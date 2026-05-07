ファンの熱望により、途中参戦！「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」発売。あなたの“推し”に投票！パクチーバーガー決定戦も開催

株式会社フレッシュネスメインイメージ

コロワイドグループの株式会社フレッシュネス（代表取締役社長：齋藤 健太朗／本社：神奈川県横浜市西区）は、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、2026年4月22日（水）よりお客様の投票で選ばれた「パクチーチキンバーガー」2種を期間限定で販売しております。さらに、お客様から寄せられた多くのご要望にお応えし、「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を2026年5月13日（水）より、期間限定で追加発売することが決定いたしました。

■パクチーバーガー総選挙で惜しくも一歩届かず…しかし、ファンの熱望に応えて途中参戦！

発売商品を決めるため、2025年12月に開催した「パクチーバーガー総選挙」では、惜しくも僅差で選出に至らなかった「グリーンカレー」。しかし、「グリーンカレーがないと春が始まらない」「毎年これを楽しみにしている」といったパクチーファンからの熱い声が多数寄せられ、このたび、好評販売中のパクチーチキンバーガーシリーズへの “途中参戦”が決定しました。総選挙で選ばれた、新作部門1位「カオマンガイ」、復活部門1位「バインミー」に続き、待望の3品目がついに出そろいます。



■2022年から続く、パクチーバーガーの“定番”人気商品

「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」は、2022年のパクチーバーガー初登場時から愛され続けてきた定番フレーバーです。店内で1枚ずつ丁寧に揚げたジューシーなクリスピーチキンに、ココナッツミルクのまろやかなコクと、青唐辛子のキレある辛さが特徴の本格グリーンカレーソースを合わせました。

揚げナスやトマト、スライスオニオンの具材感と、旬の国産フレッシュパクチーの爽やかな香りが重なり、パクチーの魅力を存分に楽しめる、リピーターの多い一品です。

パクチー好きが満足する定番のパクチー3倍に加え、初心者向けの1倍、信者向けの5倍まで、お好み

に合わせてパクチー量をお選びいただけます。本格的なスパイス感と辛さは、気温が上がる初夏にぴったりの味わいです。

【商品概要】

■商品名・価格（税込）：

パクチーチキンバーガー グリーンカレー

各パクチー1倍750円 / 3倍850円 / 5倍950円 /リーフレタスに変更750円

■販売期間：2026年5月13日（水）～6月2日（火）

■販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗・動物園店舗除く。※販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がございます。

ポスタークリエイティブ

パクチーチキンバーガー グリーンカレー

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

■ あなたの声でパクチーバーガーの頂点が決まる!? SNSキャンペーン開催！

抽選で10名様にフレッシュネスCWGカード8,900（パク）円分をプレゼント！

「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」追加発売を記念して、公式Xにて「“推しパクチーバーガー”決定戦」を開催します。投票いただいた方の中より、10名様にフレッシュネスバーガー店舗でご利用いただけるフレッシュネスCWGカード8,900（パク）円分をプレゼント。

（フレッシュネス公式X）：https://x.com/Freshness_1992

▼ 投票対象商品

・パクチーチキンバーガー カオマンガイ

・パクチーチキンバーガー バインミー

・パクチーチキンバーガー グリーンカレー

“パクチーファン参加型投票企画”として、あなたの一票で、パクチーバーガーの頂点を決定します！

参加方法や詳細は、フレッシュネスバーガー公式Xにて発表予定です。

ぜひ、あなたの“推しパクチーバーガー”に投票してください。

■こだわりのフライドチキンを使用

店内で1枚1枚丁寧に、揚げてご提供しております。

作りたての美味しさにこだわり、店内で生チキンに1枚ずつ丁寧に衣をつけて揚げているため、アツアツで旨味たっぷり。

若鶏の上もも肉（サイ）を使用。

プリッとジューシーで柔らかい肉質が特徴です。ザクッとクリスピーな食感の衣と相性抜群！

生チキンの下味には、隠し味に白味噌を使い、味の深みとコクがアップ！

衣には、コリアンダー・バジルなど8種のスパイスを配合し、香りが引き立ちます。

■好評発売中！総選挙で選ばれた2種のパクチーチキンバーガー

パクチーチキンバーガー バインミー

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

パクチーチキンバーガー カオマンガイ

パクチー３倍（定番！）パクチー５倍（信者！）パクチー１倍（初心者！）リーフレタスに変更

■公式SNS・公式アプリ

・X：https://x.com/Freshness_1992

・Instagram：https://www.instagram.com/freshness_1992

・アプリ：http://advs.jp/cp/appredir/freshness

おいしさと安心、それがフレッシュネスの品質

おいしくてカラダにいいものを、ていねいに手づくりする。それがフレッシュネスバーガーのメニューの基本です。安心して食べられたり、ヘルシーだったり、素材から生産者の気持ちが伝わってきたり、お腹だけでなく心も満たされる「おいしさ」。そういったこだわりを受け継ぎながら、ゆっくり落ち着いて過ごせる「空間」とともに、日常を楽しむちょっと贅沢な場所をご提供します。

フレッシュネスロゴ

会社概要

商号：株式会社フレッシュネス

代表者：代表取締役社長 齋藤 健太朗

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階

ホームページ：https://www.freshnessburger.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d26945-212-87b850a0c37495e2c79b773bd287179b.pdf株式会社フレッシュネス

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：青木

TEL：045-224-7058

MAIL：press@freshness.jp