業員へXの当選画面を提示下さい。

（※新今宮店はご注文後に従業員へクーポンをご提示ください）

・デジタルお食事券のご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

・テイクアウトではご利用いただけません。

・他サービス併用不可です。

・定食屋宮本むなし24店舗でご利用いただけます。

参加賞：定食屋 宮本むなしでご利用いただける「本にがり豆腐」クーポンプレゼント

・クーポンのご利用は、券売機でご注文の際、クーポンのQRコードをかざして下さい。

（※新今宮店は従業員へクーポン画面をご提示ください）

・店内の飲食でご利用いただけます。

・店内ご飲食時に一品ご提供いたします。

・他サービス併用不可です。

・定食屋宮本むなし24店舗でご利用いただけます。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

定食屋宮本むなしについて

応募規約はこちら :https://m-munashi.com/cdn/shop/files/Applicationterms_20260513.pdf?v=1778037973応募はこちらから :https://x.com/munashi20222026年5月13日午前11時から応募受付します宮本むなし店舗外観

2003年から約20年に渡り営業してきた宮本むなしは、「熱いぞ！ひとりめし」をコンセプトに、「定食屋宮本むなし」としてリニューアルしました。ひとりでも気軽に、まるで我が家のように自分だけのごはん時間を楽しんでいただけるように、明るい笑顔と真心こめたお料理でお客様を元気にします。

看板メニューは「自家製タルタルのチキン南蛮定食」。アツアツ揚げたての鶏もも肉に甘酸っぱい南蛮酢を絡めて旨味を染み込ませ、毎日お店で丹念に手作りしている自家製タルタルソースで仕上げます。バラエティ豊かな定食メニューとごはんおかわり自由で、おなか一杯の幸せを提供します。

宮本むなしホームページ https://m-munashi.com/

宮本むなし公式X https://x.com/munashi2022

宮本むなし公式Instagram https://www.instagram.com/miyamotomunashi2022/

M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」やFC事業を展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるようにパートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/