Nao′ymtが、5月16日（土）に開催される三浦大知「平安神宮御鎮座百三十年記念奉納Special Live THE FINAL」第一夜「LIVE」のスペシャルゲストとして出演することが決定！

株式会社マザーベース

四海平安の祈りを込めて創建され、御鎮座百三十年を迎えた平安神宮、その記念奉納ライブとして有終の美を飾る「奉納Special Live THE FINAL」が５月16日（土）、17日（日）に開催。

その一夜目となる5月16日（土）「LIVE」のスペシャルゲストとしてNao'ymtの出演が決定しました。

Nao'ymtは、二夜目のライブタイトルともなっているアルバム「球体」の作詞・作曲・プロデュースをすべて手がけ、これまでも「Inside Your Head」「Anchor」、「Unlock」など三浦大知に多くの楽曲を提供してきました。

また数多くのアーティストへの楽曲提供はもちろん、自身の歌唱プロジェクトも展開するなどマルチな活動を行っています。

今回の出演は、三浦大知自らがオファーして実現したもので、Nao'ymt自身がステージに登場するのは20年ぶりとなります。

朱色に染め上げられた大極殿という荘厳な空間の中、三浦大知とNao'ymtによるコラボレーション。一夜限りの夢の競演にぜひご期待ください。

[コメント]

長い時間を経て、再びステージで歌う機会をいただきました。

それが三浦大知くんの隣で、平安神宮という場所であることに必然を感じています。

この特別な夜を、皆さまと共にできることを楽しみにしています。

大知くんに心からの感謝を込めて。

ー Nao'ymt ー

[プロフィール]

Nao'ymt（ナオワイエムティー ）

作詞、作曲、プロデューサーとして三浦大知をはじめ多くのアーティストに楽曲を提供。

特に2018年に発表したアルバム「球体」では作詞・作曲・プロデュースをすべて手がけ、日本の美や輪廻転生をテーマにしたコンセプチュアルな作品としてジャンルを超えた芸術的な試みとして高い評価を得た。

また、世界的ゲーム作品『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』に三浦大知との楽曲が起用され国際的評価を高めたほか、2025年の大阪・関西万博の閉会式では音楽監督を務めるなど、表現領域をさらに広げている。

【チケット発売】

5/ 2（土) 10:00 より発売開始！

⚫︎チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/heian-miuradaichi/

⚫︎ローチケ

https://l-tike.com/heian-miuradaichi/

【公式サイト】

https://www.motherbase.co.jp/heian6

【公演概要】

■公演名

平安神宮御鎮座百三十年記念

三浦大知 奉納 Special Live THE FINAL

スペシャルゲスト：Nao'ymt（5/16出演）

■開催日

2026年5月16日（土）「LIVE」

2026年5月17日（日）「球体」

■開場／開演時間

開場18:30 ／開演19:00

■会 場

平安神宮 大極殿前特設ステージ（京都市左京区岡崎西天王町97）

■料 金

全席指定：\11,000（税込）

※4歳以上有料、4歳未満入場不可

■主 催

平安神宮御鎮座百三十年記念 奉納 Special Live 実行委員会

■特別協力

KTX株式会社

■協 力

平安神宮／RISINGPRODUCTION／YAMATE

■企画制作

MOTHER BASE

■お問合せ

キョードーインフォメーション 0570-200-888

（平日 12:00～17:00 ※土日祝日 休）