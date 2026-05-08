【先着8枠】5/20大阪開催！Apple Vision Proで製造業の課題を解決

株式会社Meta Heroes

製造現場の人手不足や技能伝承に悩んでいませんか？株式会社Meta Heroesは、製造業の経営層・DX推進担当者を対象とした「Apple Vision Pro 体験会＆活用探索セミナー」を2026年5月20日（水）に大阪・なんばのDX教育施設「Hero Egg」にて無料開催いたします。

参加申込【8枠限定】 :https://40r40p.share-na2.hsforms.com/2F7AfAU-fSrKBkjzN3w31LA?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9dmA4NtUSpAo4-CYSB3SvZZDNY9uWJxofVmmvO71HnI-LAFPUIQLB8brjkjqSCPcjoJ8_l

■ Apple Vision Proで製造現場の課題を解決する実機体験会を開催

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、製造業向けの完全予約制イベント「Apple Vision Pro 体験会＆活用探索セミナー」を開催いたします。本イベントでは、先着8組の企業様限定で、Apple Vision Proの実機を用いた没入型学習や3D分解教材による設計・構造学習などを個別にご体験いただけます。

単なる体験にとどまらず、各社が抱える新人教育や技能伝承、遠隔作業支援などの課題に対して、当社のXR・空間コンピューティング専門チームが具体的な活用シナリオを共に描き出す、実践的な個別ディスカッションも実施いたします。

■ 新人教育と技能伝承のコスト課題を空間コンピューティングで打破する

現在、日本の製造業は深刻な人手不足と熟練技術者の高齢化という課題に直面しています。特に、長年の経験に依存する「技能伝承」や、時間とコストがかかる「新人教育」は、企業の競争力を左右する重要なテーマです。現場のノウハウをいかに効率的に共有し、次世代に引き継いでいくかが急務となっています。

こうした課題の解決策として、空間コンピューティングやXR技術が世界的に注目を集めています。しかし、最新デバイスを自社の業務にどう組み込むか、具体的なイメージを持てない企業も少なくありません。私たちは、最先端のテクノロジーを「知る」だけでなく「現場で使える」形に変換することが今まさに求められていると考えています。

■ 単なる「体験」で終わらせない。御社専用の活用シナリオを専門チームと描く

当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」を掲げ、メタバースやAI、XRを活用した社会課題の解決に取り組んできました。今回のイベントでは、製造業の皆様にApple Vision Proという革新的なデバイスに実際に触れていただき、未来のものづくりを共に考える場を提供します。

「うちの現場ではどう使えるのか？」というリアルな疑問に、専門チームが直接お答えします。技術の進化を現場の力に変える第一歩として、ぜひこの機会をご活用ください。皆様の課題解決と挑戦を全力でサポートいたします。

■ 【開催概要】5/20大阪・なんばパークスにて。先着8枠限定の無料セミナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/367_1_c20a874c425267782f0337ce04ac997d.jpg?v=202605080351 ]参加申込【8名限定】 :https://40r40p.share-na2.hsforms.com/2F7AfAU-fSrKBkjzN3w31LA?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9dmA4NtUSpAo4-CYSB3SvZZDNY9uWJxofVmmvO71HnI-LAFPUIQLB8brjkjqSCPcjoJ8_l

■ AI・メタバースの社会実装を牽引するMeta Heroesの取り組み

Meta Heroesは、これまで半年で15,000名を超えるAI企業研修を実施するなど、企業のDX推進を強力に支援してまいりました。また、2025年に開催された大阪・関西万博のEXPOホールでは「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催。全国153の自治体・教育機関・団体のご後援を受け、2日間で延べ14,622人にご来場いただくなど、大規模なプロジェクトを成功に導いてきました。

これらの実績と知見を活かし、今回は製造業に特化した少人数制の個別体験会を企画しました。大勢に向けたセミナーでは解決できない、各社特有のリアルな課題に寄り添うため、あえて「先着8枠限定」という形式をとっています。

■ 最新技術を「現場の力」に。日本のものづくりを次世代へ繋ぐ決意

私たちは、テクノロジーの力で誰もがヒーローになれる社会の実現を目指しています。今回の体験会を通じて、製造現場におけるXR・空間コンピューティングの可能性を広げ、日本のものづくり産業の更なる発展に貢献していきたいと考えています。

最新デバイスがもたらす「未来の現場」を、一緒に描きませんか？枠に限りがございますので、ぜひお早めにお申し込みください。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]