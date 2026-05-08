明日より「オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行プラン申込開始！JTB旅行プランの豪華特典の情報も一部公開！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年9月12日（土）・13日（日）に東京国際フォームラム ホールAにて開催する「オトメイトパーティー2026」の専用JTB旅行プランの新たな情報を公開いたしました。

また、明日5月9日(土)12：00より「オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行プランの申込みが開始となりますので併せてお知らせいたします。

▼「オトメイトパーティー2026」公式HP

https://www.otomate.jp/event/party/

“ここは貴方を迎える、特別な場所。心ゆくまで、恋にときめいて。”

「オトメイト」の人気作品や新作が一堂に会し、同じ空間で世界観の異なる様々な作品を堪能できるキャスト登壇イベント「オトメイトパーティー」が今年も国際フォーラム ホールAにて、2026年9月12日（土）［夜公演］2025年9月13日（日）［昼公演］／［夜公演］と、全3公演開催されます。

総合司会を務めるのは、鳥海浩輔さん・森久保祥太郎さん！

豪華出演キャストと共に、“特別な日常”をお届けいたします――。

オトメイトが贈る2日間限定の、

癒しとくつろぎの空間［Hotel Otomate Grand Amour］で皆様をお待ちしております。

・明日5月9日(土)12時より、「オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行プラン申込開始！

明日、5月9日(土)12時より「オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行プランの申込受付を開始いたします。

JTB旅行プランだけの【限定特典】もご用意しておりますので、

遠方からご参加予定の方、また2日間連続でご参加予定の方は宿泊プランとチケットがセットになったJTBのお得なプランをお見逃しなく！

※申込は先着順のため、ご希望の公演がお取りできない場合がございます。予めご了承ください。

--------------------------------

▼オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行プラン ※先着順

申込期間 ：2026年5月9日（土）12：00 ～ 5月17日（日）23：59

宿泊プラン名 ：「オトメイトパーティー2026」JTBオフィシャルツアー

申込サイト ： https://jtb-entertainment.net/tour/2026/otomateparty2026/

--------------------------------

▼お問い合わせ先

（株）JTB 横浜支店

MAIL：jtb_entertainment_yk@jtb.com

※土曜日・日曜日は休業日のため電話でのお問い合わせは受付しておりません。メールでのお問い合わせのみとなりますので、ご了承ください。

＜JTB旅行プラン特典＞

●1階前方のお座席

●［JTB旅行プラン限定］Hotel Otomate Grand Amour シークレットルームアクセスパス（M∞カード）

ラインナップ作品キャラクターとの、シチュエーションショートドラマをご視聴いただけます。

【シチュエーションテーマ：宿泊先で過ごすひととき】

※各公演から1作品、1キャラクターを予定しております。

※詳細は後日公開いたします。

●公演チケット追加購入権＋【「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット】購入権＋【Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子）】購入権

※［Hotel Otomate Grand Amour シークレットルームアクセスパス（M∞カード）］はイベントグッズ販売での取り扱いはございません。

※M∞カードとは：専用サイトにアクセスし、カード記載の PIN コードを入力することで、デジタルコンテンツがダウンロード / ストリーミングで楽しめる、ブラウザ完結型のダウンロードカードです。

※［Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide］にはラインナップ12作品の“彼女をおもてなし”をテーマとしたSSや出演キャラクターへの一問一答企画などを収録予定となります。収録内容はスペシャルシート特典や特典付チケットに付属するものと共通です。

【イベント概要】

《開催日程》

2026年9月12日（土）

【夜公演】開場 17：30／開演 18：30

2026年9月13日（日）

【昼公演】開場 11：00 開演 12：00

【夜公演】開場 17：30 開演 18：30

《会場》

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

《総合司会者》

鳥海 浩輔 ／ 森久保 祥太郎 ※敬称略

※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

【会場チケット情報】

《チケット価格（税込）》

スペシャルシート：28,000円

S席：9,800円

S席（特典付）：12,800円

A席：8,800円

A席（特典付）：11,800円

B席：7,800円

B席（特典付）：10,800円

※全席来場者特典が付属いたします。

※［スペシャルシート］は数量限定となります。

※本イベントのチケットは、紙チケットでのお受け取りとなります。

《チケット特典》

●スペシャルシート

・1階前方のお座席

・「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

・［スペシャルシート限定］コレクションカードセット（該当公演のセット）

・［スペシャルシート限定］オリジナルチケットケース＆レプリカチケット（該当公演のセット）

●特典付チケット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

●JTB旅行プラン特典

・1階前方のお座席

・［JTB旅行プラン限定］Hotel Otomate Grand Amour シークレットルームアクセスパス（M∞カード）

・公演チケット追加購入権

【「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット】購入権

【Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子）】購入権

※各チケット特典の詳細はイベント公式HPをご覧ください。

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/party/

オトメイトパーティー公式X： https://twitter.com/otomate_party

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】株式会社アズプロジェクト

【運営】株式会社ハイエストクルー

●公演に関するお問い合わせ

イベントインフォメーション

050-8892-0084

（営業時間 10:00～18:00 土日祝・年末年始除く）

●チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)Rejet / IDEA FACTORY

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です