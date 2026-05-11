いえらぶパートナーズ×リモデラ「入居時点検・ AI退去立会」付保証商品を共同開発

REMODELA株式会社

REMODELA株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：福本拓磨、以下「リモデラ」）と株式会社いえらぶパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：田代 望、以下「いえらぶパートナーズ」）は、リモデラが提供する「入居時点検」および「AI退去立会」を組み込んだ新たな保証商品を共同開発いたしました。

▪️背景・課題

賃貸管理業界では、退去時の原状回復費用をめぐるトラブルや、入居時の物件状態の記録不備に起因する紛争が依然として大きな課題となっています。国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が整備される一方、現場では目視による立会いと紙ベースの記録が主流であり、担当者の経験や判断に依存する属人的な運用が続いています。また、管理会社の人手不足も深刻化しており、立会い業務の効率化と品質の標準化が急務となっています。

■ 共同商品の概要

本商品は、いえらぶパートナーズの保証サービス「いえらぶ安心保証」に、リモデラの以下2つのサービスを付帯するものです。

（1）入居時点検サービス

入居時の物件状態をスマートフォンで撮影し、記録・データ化します。これらのデータを退去時の記録と比較することで、退去時の責任範囲を明確化し、公正な原状回復判定の基盤を構築します。

（2）AI退去立会サービス

AIによる動画解析技術を活用することで、退去時の室内状況を客観的に分析し、傷や汚れを抽出します。さらに、賃借人からの報告内容を踏まえ、国土交通省が制定した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』・賃貸借契約書・入居年数を総合的に勘案し、費用負担を算出。入居者の合意を取り付けることで、トラブルを未然に防止します。

■ 導入メリット

■ 両社コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75721/table/24_1_5414ed3b0f722a12a14c10095b429e39.jpg?v=202605110751 ]

株式会社いえらぶパートナーズ 債権管理部 小宮山

賃貸業界において、退去時の原状回復費用を巡る「言った、言わない」のトラブルや、曖昧な査定基準による認識の相違は、管理会社様・入居者様双方にとって長年の課題でした。当社においても、代位弁済の際に入居前や退去時の証拠写真などが不足していることで、事実確認やご説明に多くの時間を要してしまうケースが課題となっておりました。

今回、リモデラ様が提供する「入居時点検」や「AI退去立会」と当社の家賃保証が連携することで、入退去時の状態を正確なエビデンスとしてシステム上に保存されます。これにより、国土交通省のガイドラインに準拠した公平で透明性の高い請求が可能となり、トラブルを未然に防ぐことができます。

また、アナログで煩雑だった管理会社様の退去立会いや代位弁済請求のフローがデジタル化されることで、大幅な業務負担の削減（DX）にも貢献いたします。

いえらぶパートナーズは、リモデラ様とともに「正しい原状回復」のスタンダードを創り上げ、業界の新しいインフラ構築に向けて最速で進化してまいります。」

REMODELA株式会社 代表取締役 福本拓磨

「当社の提供する入居時点検・AI退去立会の技術を、いえらぶパートナーズ様の保証サービス「いえらぶ安心保証」と組み合わせることで、賃貸管理の現場が抱える退去・入居時のトラブルを根本から解決できると考えています。今後もテクノロジーの力で不動産業界の課題解決に貢献してまいります。」

■ 今後の展望

両社は本商品の提供を通じて、賃貸管理業務のDX推進と業界全体のトラブル削減に貢献してまいります。今後は対応物件数の拡大に加え、AIの判定精度のさらなる向上や、蓄積データを活用した新たなサービス開発にも取り組んでまいります。

株式会社いえらぶパートナーズについて

代表者：田代望

資本金：1億円

所在地：

・東京本社：東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル48階

・大阪支社：大阪府大阪市中央区久太郎町 3-3-9 ORIX久太郎ビル8階

・神戸支社：兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル6階

・広島支社：広島県広島市中区大手町 3-1-3 IT大手町ビル6階

・名古屋支社：愛知県名古屋市西区那古野 2-25-11 スクエアオフィス名駅8階

・福岡支社：福岡県福岡市中央区大手門 2-1-11 NX福岡大手門テラス7階

コーポレートサイト：https://ielove-partners.co.jp/

REMODELA株式会社について

代表取締役：福本拓磨

所在地：大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル2階

事業内容：不動産管理業務における業務支援SaaSの運営・開発

URL：https://www.remodela.jp/

■ 本件関するお問い合わせ先

株式会社いえらぶパートナーズ 広報担当：熊谷

TEL： 03-6240-3390

Email：sales.partners@ielove-partners.jp

REMODELA株式会社 カスタマーサクセス部：新海

Email：support@remodela.jp