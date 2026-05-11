バリューコマース、インフルエンサーとブランドの“リアルマッチング”を実現

バリューコマース株式会社

インフルエンサーマッチングプラットフォーム『Castbook(https://castbook.jp/)（キャストブック）』を運営するバリューコマース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は、2026年4月9日(木)にインフルエンサーとブランドのリアルな接点創出を目的としたイベント「Castbook Cosme Event ～The Spring Edit～」を開催しました。

本イベントには、約40名のインフルエンサーと、6ブランドが参加。オンライン上のマッチングだけでは得られない“リアルマッチング”の場として、インフルエンサーとブランドが直接対話し、相互理解を深める機会を提供しました。

【背景】

インフルエンサーマーケティングの活用が広がる一方で、企業にとっては「自社に適したインフルエンサーと出会えない」「信頼できるパートナーの見極めが難しい」といった課題が顕在化しています。またインフルエンサー側にとっても、自身の価値観や発信スタイルに合ったブランドと出会う機会は限られており、最適なマッチングの実現がしづらい状況にあります。



さらに、従来のオンライン中心のプラットフォームでは、商品詳細ページやテキスト情報だけでは企業の想いやブランドの背景まで十分に伝わらず、発信内容の解像度に差が生じるケースも見られます。

こうした背景を踏まえ、Castbookでは、普段のオンラインマッチングに加えてリアルな接点を創出することで、インフルエンサーとブランド双方の理解を深める取り組みとして企画しました。

【イベント概要・特長】

本イベントでは、Castbookに登録するエンゲージメントの高いマイクロインフルエンサーと、より広いリーチを持つミドルインフルエンサーを招待し、ブランドごとに設けたブースで直接対話できる導線を設計しました。

インフルエンサーは、商品の特長や使用感に加え、開発背景やブランドの思想といったオンライン上では伝わりにくい情報まで深く理解することが可能となり、単なる紹介にとどまらない“自分ごと化された発信”につながることが期待されます。

またブランドにとっても、数値データだけでは測れないインフルエンサーの人柄や価値観に触れることで、より親和性の高いパートナーとの関係構築が可能となりました。

会場ではフォトブースの設置やインフルエンサー同士の交流も活発に行われ、リアルイベントならではの双方向コミュニケーションが生まれました。

【今後の展望】

バリューコマースでは、オンラインを主軸としたインフルエンサーマーケティング支援を推進する一方で、リアルなコミュニケーションがもたらす価値の重要性も認識しています。

今後は、オンラインとオフラインそれぞれの特性を活かしながら、インフルエンサーとブランドの相互理解を深める機会を継続的に創出してまいります。

【会場の様子】

Castbookについて

Castbookは、ハイクラスインフルエンサーと企業をつなぐマッチングサービスです。登録時に一定の審査基準を設けることで、質の高いマイクロインフルエンサーを中心としたネットワークを構築しています。独自の仕組みとサービス設計により、企業の予算や目的に応じて、インフルエンサーのキャスティングからPR投稿の実施まで幅広く支援します。

https://castbook.jp/

バリューコマース株式会社について

バリューコマースは、コマース事業および旅行事業領域において、テクノロジーとデータを活用した集客・販売促進支援、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。広告主やパートナー企業のビジネス成長を支援する多様なマーケティングソリューションを提供。さらに、宿泊・旅行事業者向けのブッキングエンジンを通じて、予約管理や直販強化など、旅行業界のDX推進にも貢献しています。

私たちは、先進的なテクノロジーと豊富なデータを基盤に、企業・消費者・社会が価値を共創する持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

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