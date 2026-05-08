武道衣メーカー発のアパレルブランド「Posture_Method, Dimensions_」が武尊選手の引退を記念したポップアップイベントに参加

株式会社東洋マーシャルアーツ・ディストリビューション

Posture_Method, Dimensions_（運営：株式会社東洋マーシャルアーツ・ディストリビューション、所在地：愛知県名古屋市昭和区白金3丁目19-20、代表：村上嘉崇）は、SNKRDUNKが主催する武尊選手の引退記念ポップアップイベント「THE LAST FIGHT 武尊 -Retirement Memorial Exhibition- presented by SNKRDUNK」(https://snkrdunk.com/campaigns/drops/403)に参加ブランドとして参加し、武尊選手とのコラボレーションアイテムを発売いたしました。

■ イベント概要

2026年4月29日に開催された『ONE SAMURAI 1』のメインイベントにて、ラストファイトで劇的な勝利を飾り引退された武尊選手。その伝説的なキャリアを記念するポップアップイベントが、SNKRDUNK FLAGSHIP STORE（東京・神宮前）にて開催されました。

会場B1のPOP UPエリアには激闘を記録したフォトブースが設置されたほか、参加ブランドによるコラボレーションアイテムをその場で手に取り購入できる特別な空間が展開されました。

開催期間： 2026年4月24日（金）～ 5月7日（木）

開催場所： SNKRDUNK FLAGSHIP STORE（渋谷区神宮前4-32-13 JPR神宮前432ビル1F・B1F）/ SNKRDUNKアプリ内

■ コラボレーションアイテム紹介

SNKRDUNK FLAGSHIP STORE(https://snkrdunk.com/store/flagship_store?slide=right)

１. Posture_Method, Dimensions_ x Takeru Natural Born Krusher 2026（フォトTシャツ）

価格：\8,250（税込）／ サイズ：S, M, L, XL, XXL

試合直前のリング上、凄まじい気迫に溢れた武尊選手の極限状態の眼差しと殺気を捉えた貴重な一瞬を、ヴィンテージテイストでスタイリッシュに表現したフォトTシャツ。粗い網分解のシルクスクリーンプリントとボディへの独特な染み込み方が、武道衣製造を手掛ける当社ならではの仕上がりを生み出しています。

２. Posture_Method, Dimensions_ x Takeru Natural Born Krusher 2026 Tote Bag

価格：\6,930（税込）／ サイズ：FREE（幅45cm × 高さ35cm）

武尊選手の原点である「空手」にフォーカスし、空手衣（上衣）生地を使用したトートバッグ。武道衣製造メーカーである当社ならではの手法で、渡辺雅和会長との鬼気迫るミット打ちの一瞬を捉えた写真を落とし込んだ逸品です。伝説の格闘家の研ぎ澄まされた空気感をスタイリッシュに表現しました。

■ ブランドについて

Posture_Method, Dimensions_は、日本製プレミアム柔術衣・空手衣などの武道衣製造を手掛けるPMD Classicsが展開するアパレル・アスレチックウェアブランドです。武道衣製造で培った素材・縫製への深い知見と、スポーツ×ファッションの視点を融合させたアイテムを展開しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

- 公式サイト：https://pmdclassics.com- Instagram：https://www.instagram.com/pmd_classics(https://www.instagram.com/pmd_classics/)- X（旧Twitter）：https://x.com/pmd_classics

担当：村上嘉崇

E-mail：support@pmdclassics.com

TEL：052-883-0041