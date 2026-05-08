RAVIJOUR 2026 COLLECTION＃5 上品な華やかさと品格を纏う、ランジェリーコレクション。
「セクシーに生きる Just be yourself」をステートメントに、女性の新しいセクシーさを追求し、ワンランク上のスペシャルなアイテムを提案するランジェリーブランドRAVIJOUR (ラヴィジュール。会社名:株式会社RAVIJOUR、代表取締役:服部 稔、所在地:東京都目黒区)は、2026 COLLECTION #5のビジュアルを解禁。掲載アイテムは5月8日(金)より販売開始。
特設ページ：https://ravijour.com/blog/post.php?bid=428
重なり合う花びらが織りなす、奥行きの美しさ。ダイナミックでありながら、どこか繊細な佇まいのブラ。
＜Items＞
ミュレナ グラマーアップ ブラ \8,900(tax in)～
ミュレナ エンブロイダリー ショーツ・Tバック \3,900(tax in)
ラナルミエル ストレッチレース ショーツ・Tバック \3,900(tax in)
カラー：ブラック／ホワイト／ベージュ
詳細：https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3974&c=31(https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3974&c=31)
なめらかなサテンの艶が、肌に濃密な色気を描く。内側から溢れる美しさ映すブラ。
＜Items＞
ソレーヌ グラマーアップ ブラ \7,500(tax in)～
ソレーヌ ショーツ・Tバック \3,400(tax in)
カラー：ブラック／レッド／グリーン
詳細：https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3954&c=24(https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3954&c=24)
夜空に散りばめた星のように、視線を奪う煌めき。ミステリアスな色気を引き出すブラ。
＜Items＞
ミアエルス トリックリフト ブラ \7,500(tax in)～
ミアエルス ショーツ・Tバック \3,400(tax in)
カラー：ブラック／ネイビー
詳細：https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3971&c=1(https://ravijour.com/products/detail.php?product_id=3971&c=1)
新作一覧：https://ravijour.com/products/list.php?schedule=1
RAVIJOUR (ラヴィジュール) 企業情報
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