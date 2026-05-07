～ オンもオフも軽やかに。都市で楽しむ“アーバンアウトドアスタイル” ～「OUTDOOR COLLECTION」開催

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)が運営する「ONE FUKUOKA BLDG.（以下ワンビル）」では、初夏の訪れとともに、都市にいながら自然を感じられるライフスタイルを提案する「OUTDOOR COLLECTION」を開催いたします。

近年、働き方やライフスタイルの多様化に伴い、都市生活者の間でも「日常にアウトドアスタイルを取り入れる」アーバンアウトドアへの関心が高まっています。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは通勤や日常にも浸透し、オンとオフをシームレスにつなぐ新たな価値観として注目されています。

ワンビル4階のアウトドアブランド9店舗が集結！

ワンビルの中で個性的かつ本格アウトドアギアを揃える各専門店から、キャンプや登山にとどまらないスタイルで、日常にもなじみ、自然体で身に着けることができる“アーバンスタイル”を新提案。本イベントでは、普段は各店舗で展開されている魅力的なアイテムを一堂に集め、ご紹介します。また、期間中の最終日2日間には、10%ペイバックキャンペーンも実施予定です。

【開催概要】

■開催期間 ： 2026年5月23日(土)～5月31日（日）

■開催時間 ： 平日 11:00～20:00 土日祝 10:00～20:00

■会 場 ： ONE FUKUOKA BLDG. 1階 グランドロビー

■参加店舗 ： Columbia（コロンビア）／Cotopaxi（コトパクシ）／DESCENTE（デサント）／GARMIN（ガーミン）／KEEN（キーン）／MAMMUT（マムート）／PATRICK（パトリック）／Snow Peak（スノーピーク）／VICTORINOX（ビクトリノックス）

「OUTDOOR COLLECTION」のラインナップをブランドと共にご紹介します

イベント期間中に楽しめる特別なコンテンツも登場！

【五感で味わうコーヒー飲み比べ】

アウトドアカルチャーと親和性の高い、個性豊かな４つのコーヒーブランドが出店。五感を通して楽しむ特別なコーヒー体験を提供します。

開催期間：５月29日(金)～31日(日)

出店店舗：ocami coffee、with coffee、umi coffee、TAKIBIBA［R］

※出店店舗は曜日により異なります

【10%ペイバックキャンペーン】

5月30日(土)・31日(日)の２日間、上記9店舗でお買い物されたお客様を対象に、お買い上げ金額5,000円(税込)ごとに、ワンビルギフト券（500円分）をプレゼント！

※店舗合算不可

※ご利用は一部対象外店舗がございます。

※各詳細はURLよりご確認ください。

https://onefukuoka-building.jp/event/64