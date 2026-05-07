石川県白山市とさとふる、高校生の科学への関心と創造力を育む全国ソーラーラジコンカーコンテストin白山開催に向け寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

石川県白山市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、「太陽の力で未来を駆ける!全国ソーラーラジコンカーコンテスト in 白山」の寄付受け付けを2026年5月7日より開始します。

詳細は事業ページ(https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=703)をご参照ください。

■イメージ

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

■事業概要

事業名：太陽の力で未来を駆ける!全国ソーラーラジコンカーコンテスト in 白山

目標寄付額：2,800,000円

受付期間：2026年5月7日～2026年8月6日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=703

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■石川県白山市からのメッセージ

白山市ではこの大会を、高校生たちの科学への興味と創造力を育む貴重な学びの場と位置付けています。

ソーラーパネルで動くラジコンカーを作り、仲間と協力して挑戦する経験は、創造力やチームワークの力を養うだけでなく、達成感や自信を生みます。

また、大会の開催は白山一里野地域の活性化にもつながり、多くの人々が地域の魅力に触れる機会となります。

未来を担う高校生たちの挑戦を支え、地域の活気を守るため、皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

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