【都市別時給に差】シドニーは高収入、地方は生活コスト優位

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体、一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）は、オーストラリアにおけるワーキングホリデーの収入実態について分析を行い、「都市別の時給傾向」と「生活コストの関係性」をまとめました。

その結果、同じオーストラリアでも都市によって“稼げる額”と“貯まる額”が大きく異なる構造が明らかになりました。

■オーストラリアの時給水準：日本の約2倍

オーストラリアの最低時給は2025年時点で24.95豪ドル（約2,400円）と、日本の平均時給（約1,055円）を大きく上回っています。

実際のワーホリでは、平均時給は25～30豪ドル（約2,500～3,000円）が一般的とされており、職種や英語力によってはさらに高時給も可能です。

■都市別の稼げる傾向ランキング

当協会の調査および既存データから、ワーホリ参加者の体感収入傾向を都市別に整理すると以下の通りです。

１.シドニー

・高時給求人が多く、ローカルジョブも豊富

・英語力次第で30ドル以上も狙える高収入都市

２.メルボルン

・カフェ・接客系が充実

・安定した仕事量と比較的高い時給

３.ブリスベン

・観光・飲食系が多く、バランス型

・生活コストと収入のバランスが良い

４.ゴールドコースト

・観光都市で求人はあるが季節変動あり

・時給はやや控えめだが働きやすい

５.地方都市（ファームなど）

・時給 or 歩合で収入が大きく変動

・生活費が安く、“貯金しやすい環境”

■重要ポイント：「高時給＝貯まる」ではない

オーストラリアでは「どこで働くか」によって手元に残るお金が変わるのが特徴です。

・都市部 → 時給が高いが家賃も高い

・地方 → 時給はやや低いが生活費が安い

つまり、ワーホリ成功の鍵は「時給」ではなく「可処分所得（残るお金）」です。

■そこで重要になる「住まい選び」

こうした中で注目されているのが、日本ワーキング・ホリデー協会が提供する 「ワーホリハウス」です。

ワーホリハウスが収支を変える理由

都市別の収支構造において、最大の固定費は「家賃」です。ワーホリハウスは家賃が比較的安価に設定されているため初期費用を抑え、現地での住居探しリスクを回避して仕事探しと同時並行で安定生活が可能です。

結果として「同じ時給でも、より多くの金額を手元に残せる」というメリットが生まれます。

■初期費用を抑える「198,000円プラン」

さらに、渡航前の準備段階からコストを最適化できるのが、ワーホリ協会の「198,000円プラン」です。

本プランには以下が含まれます：

- 語学学校費用（入学金、学費1カ月、教材費、学生寮1カ月、光熱費）- シェアハウス探しサポート- 現地お仕事探しサポート- ビザサポート- 航空券サポート- 海外保険サポート- 100時間オンライン英会話- 日本ワーキング・ホリデー協会(R)「100の安心サポート」- ※航空券費用・ビザ申請料金・海外保険料は含まれません。

これにより、渡航前に必要な手配をまとめて進めることができ、現地到着後すぐに生活と仕事に集中できる環境を整えることが可能です。

■“貯まるワーホリ”は設計で決まる

都市ごとの特性に応じて、収入と支出のバランスをどう取るか。その中で「住まい」と「初期設計」が、ワーホリの成果を左右する重要な要素となっています。

日本ワーキング・ホリデー協会では、今後もこうした実態データの発信とサポート提供を通じて、より現実的で実りある海外挑戦を支援してまいります。

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/