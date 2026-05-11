課題が見えない状態から脱却。Web専任不在でも実現したマーケ基盤再構築

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、大型インクジェットプリンタを活用した空間デザインを手がける株式会社ビーグループ(https://graphicbase.bgnet.jp/)（本社：大阪市此花区、代表者：藤川 明快）にSEOコンサルティングを提供しました。

その結果、月60万円規模の広告費を半減させながら、問い合わせ数を約4倍に拡大。固定費化していた広告依存構造を見直し、データに基づく意思決定が可能なマーケティング基盤へと転換しました。

■導入の背景

株式会社ビーグループ マーケティング担当 福島 綺子氏、株式会社ビーグループ UI/UX担当 牧野 沙也夏氏

株式会社ビーグループでは、約7～8年にわたり自社Webサイトを活用した集客に取り組んできました。しかし、社内にWebやSEOの専門人材はおらず、「何を改善すべきか判断できない」状態が続いていました。

Google Analyticsも未設定で、データに基づく分析は行われておらず、複数担当者による更新も統一ルールがないまま進行。その結果、月60万円規模の広告費に依存する集客構造が固定化していました。



代表からは「広告依存から脱却したい」という方針が示されていたものの、具体的な打ち手を描けないことが最大の課題でした。

■導入後の成果

SEO基礎研修からアクセス解析体制の整備、内部構造・導線改善までを段階的に実行。その結果、月間問い合わせ数は毎月数件から月20件以上へと増加し、約4倍に拡大しました。



同時に、月60万円規模の広告費を約半減。広告費削減後もアクセスは維持され、オーガニック流入は増加傾向にあります。

さらに、ターゲット層からの問い合わせ比率が向上し、「問い合わせの質が変わった」と社内で実感できる状態に。データを基に議論し、根拠を持って意思決定できる体制が定着しました。

固定費化していた広告投資を見直し、広告に依存しない持続可能な集客構造へと転換しました。

■株式会社ビーグループのコメント

マーケティング担当 福島 綺子氏

以前はWebサイト全体の数字を見るだけでしたが、現在はチャネル別の推移を追い、特にオーガニック流入の変化を注視しています。「なぜこのページが伸びたのか」といった議論が社内で生まれるようになり、データを基に判断できるようになりました。

「このサイトをもっと良くしていこう」という意識がメンバーに浸透したことが一番の変化です。以前は無秩序にサイト更新を行っていましたが、現在は「誰が何を、どんな意図で行っているか」を全員が把握できる体制になりました。

また、データを見る習慣も定着しました。「カタログがどれくらい見られているか」「画像を変えたらどんな効果が出たか」など、当該サイト以外でも数字を基に状況を捉えるようになりました。

■事例記事全文はこちら

「何を改善すべきかわからない」状態から脱却し、広告費を半減させつつ、問い合わせ件数を4倍にしたマーケ基盤再設計 - 株式会社ビーグループ様 | 導入事例紹介(https://wacul.co.jp/works/b-group)

■株式会社ビーグループ 会社概要

会社名：株式会社ビーグループ

サイト：https://graphicbase.bgnet.jp/

所在地：大阪市此花区春日出中2-18-14 NEUビル3階/4階

代表者：藤川 明快

事業内容：グラフィックデザイン全般 / インテリア製品の企画販売 / 内装工事の設計施工 / サインの企画設計施工

■AIアナリストSEOについて

機能や料金について、詳細なご質問などございましたら、下記お問い合わせ窓口までご連絡くださいませ。今後とも「AIアナリストSEO」をよろしくお願いいたします。

「AIアナリストSEO」について見てみる(https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/)

WACULへのお問い合わせ :https://wacul.co.jp/contact/

■WACULについて

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

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・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul.co.jp/service/listing-ads/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

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