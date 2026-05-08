延べ1,000人参加「ヨンナナmeets」が東京ミッドタウン八重洲「POTLUCK YAESU」で開催！秋田の若手起業家が食で繋ぐ、47都道府県の地方活性化

合同会社ゆたか■ 概要：東京ミッドタウン八重洲×地域プレイヤーが生み出す、新しい地方活性化のカタチ



三井不動産株式会社とNews Picks Re:gion（運営：株式会社ユーザーベース）が手掛ける東京ミッドタウン八重洲で展開する地域経済創発プロジェクト「POTLUCK YAESU（ポットラック ヤエス）」。



2026年5月16日（土）東京ミッドタウン八重洲にて、合同会社ゆたか（東京都港区）代表・東海林温が1日BARマネージャーとして第20回「ヨンナナmeets」を開催します。

■ ヨンナナmeetsとは？

ヨンナナmeetsとは全国47都道府県の名産品を持ち寄り、美味しく食べながら交流するイベントです。

2024年からスタートし、今回で20回目の開催を迎えました。これまでに延べ1,000人を超える方々にご参加いただき、回を重ねるごとにリピーターの方も増えております。

代表の東海林が農家に生まれ育ち、近隣の農家数減少、農家の高齢化や、後継者不足といった一次産業が抱える問題を感じてきました。

「美味しい日本の野菜や果物をもっと多くの人に食べてほしい！」という想いからヨンナナmeetsが発足しました。

正規品と味は全く変わらず美味しい規格外野菜を活用した料理の提供を通じて、食品ロス削減やアップサイクル、地方活性化に取り組んでいます。

そして、参加者一人ひとりが地元の名産品を持ち寄り、その魅力を存分に紹介できる場を設けることで、都心にいながら地域の魅力を知るきっかけを創っています。

今回は、1日BARマネージャーの東海林の実家、東海林農園のあきたこまちをはじめ、秋田県産の食材を使ったメニューを提供します。

食べて楽しむだけではなく、地域や生産者とのつながりを感じられるイベントです。

■ 東京ミッドタウン八重洲での開催意義

本イベントは、単なる飲食イベントではありません。

今回のイベントを、日本の玄関口である東京ミッドタウン八重洲で開催する理由として、以下の3つがあります。

1. 地域との新たな「関係人口」が生まれる実体験の場 ： 単に秋田の食材を味わうだけでなく、参加者自身が選んだ地域の特産品を持ち寄り、その背景にある物語を共有する体験の場を提供します。都市の中心で「消費するだけ」の関係性を超え、地域の未来を共に想う「地域の応援者（関係人口）」へと変わるプロセスを、このヨンナナmeetsを通じて体現します。

2. 美味しさの再発見と食品ロス削減への取り組み： 本イベントでは、品質には問題がないものの、形や大きさの都合で市場に出回らない規格外野菜も活用しています。これにより、フードロス削減に貢献するだけでなく、生産者が丹精込めて育てた食材の「美味しさ」を都市部の皆様に直接お届けします。日本の物流拠点である八重洲から、生産現場が抱える課題と、持続可能な食のあり方を共に考える機会を提供します。

3．都市と地方の共創： 「POTLUCK YAESU」は、地域経済で挑戦する人々が集い、つながるための「場」と「機会」を創出するためのプロジェクトです。合同会社ゆたかは「みんなかがやけ」を企業理念とし、一人ひとりが輝く社会の実現をめざしています。「POTLUCK YAESU」が持つ「地域経済創発」という目的に共鳴し、ここから地方活性化の新しい潮流を創りあげていきます。

■ 物品協賛

本イベントは、株式会社for okawari TOKYO様より、職人の手により丁寧に作られた塩の物品協賛をいただいております。

秋田の豊かな食材の味わいを最大限に引き出す同製品の提供を通じ、参加者の皆様へさらなる食の奥深さと新たな発見をお届けします。

https://www.okawaritokyo.com/



■ 1日BARマネージャー：東海林 温（しょうじ ゆたか）

合同会社ゆたか 代表

秋田県生まれ、岩手大学卒業。2021年に合同会社ゆたかを設立。農家に生まれ育った経験から、第一次産業が抱える課題を身近に感じ、合同会社ゆたかでは、規格外野菜や果物を活用したクラフトビール開発、キッチンカー(libero)、イベント企画事業を展開。各事業を通じて、食品ロス削減や地方創生に取り組む。

2025年には都内で16万人を動員したイベントを主催。また、2022年からは港区で開催される食イベント（2日間で累計約1万人来場）にキッチンカーを継続出店している。

2026年にはFM秋田の番組へのゲスト出演をはじめ、港区と連携する竹芝エリアのまちづくりイベント「竹芝みなとフェスタ」にて、出店エリアのプロデュースを実施。

HP：https://yutakacompany.com/

note：https://note.com/tkcgift







【開催概要】

・イベント名：47都道府県の食を楽しむヨンナナmeets #20 ～秋田編～

・日時： 2026年5月16日（土） 19:00～21:00

・会場： 東京ミッドタウン八重洲 5階 東京八重洲チカバキッチン

・参加費： 4,000円 ※軽食やお飲み物もご用意しております。

・持ち物： お酒や、おすすめの食材、おつまみなど一品ご持参ください。

・詳細・申込： https://www.potluck-yaesu.com/event/20260419/4391/

【メディア関係者様の取材について】

当日は、主催の合同会社ゆたか代表・東海林温へのインタビュー、および会場内の一部エリアで撮影が可能です。 取材ご希望の方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：合同会社ゆたか

代表：東海林 温

所在地：東京都港区芝浦1-15-16

HP：https://yutakacompany.com/

E-Mail：yutaka@yutakacompany.com