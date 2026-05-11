次世代アイスクリームレーベル「COOL Fuel」2026年5月29日 横浜ハンマーヘッドにオープン！

新港ふ頭客船ターミナル株式会社

横浜ハンマーヘッドは、みなとみらい新港地区に位置し、レストランやカフェを中心とした“食”をテーマに、商業施設・ホテル・客船ターミナルが一体となった複合施設です。

その2階に、日本で誕生した新たなアイスクリームブランド「COOL Fuel」が5月29日（金）にオープンいたします。

同ブランドは、世界のセレブシェフやクリエイターたちとの感性を掛け合わせながら、“アイスクリームの常識を更新すること”をテーマに掲げています。

コンセプトは「MELT THE RULE : 一口で、ルールが溶ける。」マスカルポーネの濃密なコクを軸に、ザクザク食感、特製ソース、生クリーム、アイスクリームが重なり合う“5層構造”。

一口ごとに異なる表情を見せながら、すべてがひとつに溶け合います。象徴的な球体フォルムのソフトクリームは、味覚だけでなく視覚にも新しい体験をもたらします。既存のルールを超えていく“次世代のデザート体験”をお楽しみください。

5層構造が生み出す、パフェのような没入感

「COOL Fuel」の最大の特徴は、マスカルポーネの濃密なコクを軸にした“5層構造”。

ザクザクとした食感のクランブル、こだわり抜いた特製ソース、軽やかな生クリーム、そしてなめらかなアイスクリームが層となり、一口ごとに異なる表情を見せながら、最後にはひとつに溶け合います。

まるでパフェのような構造を、片手で楽しめる新しいスタイルで提供します。

新感覚のビジュアル「球体ソフトクリーム」

「COOL Fuel」を象徴するのは、丸みを帯びた球体フォルムのソフトクリーム。ひと目で印象に残る存在感と、造形美を感じさせるビジュアルが、これまでのアイスクリームのイメージを更新します。

美しく設計されたフォルムとレイヤーが織りなす断面は、思わずシェアしたくなる視覚体験を演出。味覚と感性の両方にアプローチする、新しいデザート体験を提案します。

【COOL Fuel】Instagram :https://www.instagram.com/cool_fuel_icecream/【横浜ハンマーヘッド】ホームページ :https://www.hammerhead.co.jp