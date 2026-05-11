【BUYMA】全40ブランドから“今選ぶべきバッグ”を集めた期間限定ポップアップを東京・渋谷BUYMA studioで開催

株式会社エニグモ

株式会社エニグモ(代表取締役最高経営責任者：須田将啓 本社：東京都港区、東証プライム：証券コード3665)が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス「BUYMA(バイマ)」は、東京・渋谷のイベントスペース「BUYMA studio SHIBUYA」にて、2026年5月12日(火)～6月20日(土)の期間限定で、BUYMAスタッフが“リアルに欲しい”と思った3～20万円のバッグだけを厳選した期間限定ポップアップ「BUYMA BAG SELECT」を開催いたします。

オンラインでは伝わりきらない質感や佇まい、細部の仕立てなど、実際に手に取り、比べながら、

確かめてお選びいただける貴重な機会です。

ご自身のスタイルやご予算に寄り添う、“理想のバッグ”との出会いをお楽しみください。

イベント詳細：https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601

“今、本当に選ぶべき”バッグだけを厳選

ブランドやテイストに偏ることなく、幅広いラインナップを“今”の視点で厳選。

日頃から多くのブランドやアイテムに触れているスタッフだからこそ見極められる、

「本当に良いもの」そして「いま選ぶ価値のある一品」を取り揃えました。

- "今"選ぶ価値

日々数多くのブランドを比較するスタッフだからこその“リアルな選定基準”

- 価格と品質のバランス

予算3～20万円の中で、品質・デザイン・使いやすさの調和がとれたものだけを厳選。

- 手に取れる体験

オンラインでは伝わらない質感や重さも、実際に確かめながら選べます。

- 多様なセレクト

ブランド・テイストに寄らず、幅広いスタイルに合うラインナップをご用意。

展示ブランド（一部抜粋）

LOEWE / PRADA / Saint Laurent / Maison Margiela / JIL SANDER / MARNI / TOD’S / JACQUEMUS / OSOI / GANNI / Valextra / toteme / Longchamp / Coach / Pedro

など

※上記は展示ブランドの一部です。当イベントでは全40ブランドをご覧いただけます。

展示アイテムを見る :https://www.buyma.com/r/?tag_ids=2744&af=601

来場者限定特典5,000円クーポン

ご来場いただいたお客様限定で、展示アイテムのご購入時にご利用いただける5,000円OFFクーポンをご用意しております。



実際に手に取り、質感や佇まいを確かめながら選んだ一品を、特別な条件にてお求めいただける機会です。

Youtube動画

イベントで展示予定の一部商品を、BUYMA公式 / スタイルハウス編集部Youtubeチャンネルでもご紹介しています。

URL：https://youtu.be/QWdE34IJLiY

イベント概要

開催期間：2026年5月12日(火)～6月20日(土)

営業日：火曜～土曜営業

営業時間：12時～18時

イベント詳細：https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601

最新情報は公式X(@BUYMA_studio)をご確認ください。

https://x.com/BUYMA_studio

詳細はこちら :https://www.buyma.com/contents/buyma-studio/?af=601

アクセス

BUYMA studio SHIBUYA

東京都渋谷区神南1丁目9-10 番匠ビル 1階

「渋谷」駅徒歩約8分

「明治神宮前＜原宿＞」駅徒歩約8分

▼Googleマップ

https://maps.app.goo.gl/ruGsVkt5GmHDxjGY9

イベントでのお買い物方法

ご購入にはBUYMAの無料会員登録が必要です。

BUYMA studioとは

BUYMA studioは、これまでデジタルだけに存在していた「BUYMA」をリアルに体験していただけるショールームタイプのイベントスペースです。

海外ファッションやライフスタイルに関する、BUYMAならではのコンテンツをここに集約させ、

全国に発信していくというミッションを「BUYMA studio」という看板に掲げました。

店内では、商品を自由に手に取り試すことができるだけでなく、

ご自身のスマートフォンを近づけて商品情報を読み込み、購入体験をお楽しみいただけます。

今後のイベント情報や展示している商品については公式Xで発信して参りますので、

@BUYMA_studioをフォローの上、チェックしていただけますと幸いです。

https://x.com/BUYMA_studio

【BUYMA(バイマ) 】

https://www.buyma.com/?af=601

BUYMAは、世界各国に在住する24万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から、世界中のファッションアイテムを購入できるマーケットプレイスです。会員数は1,201万人を突破、取扱ブランド数は2.0万を超え、日本未上陸ブランドや各地の限定発売アイテム、国内完売アイテムをはじめとした世界中のファッショントレンドアイテムからコスメ、インテリア雑貨まで幅広く揃えております。

※iPhone版のアプリ（無料）はこちらからダウンロード

https://itunes.apple.com/jp/app/buyma/id824042539/

※Android版のアプリ（無料）はこちらからダウンロード

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buyma.buymaapp

▼BUYMA公式LINE

https://www.buyma.com/contents/line/?af=601

▼BUYMA公式Instagram

https://www.instagram.com/buyma_official/

▼BUYMA公式Twitter

https://twitter.com/BUYMA

▼BUYMA公式 / スタイルハウス編集部YouTube

https://www.youtube.com/@buyma5051

【BUYMAのあんしんへの取り組み】

BUYMAでは、業界全体での偽造品・不正商品流通を防止する活動に積極的に取り組んでいます。

その一環として、第三者機関と提携した鑑定サービスをご用意しています。

鑑定料金はBUYMAが負担いたしますので、購入者様は無料でサービスをご利用いただけます。鑑定の結果、万が一本物保証の対象外となった場合は、当社より購入代金を全額返金いたします。

その他にも、BUYMAの補償オプション「あんしんプラス」をご利用の方には、より安心して海外通販をお楽しみいただくための、補償オプションをご用意しています。

▼あんしんプラスについて

https://www.buyma.com/contents/safety/anshin.html?af=601

【BUYMAで活躍するパーソナルショッパーとは】

会員数1,201万人を超える海外通販サイト「BUYMA」内で活躍する、買い物をサポートする日本人スペシャリストを指しております。自分のセンスや感性を活かし最新のトレンド情報をキャッチし、お客様の嗜好に合わせてスタイリングやアイテムを紹介するなど、より一層ショッピングを楽しめるようホスピタリティ溢れるサービスを提供しております。

【BUYMA TRAVEL】

https://travel.buyma.com/?af=601

BUYMA認定の現地在住ガイドが日本語で案内するプライベートツアー予約サイト。流行スポットやローカルグルメなど、プライベートツアーならではの特別な旅行体験をお届けします。

【STYLE HAUS(スタイルハウス)】

https://stylehaus.jp/?af=601

"世界中のリアルなトレンドがわかるファッションメディア“

【受賞歴】

■2012年12月

「2012 Red Herring Top 100 Global（2012年レッドヘリンググローバルトップ100社）」を受賞

■2015年7月

米国経済誌「Forbes Asia」の「アジアの売上10億ドル以下の優良企業200社リスト（Forbes Asia's 200 Best Under A Billion）」に選出

■2016年6月

『カンヌライオンズ2016』デザイン部門でプロモーションビデオ「A Kind Drone ～親切なドローン～」がシルバー受賞

その他多数受賞