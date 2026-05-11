新作カプセルトイ「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」 5月下旬より発売開始！

写真拡大 (全14枚)

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、円谷プロダクションの人気キャラクター『快獣ブースカ』をミニチュアフィギュア化した「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」（全6種類）を、2026年5月下旬に発売いたします。




2025年初夏に発売した「快獣ブースカ ソフビ ボールチェーンマスコット」に続き、細部までこだわった造形に加え、今回はフロッキー加工により触り心地もふわふわな『快獣ブースカ』が登場。



カラーも原作をイメージしたサンフラワーイエローと、ケンエレファントのオリジナルカラーを含めた全6種類でコレクター心をくすぐります。



カプセルトイ版

豪華オプション付きボックス版

また、肩部も可動するため、両腕を自由に動かしてお気に入りのポージングも可能です。



さらに、本製品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開。＜ボックス版＞には劇中イメージの衣装がセットで付属している為、『快獣ブースカ』の世界観に没入できるよう仕様に。



ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆け、＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞のご予約を承っております。



▼＜ボックス版＞予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0720z


※ケンエレストアでは、＜ボックス版＞全6種が揃うコンプリートボックスでの取り扱いとなります。



【 「快獣ブースカ カラフルフロッキー コレクション」 製品概要】




・発売日：2026年5月下旬


・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個880円（税込）


・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ


一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など


・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント


※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。


※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。


※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。



・ラインナップ（全6種）



＜カプセルトイ版＞






サンフラワーイエロー / ピンク


ブライトオレンジ / ノスタルジーブルー


マロンブラウン ／ フロッググリーン

＜ボックス版＞






サンフラワーイエロー＋でかパン（青）／ ピンク＋でかパン（赤）


ブライトオレンジ＋化粧まわし（金）／ノスタルジーブルー＋化粧まわし（銀）


マロンブラウン＋楽団服（白）／フロッググリーン＋楽団服（黒）

(C)円谷プロ



【株式会社ケンエレファントについて】


・所在地：〒101-0064　東京都千代田区神田猿楽町2-1-14　A＆Xビル4Ｆ


・代表取締役社長：石山 健三


・設立：2000年2月9日


・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営　ほか


・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp



▶ケンエレファント公式SNS


・X：https://twitter.com/kenelestaff


・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/