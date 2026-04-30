麻布台ヒルズ店「かき氷」提供開始のお知らせ

株式会社千疋屋総本店和（NAGOMI）-翡翠-MIDORI 税込3,300円かき氷 マスクメロン 税込4,180円かき氷 苺 税込3,080円かき氷 2種のマンゴー 税込4,180円

千疋屋総本店は、天保5年（1834年）の創業以来、果物への変わらぬ愛情を受け継ぎ、国内外から厳選した瑞々しく上質な果物をお客様へお届けしてまいりました。東京・港区に位置する麻布台ヒルズ店では、「次世代のフルーツパーラー」をコンセプトに、果物をメインとした上質な美食体験をお楽しみいただけます。

本年のかき氷は、昨年も人気を博した「和（NAG OMI）」を新たな表現で仕上げ、果物専門店ならではの視点で素材を厳選し、その魅力を最大限に引き出した一品としてご提供いたします。

中でもおすすめは「かき氷 和(NAGOMI) ― 翡翠 MIDORI ―」。口どけの良い純氷に、抹茶の繊細な風味とオレンジの爽やかな香りを重ね、芳醇な香りのマスクメロンをはじめとした厳選果実を贅沢にあしらいました。果物それぞれの個性が重なり合う、贅沢な味わいに仕上げております。

そのほかにも、宮崎県産完熟マンゴーの濃厚な甘みを堪能いただける一品や、芳醇な香りと瑞々しさが際立つマスクメロン、甘酸っぱい苺をふんだんに使用したかき氷など、多彩なラインアップをご用意しております。

果物専門店ならではの品質と味わいを、最後の一口までお楽しみください。

基本情報（店舗）

日本橋 千疋屋総本店 麻布台ヒルズ店（フルーツパーラー・グロッサリー・スイーツ他）

東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1

営業時間：1 1時00分～20時00分（L.O. 19時30分）

配信担当者：株式会社 千疋屋総本店 商品本部 企画開発部 熊谷 03-5202-7034