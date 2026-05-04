超特急 presents『超！トンチキランド』にPhotomaticのフォトブースが登場！メンバーとの2ショットコラボフレームが限定発売

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年5月2日(土)からラフォーレミュージアム原宿にて開催される、人気ボーカル＆ダンスグループ「超特急」のポップアップイベント 超特急 presents『超！トンチキランド』にセルフフォトブースを出展いたしました。

会場のフォトブースでは、『超！トンチキランド』の限定デザインのフレームが全9種登場。結成15周年目を迎えた超特急メンバーと記念の1枚を撮影しませんか。

全9種！メンバーそれぞれの2ショットフレームが登場

コラボフレームは、本ポップアップでしか撮れない『超！トンチキランド』限定デザイン。メンバーと隣り合って撮影しているようなリアリティのある2ショット撮影をお楽しみいただけます。撮影した写真はプリントされるほか、画像データと動画データもダウンロードいただけます。

超特急 結成15周年の記念や『超！トンチキランド』に訪れた思い出の撮影としてご利用ください。

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/178_1_44bf1a321b95a5e0a67aa4cacf81edc2.jpg?v=202605040251 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。