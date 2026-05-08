日向坂46がおすすめマンガをご紹介！　豪華作家陣が描きおろしたスペシャルコラボイラストや、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも。「集英社×日向坂46　ひなたの推しマンガキャンペーン」実施中

株式会社集英社

株式会社 集英社では、デジタルコミックのキャンペーンとして、「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」を、2026年5月8日（金）より2026年5月31日（日）まで実施中です。

（ｃ）SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED. （ｃ）Tomoki Qwajima●「集英社×日向坂46 ひなたの推しマンガキャンペーン」では、日向坂メンバーの“推しマンガ”を紹介中！

集英社が人気アイドルグループ「日向坂46」とコラボして実施する本キャンペーン。キャンペーン特設サイトでは、グループの中でも特にマンガ好きの日向坂メンバー6名（小坂菜緒さん、高橋未来虹さん、正源司陽子さん、渡辺莉奈さん、下田衣珠季さん、松尾桜さん）がそれぞれの“推しマンガ”として「思い出のマンガ」「今読んでほしいマンガ」を紹介します。そのほか、直近1年間のうちに1巻が出たばかりのフレッシュな集英社マンガを6人が実際に読んで、心に刺さった作品をプレゼンしあう「“新生”推しマンガ座談会」などの記事も掲載しています。期間中、本キャンペーンで取り上げている作品は通常より試し読み範囲を増量していますので、新たな“推しマンガ”を見つける絶好の機会です。ぜひご注目ください。

※高橋未来虹さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です。



【キャンペーン期間】2026年5月8日（金）0：00 ～ 2026年5月31日（日）23：59

【キャンペーン特設サイト】https://hinata-oshimanga.s-manga.net/

（写真左から、下田衣珠季さん、松尾桜さん、小坂菜緒さん、正源司陽子さん、高橋未来虹さん、渡辺莉奈さん）（ｃ）Tomoki Qwajima ※高橋未来虹さんの「高」は、正しくは「はしごだか」です。●集英社創業100周年記念特設サイト「SHUEISHA MANGA EXPO」では、『SPY×FAMILY』の遠藤達哉氏ほか、集英社の豪華作家陣が描きおろしたスペシャルコラボイラストを公開中！

集英社創業100周年記念特設サイト「SHUEISHA MANGA EXPO」でも、日向坂46とのスペシャルコラボ企画を実施中です。コラボのメインビジュアルにも使用されている、『SPY×FAMILY』の遠藤達哉氏が描きおろした日向坂46とアーニャのスペシャルコラボイラストのほか、『ハニーレモンソーダ』の村田真優氏や『氷の城壁』『正反対な君と僕』の阿賀沢紅茶氏ら豪華作家陣が描き下ろしたメンバーイラストを順次公開していきます。

（ｃ）遠藤達哉／集英社

【参加予定作家一覧（各期間 作家名五十音順）】

■第1弾（5月8日＜金＞公開）

・阿賀沢紅茶氏（『氷の城壁』『正反対な君と僕』）

・遠藤達哉氏（『SPY×FAMILY』）

・吉田夢美氏（『四畳半のいばら姫』）

■第2弾（5月15日＜金＞公開）

・楠なな氏（『恋するリップ・ティント』）

・雪森寧々氏（『久保さんは僕を許さない』『おさななななじみ』）

■第3弾（5月22日＜金＞公開）

・服部了氏（『ギルデッドエネミー』）

・村田真優氏（『ハニーレモンソーダ』）

●描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズが当たるプレゼント企画も！

本キャンペーン期間中、抽選で合計100名様に、描きおろしイラストを使用した豪華オリジナルグッズが当たるプレゼント企画も実施します。ぜひご注目ください。

【応募方法】

STEP1：集英社マンガ公式Xアカウントをフォロー

STEP2：「#ひなたの推しマンガ」をつけてXでポスト

ポストには下記の内容を記載してください。

（１）ハッシュタグ「#ひなたの推しマンガ」

（２）日向坂メンバーが紹介した“推しマンガ”の中から実際に作品を読んで、タイトル名と感想をポスト（作品数にかかわらず、1投稿を1応募としてカウントいたします）

※応募方法や応募規約等の詳細は、「SHUEISHA MANGA EXPO」内「日向坂46 スペシャルコラボ」ページ、および「集英社マンガ公式」Xアカウントに記載します。

【「SHUEISHA MANGA EXPO」特設サイト】

https://shueisha-mangaexpo.jp/

【「日向坂46」スペシャルコラボ「豪華作家陣描きおろし！日向坂46コラボイラスト」】

https://shueisha-mangaexpo.jp/collaboration/hinatazaka46/

【集英社マンガ公式X】

https://x.com/s_manga_net

【応募期間】

第1弾：5月8日(金) 10:00～5月14日(木) 23:59

第2弾：5月15日(金) 00:00～5月21日(木) 23:59

第3弾：5月22日(金) 00:00～5月31日(日) 23:59

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。



【オリジナルグッズ】

（１）オリジナルTシャツ（豪華作家陣描きおろし メンバーソロカットver.） 合計30名様（全6種類 各種5名様）

※第1弾～第3弾で、プレゼントのTシャツデザインが異なります。

（２）オリジナルステッカーシート 合計60名様

※豪華作家陣描きおろしイラスト全7種類を、1枚にまとめたステッカーシートです。

（３）オリジナルTシャツ（遠藤達哉氏描きおろし 「日向坂46×アーニャ」コラボイラストver.） 合計10名様

※プレゼントされるグッズはランダムです。応募時にお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の賞品はデザイン・仕様が変更となる可能性がございます。（ｃ）遠藤達哉／集英社 （ｃ）阿賀沢紅茶／集英社 （ｃ） 吉田夢美／集英社