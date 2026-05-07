世界最高峰のラグジュアリー・フィットネスブランド「PENT. ペント」が日本展開を本格始動

株式会社 dux株式会社dux（本社：東京都港区、代表取締役：松嶋 環）は、ポーランド発のラグジュアリー・フィットネス機器ブランドPENT.の日本正規輸入販売元として、国内での製品販売およびビスポーク（特注）ホームジム・コンサルティングサービスを開始いたします。

◼️ 最高品質の天然素材とクラフトマンシップの融合

厳選された天然木、上質な本革、そして精密なメタルパーツ。熟練の職人が丹念に仕上げるそのプロダクトは、単なるトレーニング器具の枠を超え、上質な家具のように空間に調和します。

◼️ フルカスタマイズによる高いデザイン性

一品ずつ仕立てる「Made to Order」のコレクションです。6種のウッド、2種のメタル、5種のレザーから、空間のインテリアカラーに合わせて自由に組み合わせていただけます。

◼️ 人間工学に基づいた機能性

美しさだけでなく、プロフェッショナルなトレーニングにも耐えうる耐久性と使い心地を追求した人間工学設計を兼ね備えています。

dux（デュクス）は、ポーランド発のラグジュアリー・フィットネスブランドPENT.の日本正規輸入販売元として、ウェルネスやヘルスケアの枠を超えた、創造的で前向きな生き方を提案します。

私たちが提案するジム空間の核となるのは「Quiet Luxury」です。クラフトマンシップ溢れる上質で洗練されたデザインと、厳選された天然木や本革などの最高品質素材。それらが融合した美しい器具はInterior Fitnessとして空間に溶け込み、所有することそのものが悦びとなります。

dux Inc. オフィシャルサイト :https://dux2025.com/

５月７日（月）より開始いたします。

・国内での導入相談受付（個人、法人）

・建築・ホテル・住宅向け提案

・メディア向け個別取材を受付

・展示会出展や国内発表会の予定告知

・ミラノサローネ2026PENT.最新レポート

ブランド紹介・各種取材・掲載・撮影素材・タイアップ・導入相談に関するご連絡は、下記窓口までお願いいたします。

【お問い合わせ先】

dux Inc. 松嶋 環 ｜ contact@dux2025.com ｜ 03.6865.8603 ｜ www.dux2025.com