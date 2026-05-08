ウェブセミナー『売上が伸びない本当の原因とは？新規獲得からリピートまでをつなぐEC戦略の全貌』を2026年5月21日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年5月21日（木）に、JORKER'S株式会社、株式会社LTV-Xと、3社共催ウェブセミナー「売上が伸びない本当の原因とは？新規獲得からリピートまでをつなぐEC戦略の全貌」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0069/?utm_source=260508hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・新規顧客獲得に課題を抱えている...

・顧客獲得後の定着がうまくいかない…

・SNSやインフルエンサー施策が続かない...

・広告やサイト集客の成果が売上に結びついていない…

・LTVを意識したリピート施策に取り組めていない…

【本セミナーで学べること】

広告費の高騰や競争の激化により、ECにおいては単に新規顧客を獲得するだけでは、売上を伸ばし続けることが難しい時代になっています。

今求められるのは、新規流入をいかに効率よく獲得するかだけでなく、その後の購買体験やコミュニケーションを通じて、継続的な売上へとつなげていくことです。

しかし実際には、

・広告やSNSで集客はできているが、売上につながりきっていない

・インフルエンサー施策を実施しているが、単発で終わってしまう

・リピート施策が後回しになり、LTVを伸ばしきれていない

といった課題により、売上の伸び悩みにつながっているケースも多く見られます。

本セミナーでは、

・広告施策による新規顧客獲得の最適化と売上につなげる考え方

・インフルエンサーやSNSを活用した購買意欲の醸成と活用ポイント

・CRMを活用し、顧客の定着・リピート・LTV向上を実現する具体手法

を通じて、新規獲得からリピートまでを一気通貫で設計し、売上を継続的に伸ばしていくための実践的なノウハウを解説します。

単発の施策で終わらせるのではなく、売上を“積み上げていく仕組み”としてEC運営を見直したい方に向けて、明日から活用できる具体的なヒントをお届けします。

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業

▶インフルエンサーやSNSを活用したマーケティング支援を強みに、ターゲットへの効果的なリーチから購買につなげる導線設計までを一気通貫で支援するJOKER’S株式会社

▶顧客データの分析とCRM施策の設計を強みに、顧客ごとの最適なコミュニケーションを実現し、リピート率向上とLTV最大化を支援する株式会社LTV-X

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・新規顧客を獲得していきたい方

・顧客定着に課題を持っている方

・インフルエンサー施策を実施しているが、成果の最大化に課題を感じている方

・売り上げに伸び悩んでいる方

・CRM施策に興味がある、または改善したい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/382_1_58e2c5ae5cfdf447d87e9d6f5033d9e7.jpg?v=202605080151 ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0069/?utm_source=260508hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/