ELYZAがKDDIに提供し再販する法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works with KDDI」が初の動画広告を配信開始

株式会社ELYZA

株式会社ELYZA（本社：東京都、以下ELYZA）及びKDDI株式会社（本社：東京都、以下KDDI）は、ELYZAがKDDIに提供し再販する法人向け生成AI活用ツール「ELYZA Works（イライザ ワークス）with KDDI」（以下、ELYZA Works）の新CM「エライぞ！イライザ（ELYZA）」篇を、5月11日（月）より配信開始します。

今回の新CMでは「ことばひとつで、業務AIアプリ作成」をキーフレーズに、専門スキル不要で、現場に即時投入できる自社専用の業務AIアプリを簡単に作成できる「ELYZA Works」の特徴をコミカルに表現しました。

CMのあらすじ/ストーリーボード（30秒）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hp7112Jv3fo ]

舞台は、多くの企業で見られる日常のオフィス風景。管理職の男性は、日々メンバーから提出される形式がバラバラな大量の報告書に頭を悩ませています。報告書を作成するメンバーの日々の工数もさることながら、バラバラな報告書形式の統一や集計・要約といった非定型業務を担う管理職の工数も肥大化しており、チーム全体の業務時間がじわじわと逼迫されていました。せめて「誰でも同じように業務報告書が作れる」ようになれば…。そんな切実な願いを「ELYZA Works」に伝えてみたところ…？

新CMにこめた思い

本CMは、「ELYZA Works」が提供する「ことばひとつで、誰でも簡単に業務AIアプリを作成できる」という独自の特徴に焦点を当てて制作いたしました。

近年、自由記述形式のチャット型AIサービスの導入が企業において進んでいるものの、利用者間のAIリテラシーやスキルの偏りが存在することから、全社的な浸透や業務への仕組み化が課題となっています。また、入出力を標準化した自社専用AIアプリを独自に開発する方法（=エンタープライズシステム化）は、高コストと専門性を要するため、現場の細かな非定型業務の改善には、なかなか踏み込みにくいのが現状です。

「ELYZA Works」は、こうした企業の課題を解決するために開発された、法人向け生成AI活用ツールです。AIが業務AIアプリの企画・開発から改善までをフルサポートすることで、プロンプトスキルや専門知識がなくても、現場主導でアプリを簡単に作成・改善し、業務にスムーズに浸透させることが可能です。

本CMでは、現場社員や管理職が抱える日常の「困りごと」や「あったらいいな」を起点に、現場に即時投入できる業務AIアプリが簡単に出来上がる様子を、15秒/30秒に凝縮してコミカルに表現しています。このCMを通じて、「ELYZA Works」を導入した後の世界観が広く伝わることを期待しています。

新CM概要

■「ELYZA Works」並びに「ELYZA Works with KDDI」概要

- タイトル：「エライぞ！イライザ（ELYZA）」篇- 広告開始日：2026年5月11日（月）- サービスサイトURL：https://cplp.works.elyza.ai/- YouTube：- - 30秒ver. https://youtu.be/Hp7112Jv3fo- - 15秒ver. https://youtu.be/54PX8BiXkk4

ELYZA Worksは、現場主導で自社専用の業務AIアプリを作成・改善できる法人向け生成AI活用ツールです。AIの併走により、プロンプトスキルや専門知識がなくても、業務内容を入力するだけで自動的に生成AIを組み込んだ業務AIアプリがつくれます。作ったアプリはチーム全体で共有・改善でき、利用ログを基に精度向上も可能です。金融大手や官公庁で利用されるレベルの高度なセキュリティを備え、安心して導入できます。月額19,800円から利用でき、報告書/企画書の品質を統一するアプリ、自社独自の基準に沿い判断のアシストを行うアプリ、契約書や規約から自社にとってのリスク項目を洗い出すアプリなど、幅広い非定型業務で利用が進んでいます。

詳しくはこちら：https://cplp.works.elyza.ai/

■株式会社ELYZA 会社概要

株式会社ELYZAは、「未踏の領域で、あたりまえを創る」という理念のもと、日本語の大規模言語モデルに焦点を当て、企業との共同研究やクラウドサービスの開発を行なっております。先端技術の研究開発とコンサルティングによって企業成長に貢献する形で大規模言語モデルの導入実装を推進します。

社名 ：株式会社ELYZA

所在地 ：〒113-0033 東京都文京区本郷3-15-9 SWTビル 6F

代表者 ：代表取締役 曽根岡 侑也

設立 ：2018年9月4日

URL ：https://elyza.ai/