株式会社CoeFont

株式会社CoeFont（本社：東京都港区、代表取締役：早川尚吾、以下当社）は、2026年3月に開催された在日フランス商工会議所の年次総会（Assemblee Generale 2026）において、多言語リアルタイム翻訳ツール「CoeFont通訳」が採用・導入されたことをお知らせいたします。

【導入事例】「CoeFont通訳」が在日フランス商工会議所の年次総会の通訳に抜擢！フランス語・日本語・英語間のシームレスな多言語コミュニケーションを実現

■ 実施概要：ビジネスの最前線におけるAI通訳の活用

日仏経済界の要人が集う在日フランス商工会議所の総会において、フランス語から日本語、およびフランス語から英語へのリアルタイム通訳を「CoeFont通訳」が担当しました。

従来、このような国際的な重要会議では、高度な専門性を持つ同時通訳者の手配に多大なリソースを要していました。今回「CoeFont通訳」を導入したことにより、登壇者のスピーチを即座に多言語化。参加者全員が言語の隔たりなく議論に参加できる環境を構築し、ビジネスコミュニケーションのスピードと質を大幅に向上させることに貢献しました。

■ 「CoeFont通訳」による支援の内容

1. 多言語ビジネスにおける迅速な情報共有と議論の活性化

フランス語で行われる議事進行やスピーチを、その場で日本語・英語へ同時展開します。参加者は自身のデバイス等を通じて、各言語でリアルタイムに内容を把握できるため、タイムラグのない情報共有が可能となります。言語の壁による理解の差を解消することで、質疑応答や意見交換がより活発に行われる環境を構築しました。



2. 専門性の高い語彙への対応

経済、経営、法規制といったビジネス特有の専門表現を損なうことなく、正確かつ適切な表現で伝達できるようにします。AIによる高度なコンテクスト理解により、日仏両国のビジネスリーダーが求める「一歩踏み込んだ深い議論」においても、ニュアンスの不一致を防ぎ、確実性の高い意思疎通を実現しました。

■ 在日フランス商工会議所のThe Business Forum Leader Teamからのコメント

・英語

「For several months, we have chosen Coefont as our translation tool for all our events, both small and large, particularly for translations between French, English, and Japanese.

After testing several solutions without real success, Coefont has established itself as a reliable, efficient tool that is perfectly suited to our needs. The quality of its translations has significantly improved the clarity and consistency of our multilingual communications.

We also appreciate the platform’s ease of use, which enables seamless adoption across our teams, even without specific technical expertise.

We would like to highlight the professionalism and responsiveness of the Coefont team, who are always attentive and available to support us.

We strongly recommend this tool to any organization with international communication needs.」

・日本語

「ここ数ヶ月間、私たちは大小さまざまなあらゆるイベントにおいて、フランス語、英語、そして日本語間の翻訳ツールとして Coefont を採用しています。

それまでいくつかの解決策を試してはみたものの、なかなか納得のいく成果は得られませんでした。しかし、今では Coefont が、私たちのニーズに完璧に合致する、極めて信頼性が高く効率的なツールとして定着しています。翻訳の質の高さによって、多言語コミュニケーションの明快さと一貫性は格段に向上しました。また、プラットフォームの使いやすさも高く評価しています。

専門的な知識がなくてもチーム全体でスムーズに導入・運用することができました。さらに、Coefontチームのプロフェッショナルな姿勢とレスポンスの速さについても、ぜひお伝えしたい点です。彼らは常に親身になって耳を傾け、私たちのサポートに尽力してくれています。

国際的なコミュニケーションを必要とするあらゆる組織に、私たちは自信を持ってこのツールを推薦します。」

■ 在日フランス商工会議所について

1918年に創設された、日本で最も歴史のある外国商工会議所の一つです。フランスと日本の経済協力関係を強化することを目的とし、約600社の会員企業に対してネットワーク構築やビジネス支援を提供しています。 参照URL：https://www.ccifj.or.jp/

■ 今後の展望

当社は、本実績を足掛かりに、国際的な経済団体や多国籍企業における「CoeFont通訳」の導入を加速させます。言語の制約をテクノロジーで取り払うことで、グローバルなビジネスシーンにおける意思決定の迅速化と、国境を超えた新たなパートナーシップの創出を支援してまいります。

■ 多言語リアルタイム翻訳サービス「CoeFont通訳」概要

iOSダウンロードURL：https://apps.apple.com/app/6749563379

サービスURL：https://coefont.cloud/cir

提供プラン：無料 ※有料プランに登録することで利用時間を追加できます。

対応言語一覧：10言語

日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ベトナム語、タイ語、ポルトガル語（2026年2月現在）

■ 株式会社CoeFontについて

株式会社CoeFontは、2020年設立の東京科学大学認定ベンチャーとして、AIを活用したサービスの開発と提供を行っています。当社は現在、AIを基盤とした音声合成技術に注力しており、倫理的で包括的なAI音声プラットフォームの開発に取り組んでいます。CoeFont（https://CoeFont.cloud ）は、すべての国と地域で利用可能です。