Googleの最新AIがあなたの秘書に？『今日から使える！Geminiセミナー』～資料作成もメールもAIで～

エキサイトホールディングス株式会社

ワークキャリア株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：秋吉正樹）は5/14（木）10:00から無料のオンラインセミナー「今日から使える！Geminiセミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、Googleが開発した最先端生成AI「Gemini」を日常生活や仕事にどう取り入れるかを、初心者の方にもわかりやすく解説。実際の操作画面を見ながら、活用方法を実践形式で体験いただけます。

なぜ今、「Gemini」が注目されているのか？

Googleの膨大な情報基盤を活かし、最新ニュースの要約から日々の業務サポートまで、幅広いシーンで活用できる生成AIです。特長は、曖昧な指示でも意図を汲み取り、まるで優秀なアシスタントのように自然な対話でサポートしてくれる高い理解力にあります。

現在、在宅ワークや事務職を中心に、「単純作業をAIに任せ、自分にしかできない仕事に集中する」という新しい働き方が広がっており、Geminiはその実現を支えるツールとして注目を集めています。

例えば、こんなことが今日から可能になります

このセミナーはこんな方におすすめ

- 資料の要約 ： 長い会議資料も「3つのポイントでまとめて」と頼むだけ- 文章作成 ： 相手の気持ちに寄り添った丁寧なメール案も一瞬で作成- 画像・動画分析： 会議の録画やグラフ画像から、必要な情報だけをピックアップ- AIに興味はあるけど、まだ触ったことがない方- なんとなく興味があってまずは試してみたい方- 業務や日常のちょっとした作業効率化したい方- 新しいスキルを身につけてみたい方

セミナー内容

- Geminiの基本- AIへの「上手な頼み方」を実践

など

ゼロからレクチャーいたしますので、

全くの未経験という形でもぜひ安心してご参加ください。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1102_1_fd4c7b8a0823ae04eef6a12f2db545d9.jpg?v=202605110651 ]

ワークキャリア株式会社

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー27階

設立 ：2024年7月1日

代表者 ：秋吉 正樹

事業内容：職業訓練校運営

電話番号：050-8884-5051

URL ：https://job-training.jp