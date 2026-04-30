Studio E2c 「ワルプルギスの夜」を持ちましてフェーズ２へ進化

写真拡大 (全3枚)

国立日本総合研究センター株式会社

Studio E2c

これまで大手音楽レーベルなどで、多くの作品に関わってきたE=ca(ゐにしえ)率いるStudio E2c(スタヂヲゑにし)


2025年にスタート以降、6アーティスト 115トラックを世界に向け配信してきましたが、


2026年4月30日木曜日「ワルプルギスの夜」を持ちましてフェーズ２へ進化しました。



・Spotify公式プレイリスト


https://open.spotify.com/playlist/16WhHQArRuPfm2LIerYqQc?si=iMf0OM4hTAS7EKzH63kcPg



フェーズ２では、これまで行われてた楽曲の世界配信だけでなく、


下記が行われます。



０，弊社独自開発マスタリングシステム「MiMix0(みみくそではない)新Version利用開始」


１，アーティスト公式SNSでの配信開始


２，アーティスト公式グッズの発売開始


３，E=ca以外のプロデューサー作品の配信


４，各種関連サービスのリリース、運営。


５，ライブなど体験イベントなどの強化


６，グローバル展開の強化


７，クリエイティブ取次事業の展開



▼ プレイリスト
https://youtube.com/playlist?list=PLHLEDI96maBUKR_0IUg0tFvDO5iQ51mD1


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=playlist ]




・Studio E2c公式X：


https://x.com/studioe2c


・Studio E2c公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/@StudioE2c


・Studio E2c公式サイト：


https://e2c.jp/

(https://e2c.jp/Studio)Studio E2c運営：国立日本総合研究センター(https://jgrec.jp/)