【令和8年度】“停電しても暮らせる家”はつくれる。東京都補助金1,012億円を受け、お陽さまテックのえねこが導入支援を本格強化

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬）は、令和8年度（2026年度）の東京都における再生可能エネルギー関連補助金の大幅拡大を受け、太陽光発電および蓄電池の導入支援体制を本格的に強化し、コンサルティング窓口を拡充したことを発表しました。東京都の再エネ関連予算は、令和7年度の約702億円から令和8年度には約1,012億円へと増額され、約300億円増（前年比約143%）と過去最大規模となる見込みです。こうした背景を踏まえ、同社では初期費用実質0円モデルや補助金差額保証、無償申請サポート、事前申請準備体制を組み合わせることで、補助金活用の最大化と導入までの意思決定スピードの向上を図ります。

■ 東京都が示す“住宅エネルギーの現実”

東京都の公式資料によると、都内におけるCO2排出の約70%が建物由来であり、家庭部門のエネルギー消費も増加傾向にあります。さらに2050年には住宅の約70%が新築へ更新されるとされており、住宅のエネルギー構造そのものを変えなければ都市全体の変革は難しいという前提が示されています。

■ 東京は“エネルギーを自給するしかない都市”

東京都は発電所用地の制約を抱え、エネルギー供給の多くを外部に依存しています。日本全体としても資源の大半を海外に頼っているため、燃料価格や為替、国際情勢といった外的要因によって電力コストは大きく変動します。電気代は、企業や家庭の努力だけではコントロールできない構造的なコストとなっています。

■ 電気代はすでに“上がり続けているコスト”

電気料金はこの10年で大きく変化しました。かつては20円台/kWhであった水準が、現在では30～40円/kWhに達しており、契約条件によっては実質的に2倍近い水準となっているケースも見られます。特に2022年以降は短期間での上昇が顕著であり、電気代は将来上がる可能性のあるものではなく、すでに上昇し続けているコストとして認識されつつあります。

■ 「削減」ではなく「回避」という発想

こうした状況において重要なのは、電気代をいかに抑えるかではなく、電気を買い続ける構造そのものを見直すことです。将来の価格が見通せない以上、「どこまでなら支払えるか」ではなく、「いかに影響を受けないか」という視点への転換が求められています。

■ 分散型エネルギーへの転換

現在のエネルギー政策は、大規模発電に依存する集中型から、各家庭で発電する分散型へとシフトしています。太陽光発電と蓄電池は、外部環境に左右されにくいエネルギー源として、電力コストの変動リスクを抑制する手段の一つと位置付けられています。

■ 補助金1,012億円の本質

今回の補助金拡大は単なる支援強化ではなく、導入を前提とした社会への移行を意味します。対象件数の拡大や申請導線の整備、情報提供の強化により、導入しない理由が減少する構造が形成されつつあります。その結果、申請の集中や予算の早期消化が進み、導入タイミングによって数十万円単位で条件が変わる状況が生まれています。

■ 最大450万円超の補助金活用

令和8年度は、東京都・国・市区町村の補助制度を組み合わせることで、条件次第では総額450万円以上の補助金適用が可能となるケースもあります。特に太陽光発電と大容量蓄電池（20～30kWhクラス）を組み合わせることで、補助金が積み上がりやすい傾向にあります。

■ 大容量化が合理的とされる理由

現行制度では、蓄電池の容量に応じて補助金額が増加する仕組みとなっており、容量を増やすことで補助金も増加し、結果として実質負担の増加を抑えられる構造となっています。このため、小容量よりも大容量の方が合理的となるケースが増えています。

■ 在宅避難という現実的な選択肢

首都圏では大規模停電リスクや避難所不足、高齢化、ペット同伴の問題などが顕在化しており、自宅で生活を維持する「在宅避難」という考え方が現実的な選択肢として広がっています。太陽光発電と蓄電池は、住宅を非常時にも機能し続けるインフラへと変える役割を担います。

■ えねこの役割

制度が整備されても、「分かりにくい」「タイミングが難しい」「損をしたくない」といった理由から導入が進まないケースは少なくありません。本質的な課題は「理解不足」ではなく「意思決定の難しさ」にあります。

えねこでは、補助金差額保証や無償申請サポート、初期費用実質0円モデル、事前申請準備体制を通じて、導入判断そのものを支援するサービスを提供しています。東京都の政策が示しているのは、「導入するかどうか」という選択ではなく、「導入が前提となる社会」への移行です。停電した瞬間、その家は“機能停止”しませんか？

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■ 株式会社えねこについて

弊社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)