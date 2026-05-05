「平禄寿司」母の日フェア 5/8（金）～ 5/10（日）「お母さんへの感謝」をお寿司で表現いたしました

株式会社焼肉坂井ホールディングス

1967年創業以来、回転寿司のパイオニアとして1貫1貫、手握りのお寿司を提供し続けてきた「平禄寿司」では、「母の日」にあわせ5月8日(金）～10日(日）限定まぐろづくしとノルウェーサーモンづくし、2種類を「食べつくす」メニューを特別価格で提供いたします（店内飲食限定）。まぐろづくしに関しましては単品合計より451円もお得で、中トロも1貫プレゼントいたします。まぐろの鮮やかな紅色とノルウェーサーモンの温かな色合いが「母への愛」を感じさせる「母の日」フェアをお楽しみください。皆さまのご来店をスタッフ一同、お待ちしております。

販売期間：5月8日（金）～5月10日（日）

母の日フェア2026（まぐろづくし・ノルウェーサーモンづくし）

（店内ご飲食 限定でございます。）

■ まぐろづくし 790円（税込869円）ご注文で「まぐろ中トロ1貫」プレゼントいたします。

まぐろづくし（写真はイメージです。）

右から

山盛りねぎとろ包み寿司 山盛りのとろっとしたマグロに、ねぎの風味

本まぐろ赤身 赤身のさっぱりした味わい

まぐろ中トロ 適度な脂の乗り

まぐろ大トロ 濃厚でとろけるような食感

4種類のまぐろの美味しさ をご堪能ください。

■ ノルウェーサーモンづくし 590円（税込649円）

ノルウェーサーモンづくし（写真はイメージです。）

右から

炙りサーモン 香ばしく整ったサーモンの脂身

焼きサーモン ふんわりした味わい

サーモン赤身 脂乗りがよく、ほのかな甘み

サーモン背トロ とろけるような食感と濃厚な味わい

大トロサーモン 希少部位の風味

5種類のノルウェーサーモンの美味しさ をご堪能ください。

母の日フェア2026（まぐろづくし・ノルウェーサーモンづくし）実施店舗

※表参道店・銀座店では販売いたしません。

・札幌厚別 サンピアザ店 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-7-3 011-895-3377

・北海道 イオンモール旭川西店 北海道旭川市緑町23-2161-3 イオンモール旭川西1F

0166-59-5922

・青森 八戸店 青森県八戸市南類家1-2-7 0178-73-2660

・岩手 二戸店 岩手県二戸市堀野字大谷地54 0195-22-2566

・仙台本店 宮城県仙台市若林区大和町5-33-18 022-237-0006

・仙台青葉 愛子店 宮城県仙台市青葉区栗生7-12-1 022-391-0577

・仙台宮城野 榴岡店 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-10-13 022-292-0171

・仙台宮城野新田東店 宮城県仙台市宮城野区新田東1-18-2 022-782-1114

・宮城 多賀城西店 宮城県多賀城市高橋4-7-1 022-368-3377

・仙台青葉 八幡町店 宮城県仙台市青葉区八幡3-1-50 (SCﾚｷｼﾝﾄﾝﾌﾟﾗｻ゛内）022-217-4511

・仙台泉 パークタウン・タピオ店 宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1 泉ﾊﾟｰｸﾀｳﾝﾀﾋﾟｵ2Ｆ 022-342-5828

・仙台青葉政岡通店 宮城県仙台市青葉区中央1-8-9 022-222-8335

・仙台青葉 一番町店 宮城県仙台市青葉区一番町4-5-25日之出ビル1F 022-225-8685

・仙台青葉 クリスロード店 宮城県仙台市青葉区中央2-2-26 022-267-7766

・仙台青葉 広瀬通店 宮城県仙台市青葉区一番町4-2-3 ひろせ庵ビル１F 022-722-2635

・仙台太白 南仙台店 宮城県仙台市太白区柳生3-4-4 022-242-5011

・宮城 大河原店 宮城県柴田郡大河原町字新東24-17 0224-53-4545

・宮城 白石店 宮城県白石市福岡蔵本字西町22 0224-22-5631

・仙台太白 西多賀店 宮城県仙台市太白区西多賀1-1-55 022-245-7782

・宮城 岩沼店 宮城県岩沼市藤浪1-4-21 0223-24-3713

・宮城大崎 古川南店 宮城県大崎市古川穂波7-2-10 0229-91-8855

・宮城富谷 明石台店 宮城県富谷市明石台6-1-37 022-772-2555

・宮城石巻 東中里店 宮城県石巻市東中里3-1-3 0225-93-7611

・宮城大和 吉岡店 宮城県黒川郡大和町吉岡東1-1-4 022-345-7891

・宮城美里 小牛田店 宮城県遠田郡美里町北浦字北田72-1 0229-31-1616

・宮城 涌谷店 宮城県遠田郡涌谷町桑木荒100-1 0229-44-2070

・宮城加美 中新田店 宮城県加美郡加美町大門100-2 0229-64-2240

・宮城柴田 船岡店 宮城県柴田郡柴田町船岡新栄4-6-12 0224-58-1520

・宮城栗原 築館店 宮城県栗原市築館藤木7-40 0228-23-5007

・福島郡山 八山田店 福島県郡山市八山田西1丁目58 ヨークタウン内 024-991-8550

・東京北 赤羽店 東京都北区赤羽2-1-21 03-3902-8245

・東京葛飾 亀有店 東京都葛飾区亀有5-33-12 03-5697-7141

・東京新宿 大久保店 東京都新宿区百人町2-20-2 03-3367-4252

・横浜伊勢佐木町店 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町4-117 045-251-4133

・平禄三昧 ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂店 北海道札幌市東区東苗穂二条3-1-1ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌苗穂1F 011-789-5337

平禄寿司について

「回転寿司のパイオニアとして、21世紀の豊かな食文化の創造に貢献していきたい」という理念を掲げ、1967年に「廻る元禄寿司」(現 平禄寿司)1号店を開店しました。創業以来、皆様に手頃な価格で美味しいお寿司を提供し、快適な食生活を楽しんでいただくことをモットーに歩んでまいりました。「平禄」とは、ともに幸せになろうという共存共栄の理念を表現しています。これからも理念実現のため、「利を後にして奉仕を先にする」という創業の精神を第一に励んでまいります。

■ 毎年8月6日を「平禄寿司の日」として制定いたしました

記念日名称：平禄寿司の日 記念日日付：8月6日 正式登録日：2025年8月6日（水）

「回転寿司のパイオニアとして、21世紀の豊かな食文化の創造に貢献していきたい」という理念を掲げ、創業以来、1貫1貫、真心を込めて、皆様に手ごろな価格で、おいしいお寿司を提供し、これからも快適な食生活を楽しんでいただくことを目的として制定いたしました。日付は1967年8月6日に1号店目となる「廻る元禄寿司（現平禄寿司）」が開店した日に由来いたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

平禄寿司 HP https://www.heiroku.jp/