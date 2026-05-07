コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！ズルい皇帝×元宮女の秘密の契約！「死に戻り皇帝の契約妃～皇帝の暗殺者として処刑された元宮女は寵妃として成り上がる～」5/4～ 「マンガPark」で連載開始！

株式会社白泉社(C)餅守楠・鈴宮／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ・マンガ Park にて「死に戻り皇帝の契約妃～皇帝の暗殺者

として処刑された元宮女は寵妃として成り上がる～」(漫画：餅守楠、原作：鈴宮)の連載がスタートし

ます！

【あらすじ】

「俺の妃になってよ」皇帝暗殺の濡れ衣を着せられ、処刑されたはずの下級宮女・ミーナ。 しかし目を覚ますと、そこは事件の 1 年前。おまけに目の前には、暗殺されたはずの美しき皇帝・アーネストが立っていた！そんな二度目の人生でミーナを待っていたのは、“妃”として金剛宮に入り、アーネスト暗殺の真犯人を探ること。そして「子を作る気のない皇帝が後宮に通っている」ように見せかけるための隠れ蓑になる極秘の役目を負うことに！ ただの契約関係…のはずが、アーネストは思わせぶりな態度をとってきて……？

連載は 2026/5/4（月）スタート！

毎週月曜更新予定です。

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

(C)餅守楠・鈴宮／白泉社

マンガ Park では「死に戻り皇帝の契約妃～皇帝の暗殺者として処刑された元宮女は寵妃として成

り上がる～」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施いたします。期間限定＆読

めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！

1 チャプター目を読むと

5 ボーナスコインプレゼント！

実施期間 5/4(月)～5/10(日)

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=105242&wtid=105242(https://manga-park.com/share?atid=105242&wtid=105242)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

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白泉社キャラクタープロデュース部

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