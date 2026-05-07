【5月15日(金)開催 視聴無料YouTube特別番組】工務店AI・検証スペシャル～業界トップランナーが語る。工務店AI活用の最前線～

株式会社SHO-SAN無料参加申し込みはこちら :https://e-ve.event-form.jp/event/129441/AI202605

開催背景

人手不足、原価高騰、競争激化--工務店経営を取り巻く環境はかつてなく厳しさを増しています。

そうした状況の中、経営課題の突破口として注目を集めているのが「AI活用」です。しかし実際には、何から始めればよいか優先順位が整理できない、社員への導入がうまく進まない、といった声が現場から多く聞かれます。

ChatGPT／Gemini／Claudeなど多様なAIツールが溢れる中、「どれが自社業務に向いているのか」「どの業務から手をつければいいのか」--本番組は、こうした問いに実例とデモを通じて答えます。

業界トップランナー6名が登壇し、マーケティング・営業・設計・人材育成・現場管理の各領域における現場で使えるAI活用の実践知をお届けします。

開催概要

■開催日時：2026年5月15日（金） 13:00スタート

■開催形式：オンライン視聴

■参加費：無料

■アーカイブ配信：有（約1カ月間）

■視聴申込締切：2026年5月15日（金） 12:00まで

■主催：新建ハウジング

■協賛：BAA（Build AI Academy）(https://www.sho-san.co.jp/build-ai-academy/)※運営：SHO-SAN(https://www.sho-san.co.jp/)

※視聴URLは開催1週間前にご登録いただいたメールアドレス宛にご案内いたします。

※一部内容が変更する場合がございます。

参加申し込みはこちらをクリック :https://e-ve.event-form.jp/event/129441/AI202605

プログラム

新建ハウジングYouTube番組

「工務店AI・検証スペシャル 業界トップランナーが語る。工務店AI活用の最前線」

https://www.s-housing.jp/archives/416428

■ オープニング

番組趣旨説明、出演者紹介

■ テーマ１. 集客・プロモーション

■ テーマ２. 営業

■ テーマ３. 設計

■ テーマ４. 人材育成

■ テーマ５. 現場管理

■ エンディング

AI導入のキモとは？、BAA紹介（SHO-SAN）

こんな経営者にぜひみてほしい

・自社業務の問題点は経営者が一番よくわかっている

・スタッフ個々でAI活用をしても、組織として浸透しない

・経営者自らがAIを楽しんでほしい！

・工務店AI活用の最前線を知ることで、自社業務の改善イメージを明確にしたい

・今、一番弱い部分を知り、底上げを図りたい

ChatGPT／Gemini／Claudeなど多様なAIツールの中で「自社にはどれが合うのか」

--この問いへの答えも、本番組で公開します。

セミナー参加方法

下記ボタンよりお申し込みをお願いいたします。

お申し込みはこちらから :https://e-ve.event-form.jp/event/129441/AI202605



予約受付締切：2026年5月15日(金) 12:00

※同業他社の方のご参加はお断りする場合がございます。

登壇者紹介

高谷 一起

株式会社SHO-SAN 代表取締役社長

千葉県印西市出身。2016年株式会社リクルート住まいカンパニー新卒入社。注文住宅領域の関東エリア配属となり、延べ50社以上の工務店を支援。2018年東京の工務店に入社し、マーケティング部長として1年半で集客を3倍・広告経費を半分にする実績を残す。2019年株式会社SHO-SAN事業開始。3年間で支援社数は累計200社超に成長。住宅業界特化のAI活用支援を立ち上げ、これまで累計50社を超える工務店にAI活用レクチャーを実施。

平松 明展 氏

平松建築株式会社 代表取締役

静岡県磐田市出身。19歳から大工として現場に入り、約10年間で築古住宅を100件以上解体・修繕。29歳で平松建築を創業し32歳で法人化。著書『住まい大全』『住んでよかった家』は累計45,000部を突破。YouTube「職人社長の家づくりチャンネル」は登録者22万人超。現在は全国展開を進め、加盟工務店ネットワークは65社超に拡大。

森 秀樹 氏

森大建地産株式会社 代表取締役

1970年創業の老舗工務店を率いる。17代続く家系の築100年の実家での体験を原点に「100年暮らせる家づくり」を追求。「第2回みえの木建築コンクール」優秀賞受賞。近年はAI技術の積極的な導入により、見積作成時間の大幅短縮や顧客対応の効率化を実現。「AIアレルギーだった経営者」から「AI活用の実践者」に自ら変化した体験をベースに、地域工務店へのAI活用支援も行う。

松尾 和也 氏

株式会社松尾設計室 代表 / 一級建築士設計事務所

1975年兵庫県出身。1998年九州大学工学部建築学科卒業。「健康で快適な省エネ建築を経済的に実現する」をモットーに、設計活動のほか断熱・省エネに関する講演を行い、受講した設計事務所・工務店等は延べ6,000社超。YouTubeチャンネル登録者数6万人超。住宅業界初の実践型AI学習コミュニティ「Build AI Academy（BAA）」でも講座を担当。

藤田 一樹 氏

カエデスタイル株式会社 代表取締役

東京・横浜・福岡の3拠点で外構事業を展開。LIXILエクステリアコンテスト大賞を2度受賞。メーカー主催の販売コンテストで最上位賞を受賞するまでに事業を成長させ、全国各地の外構・住宅事業者向けに提携店支援サービスも展開中。

白都 卓磨 氏

株式会社LIFEFUND 代表取締役

1988年静岡県浜松市出身。2015年に新築事業を立ち上げ株式会社LIFEFUNDを設立。わずか10年で年間100棟を手がける地域トップビルダーへと成長。建築家住宅「ARRCH」や高性能住宅「PGHOUSE」を展開し、設計・施工・営業・採用・マーケティングなど全領域にAIを導入。アナログな住宅業界の非効率を構造から変革中。

三浦 祐成 氏

新建新聞社 代表取締役社長

1972年山形県出身。信州大学人文学部卒業後、長野市に本社を置く株式会社新建新聞社に入社。

住宅専門紙「新建ハウジング」の立ち上げから記者を担当、同紙編集長を経て、同社代表取締役社長。

ポリシーは「変えよう！ニッポンの家づくり」。執筆や講演を通して、住宅業界の変革を訴えている。

サービス概要

１.工務店のマーケティング支援

住宅・工務店向けに、マーケティング戦略立案から各種クリエイティブ制作、広告・Web運用までを一気通貫で支援。各社の課題や目的に応じて、集客・採用・ブランディング施策を伴走型で提供しています。

２.AI活用支援事業

住宅業界の業務課題に応じて、AI活用のレクチャーから業務設計、運用支援、ツール導入・開発までを段階的にサポート。現場で継続的に活用できる実用性を重視した支援を行っています。

会社概要

株式会社SHO-SAN

所在地：東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-18-6 第七スカイビル301

代表：代表取締役 高谷 一起

従業員数：176名

事業内容：広告制作事業、広告運用事業、事業承継支援事業、AI活用支援事業、SNS運用事業、WEB制作事業

URL：https://www.sho-san.co.jp/