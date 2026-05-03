moxymill単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』プレイガイド先行（抽選）受付開始！
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、2026年5月31日（日）に開催されるmoxymill単独ライブイベント『moxymill Special Day -6 Charms-』のプレイガイド先行（抽選）の受付を本日2026年5月3日（日）12時より開始したことをお知らせいたします。
moxymillは「SWEET」「POP」「COOL」など異なるCharm（コンセプト）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるユニークなスタイルで注目を集めるガールズグループ。
先日、メンバーのMOMOCAが5月31日（日）の本公演をもって卒業することが発表され、6人全員が揃う最後の機会となる本公演は、1部ファンミーティング、2部ワンマンライブの構成で行われます。
詳細はOfficial HPをご覧ください。
https://moxymill.com/news/detail/360
■公演概要
[公演名]moxymill Special Day -6 Charms-
1部 FANMEETING
2部 ONEMAN LIVE
[開催日/会場]
2026年5月31日（日）
場所：BASE GRANBELL (東京都中央区銀座7-2-18 グランベルスクエアB2F,B3F）
1部 開場13:20/開演14:00
2部 開場17:20/開演18:00
[チケット料金]
スタンディング 各部7,500円（税込）
スタンディング 1部2部通し券 14,000円（税込）
〈チケット先行スケジュール〉
[プレイガイド先行（抽選）]
2026年5月3日（日）12:00～5月11日（月）23:59
▼お申込みはこちら
イープラス：https://eplus.jp/moxymill/6_charms/
ローソンチケット：https://l-tike.com/moxymill/6_charms/
[プレイガイド2次先行（抽選）] ※本受付のお支払い方法は即時決済のみとなります。
2026年5月12日（火）12:00～5月17日（日）23:59
▼お申込みはこちら
イープラス：https://eplus.jp/moxymill/6_charms/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/moxymill-6-charms/
ローソンチケット：https://l-tike.com/moxymill/6_charms/
▼moxymillオフィシャルサイト
https://moxymill.com/
【moxymill SNS情報】
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■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
【 代 表 】小林 智
【 設 立 】2023年5月1日
【 URL 】https://fanystudio.com/