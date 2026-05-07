NewSelect、MUSINSA初のオフラインビューティーストアに出店 聖水エリアで顧客接点を拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348641/images/bodyimage1】
- MUSINSAメガストア聖水2階、初の常設ビューティー空間に「EIOM(イオム)」「CHARDE(シャルド)」「TRICONIX（トリコニックス）」が出店
- KビューティーランキングゾーンでCHARDEのピールマスクが1位を獲得、EIOMもランクイン
ビューティー＆ウェルネスライフスタイル企業Newselect（ニューセレクト）の主要ブランド「EIOM(イオム)」「CHARDE(シャルド)」「TRICONIX（トリコニックス）」が、4月24日にオープンした MUSINSAメガストア聖水内の、 MUSINSA初となる常設オフラインビューティー売り場に出店した。
本店舗は、ムシンサが初めてオフラインでビューティーカテゴリーを展開する空間であり、2階フロア全体がビューティーゾーンとして構成されている。Newselectの各ブランドは来店動線上の主要エリアに配置され、高い支持率を確保している。
特に店内の「Kビューティーランキングゾーン」では、販売実績および人気度をもとに選定された商品が展示されている。このゾーンにおいて、CHARDEの「メラピールクリームマスク」がスキンケアマスク部門で1位を獲得し、メイン位置に展開。また、EIOMの「トラブルパッチマスク」も同カテゴリでランキングイン。これは、オンラインで証明された販売実績と消費者評価がオフラインのキュレーションに反映された事例である。
Newselectは今回の出店を通じて、オフラインでの顧客接点をさらに拡大する方針だ。特に聖水エリアは外国人来訪者の多いエリアであることから、国内のみならずグローバル消費者との接点拡大も期待されている。
CHARDEは サロン発想の高機能スキンケアを軸に、30～40代女性を中心に成分・効果重視の口コミを獲得しているブランド。一方、EIOMはトラブルケアに特化したブランドであり、Z世代を中心に高いロイヤルティを築いている。 TRICONIXは頭皮・ヘアケア分野の専門性を強みとし、今回のムシンサビューティーカテゴリーとのシナジーが期待されている。
Newselect関係者は「MUSINSAがオフラインで初めてビューティーを展開するタイミングで、当社の主要ブランドが同時に出店できたことは非常に意義深い。グローバル消費者が集まる聖水エリアにおいて、国内外の消費者にNewselectブランドを直接体験いただける機会になると期待している」とコメントしている。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
- MUSINSAメガストア聖水2階、初の常設ビューティー空間に「EIOM(イオム)」「CHARDE(シャルド)」「TRICONIX（トリコニックス）」が出店
- KビューティーランキングゾーンでCHARDEのピールマスクが1位を獲得、EIOMもランクイン
ビューティー＆ウェルネスライフスタイル企業Newselect（ニューセレクト）の主要ブランド「EIOM(イオム)」「CHARDE(シャルド)」「TRICONIX（トリコニックス）」が、4月24日にオープンした MUSINSAメガストア聖水内の、 MUSINSA初となる常設オフラインビューティー売り場に出店した。
本店舗は、ムシンサが初めてオフラインでビューティーカテゴリーを展開する空間であり、2階フロア全体がビューティーゾーンとして構成されている。Newselectの各ブランドは来店動線上の主要エリアに配置され、高い支持率を確保している。
特に店内の「Kビューティーランキングゾーン」では、販売実績および人気度をもとに選定された商品が展示されている。このゾーンにおいて、CHARDEの「メラピールクリームマスク」がスキンケアマスク部門で1位を獲得し、メイン位置に展開。また、EIOMの「トラブルパッチマスク」も同カテゴリでランキングイン。これは、オンラインで証明された販売実績と消費者評価がオフラインのキュレーションに反映された事例である。
Newselectは今回の出店を通じて、オフラインでの顧客接点をさらに拡大する方針だ。特に聖水エリアは外国人来訪者の多いエリアであることから、国内のみならずグローバル消費者との接点拡大も期待されている。
CHARDEは サロン発想の高機能スキンケアを軸に、30～40代女性を中心に成分・効果重視の口コミを獲得しているブランド。一方、EIOMはトラブルケアに特化したブランドであり、Z世代を中心に高いロイヤルティを築いている。 TRICONIXは頭皮・ヘアケア分野の専門性を強みとし、今回のムシンサビューティーカテゴリーとのシナジーが期待されている。
Newselect関係者は「MUSINSAがオフラインで初めてビューティーを展開するタイミングで、当社の主要ブランドが同時に出店できたことは非常に意義深い。グローバル消費者が集まる聖水エリアにおいて、国内外の消費者にNewselectブランドを直接体験いただける機会になると期待している」とコメントしている。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ