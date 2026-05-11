東日本旅客鉄道株式会社

○ JR東日本グループは、2024年6月に発表した中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」の中で、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造し、都市と地方の流動を活性化することを目指しています。

○ その一環として、グループ史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）での公演“＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond "KYUN"(ハート)」”（6月20日、21日）とタイアップした「＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン」を実施します。

○ JR東日本管内各駅をスポットとする＝LOVEデジタルスタンプラリーや、新幹線に乗車した方限定でお楽しみいただける新幹線車内限定音声コンテンツ等、様々な企画をお楽しみください。

1．キャンペーンタイトル

＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン

２. 実施期間

2026年5月19日（火）～6月30日（火）

3．実施内容

キャンペーンの詳細はこちら https://www.jreast.co.jp/equal-love-traincp26/

(1) ＝LOVEデジタルスタンプラリー

期間中、JR東日本の首都圏エリア（10駅）と新幹線駅（10駅）に設置したポスターに記載の二次元バーコードを読み取ると、＝LOVEのデジタルスタンプが手に入ります。首都圏エリア10駅をコンプリートした方から抽選で100名様にオリジナルポスター（全10種/各10名様）を、首都圏エリア10駅＋新幹線駅のいずれか1駅の計11駅を達成した方から抽選で100名様に＝LOVEメンバー直筆サイン入りコラボオリジナルグッズ（全10種/各10名様）をプレゼントします。さらに、抽選でJRE POINTをプレゼントする特別企画も実施します。＝LOVEの公演に合わせ、ぜひ東日本の旅をお楽しみください。

＜対象駅＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1424_1_f9e1b5b9f7d946ef3aada34f08e3a47b.jpg?v=202605110551 ]

(2) 新幹線車内限定音声コンテンツ

新幹線の該当区間に乗車すると、音声ARサービス「Locatone (TM)（ロケトーン）」を利用して新幹線車内限定で楽しめる、＝LOVEメンバーによる限定音声コンテンツを体験できます。メンバーによる音声コンテンツは、タイプA、タイプB、タイプCの全3種類です。

＜実施期間＞

2026年5月19日（火）～6月30日（火）

＜担当メンバー＞

■東北・山形新幹線

【大宮駅～郡山駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）

【福島駅～仙台駅】タイプB（大場、音嶋、高松）

【仙台駅～盛岡駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）

【福島駅～山形駅】タイプB（大場、音嶋、高松）

【山形駅～新庄駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）

■上越新幹線

【大宮駅～高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）

【高崎駅～浦佐駅】タイプB（大場、音嶋、高松）

【浦佐駅～新潟駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）

■北陸新幹線

【大宮駅～高崎駅】タイプA（大谷、瀧脇、野口）

【高崎駅～佐久平駅】タイプB（大場、音嶋、高松）

【佐久平駅～長野駅】タイプC（齋藤、佐々木、諸橋、山本）

(3) 駅構内での特別放送

以下の期間中、＝LOVEメンバーの齋藤樹愛羅さん（信濃町駅）、野口衣織さん（千駄ケ谷駅）、佐々木舞香さん（恵比寿駅）による特別アナウンスを実施します。

＜実施期間＞

2026年5月19日（火）～6月21日（日）

＜実施駅＞

※画像・イラストは全てイメージです。※当キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。

（参考）JR東日本が”コンテンツ軸”により目指す姿

JR東日本では、これまで培ってきた地域の皆さまとの関係性や東日本全域に広がる面的ネットワーク等のグループの強みを活かし、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造していきます。

コンテンツの力を活かした都市と地方の流動の活性化により、連携したコンテンツの成長に加え、観光消費の拡大、交流人口・関係人口づくり等、東日本エリア全域の活性化につなげていきます。

（別紙）キャンペーンの詳細について

(1) ＝LOVEデジタルスタンプラリー

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1424_2_0212c679d14caf6e16ab6a45a57fcbb3.jpg?v=202605110551 ]

(2) 新幹線車内限定音声コンテンツ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1424_3_237e254e3155c00525b3642bab545353.jpg?v=202605110551 ]

(3) 駅構内での特別放送

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1424_4_02293d5993896f8bc72e8c7e370041dc.jpg?v=202605110551 ]