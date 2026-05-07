【soeasy】MID-Gと協業開始。歯科医院向けプラットフォーム「soeasy buddy」に人事評価制度動画コンテンツが登場。

株式会社soeasy

「おしえあうって、すばらしい。」をスローガンに掲げ、AI搭載プラットフォームや動画制作を通じて歯科医院の人財育成・経営を支援する株式会社soeasy（本社：東京都千代田区、以下soeasy）は、「学術・教育・経営」の三本柱を軸に歯科医院の診療環境を整備・サポートする一般社団法人MID-G（代表理事：山本英樹氏以下MID-G）と協業し、soeasyが提供する「soeasy buddy for dental」内にMID-Gオリジナル動画コンテンツをビルドインする形で提供を開始いたしました。

本協業により、多くの院長が抱える「人財育成・人事制度・スタッフ定着」という最大のストレス要因の解決と、組織として質の高い医療を安定して提供できる「成長・自走するチーム」の実現を目指します 。

サービスイメージ画像| 協業の背景 |

多くの歯科医院長にとって、「人財育成」や「人事制度の構築」は解決ニーズが極めて高い領域である一方、多忙な診療業務の中で継続的に教育を行うことは大きな負担となっています。また、評価制度は「作り方」以上に、運用の土台となるスタッフの「在り方（マインド）」の共通化が成功の鍵を握ります。 こうした背景から、MID-Gが提唱する「スターシステム」の思想と、soeasyが得意とする「動画による教育の仕組み化」を掛け合わせることで、新人から幹部まで全スタッフが「プロとしての責任の持ち方」を学び、院長の教育負担を大幅に軽減できる環境を構築いたしました。

| MID-Gとは |

MID-G（ミッドジー）は、「学術・教育・経営」の三本柱を軸に、歯科医院の診療環境を整備・サポートする一般社団法人です 。特に「歯科医院の仕組み化」に定評があり、法人の理事長や院長から実例を学べるスタディグループとして人気を博しています 。

歯科医院を「院長一人の頑張り」に頼る場所から、「組織として質の高い医療を安定して提供できる場所」へ変えるためのノウハウを提供しています 。

｜コンテンツの特徴｜

本コンテンツは、単なる人事制度の解説ではなく、どんな医院にも共通する普遍的なスタッフ教育の根幹を動画を通じて体系化します。また、動画による「継続的な学習」と「困った時の振り返り」により、人事制度の定着を後押します。

■人の「在り方」を育てるカリキュラム

評価項目の詳細設定といった「制度の作り方」は各医院に委ねつつ、動画では「この役職の人はどう在るべきか」「組織における視座の高さ」といった考え方の土台を創り、スタッフの自走を促します。

■ステップアップを可視化する「スターシステム」

スタッフの成長を1～4スターの4段階で可視化 。技術だけでなく、「ホウレンソウ」「ポジティブ力」「先輩の仕事を奪う力」といった社会人マインドを網羅し、生産性の高いチームを作ります。

■対象の広さ

医院経営を行う院長はもちろん、新人スタッフから幹部候補まで、医院の成長段階や個人のキャリアフェーズに応じて全スタッフが視聴可能なコンテンツとなります。

｜主なカリキュラム構成｜

■総論： スターシステムの概要、診療業務・診療外業務の定義

■各論 1スター： ホウレンソウ、ポジティブ力、コミュニケーション力、先輩の仕事を奪う力

■各論 2スター・3スター： チームワーク力、指示力、改善力、実行力など

（各論２スター以降は第2弾として今後リリース予定）

｜協業への想い｜

MID-G 代表理事

医療法人 英歯会 理事長

山本英樹 先生

soeasy様との協働により、MID-Gの人事評価制度「スターシステム」の一部を動画で体験いただける新たな教育機会を提供いたします。院長先生とスタッフ様でご覧いただくことでスターシステムの全体像をイメージできる内容とし、導入や運用に悩む先生方の一助となれば幸いです。

株式会社soeasy

取締役 轟康平

MID-G様との協業により、歯科医院の新人育成や教育の属人化、評価制度の課題解決を進め、おしえあう職場づくりを支援できることを嬉しく思います。現場で働くすべての方の力になれるよう取り組んでまいります。

soeasy buddy for dental について

AIを搭載し、教育・定着・採用といった人財課題をトータルで解決する歯科医院向けプラットフォームです。動画を活用したマニュアル作成や日々の業務報告の要約・分析をAIがサポートし、現場の負担を最小限に抑えながらナレッジの可視化を実現します。soeasy buddyは、自立した人財を育む「おしえあう組織」を構築することで、診療効率を最大化し、患者満足度の高い歯科医院経営の支援を目指しています。

【サービスサイト】 https://service.soeasybuddy.com/dental