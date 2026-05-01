オンライン予約1年待ちのチョコレート専門店。ナゼ予約困難店の状況なのに倒産の危機!?その緊迫した状況を公式Instagramにて発表。通販での価格改定は5月12日から。

THE chocola とは？

SERENDIPITY株式会社

2020年に生まれた【 THE chocola 】

「あなたの常識を覆す」をコンセプトに、

たった一人のこだわり職人の手だけで作り上げる、まさに究極のガトーショコラ。

商品の詳細↓

https://the-chocola.com/

決してお店を大きく展開せずに、職人の目の届く範囲でのみ焼き上げる。

超微粒子状のメレンゲを使用する事で、まるでチョコレートの雲を食べているようなシュワっとした食感が食べたすべての人を感動させるガトーショコラ。

特別な機材、材料、世界に一つだけの特注の焼き窯を使用している為、

1日に焼き上げれるガトーショコラは12時間かけて、たった20本のみ。

また THE chocola で 使用しているメキシコのカカオ豆の価格は年々高騰しておりTHE chocola の原価率は4４％を超える(2026年5月現在）。

使用しているメキシコ産のカカオ豆は決められた、地域、3種類の異なる品種をブレンドしており一般のケーキ屋さんでは使わないような高価格のものとなるが、あえてこのこだわりのカカオ豆を使うことで唯一無二の味の差別化となる重要な素材となる。

また、様々なテレビ番組や雑誌、webメディアなどで取り上げられ、認知度が徐々に広まり県外、海外から実店舗のある名古屋までガトーショコラを求めるお客様が徐々に増え、オープン前からお客様が並び、開店前にガトーショコラの完売が続いており、オンライン販売では販売して5年経った現在でも1年以上待ちの人気のガトーショコラになります。

そんな中、突然のお知らせが、、、

作り手の直筆のお知らせ

【商品の価格改定と今後の営業に関する大切なお知らせ】

いつも当店をご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。

本日は、いつも応援してくださる皆様へ、大切なお知らせがございます。

現在、世界情勢の影響による原材料費などの高騰が続いており、私たちが心を込めて作っているガトーショコラにも大きな影響が及んでおります。

当店のガトーショコラは、一人の職人が毎日一つひとつ手作りで焼き上げています。そのため、現在オンライン販売の発送までに「1年以上」という大変長いお時間をいただいている状況です。

この長い待ち時間の間に原材料の価格がさらに高騰してしまい、ご注文いただいた時点と発送する時点での原価が全く合わず、このままではお店を続けていくことが困難な状況となってしまいました。

正直なところ、一時は「オンライン販売を休止するしかないのではないか」と悩みました。

しかし、遠方にお住まいのお客様から「どうしても食べたいです」「待ってでも欲しいです」という本当に温かいお声をたくさんいただき、そのお気持ちにどうしてもお応えしたいと強く思いました。

（今回公式Instagramにて発信された投稿の一部抜粋）

【価格改定のスケジュール】

◯オンライン販売

5月12日 14時～

公式サイト↓

https://the-chocola.com/

※上記日程、以前のご購入のお客様は現状価格で販売させて頂きます。

いつも楽しみにしてくださっている皆様には突然の発表となり、ご負担とご不便をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。

お客様への感謝を胸に、これからも「美味しい」と笑顔になっていただけるお菓子をお届けできるよう、職人・スタッフ一同、より一層心を込めて励んでまいります。

勝手なお願いで恐縮ですが、どうか今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

作り手 澤田明男

【THE公式サイト・SNS】

オンラインショップ：https://www.the-chocola.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/the_chocola_/

インスタグラム（名古屋店）：https://www.instagram.com/the_lab_nagoya_

～取材依頼・お問い合わせ～

弊社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けております。

SERENDIPITY株式会社

a.sawada@the-chocola.com

tel : 090-6959-3597（担当：澤田）

製造しながらの対応になりますので、返信に12-24時間かかります。