ベトジェット、静岡初の東南アジア直行便となる静岡 - ハノイ線が就航～5月5日から5月7日までの間、運賃割引と受託手荷物が無料となる期間限定のチケットプロモーションを実施～
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(東京, 2026年4月30日) - ベトジェットは静岡とハノイを結ぶ路線を就航し、静岡とベトナム、そして東南アジアを結ぶ初の直行便を実現しました。本路線は、2つの魅力的な都市を結ぶとともに、日本とベトナム間の接続性をさらに強化し、両国間の交流促進および地域のアクセス向上における重要な節目となります。
4月28日に行われた初便就航の記念式典には、静岡の鈴木康友県知事、駐日ベトナム大使館のファム・クアン・ヒエウ氏、富士山静岡空港の関係者、ならびにベトジェットの幹部が出席しました。
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ベトジェットは本路線の就航を記念し、5月5日から5月7日までの間、日本とベトナム間を結ぶ国際線、およびベトナムの国内線を対象としたチケットプロモーションを実施します。期間中、ベトジェット公式サイトまたはベトジェットエアモバイルアプリから航空券を予約したお客様は、1,000万席を上限に、デラックスクラスの航空券を30%割引でご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年5月5日から8月31日まで(*)です。また、同期間中、エコチケットの予約時にプロモーションコード「SALE55」を入力すると、100万席あまりを上限に、航空券が100%割引となるほか、20kgまでの受託手荷物を無料でお預けいただけます。対象搭乗期間は2026年9月5日から2027年3月31日まで(*)です。
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ベトナムの中心地として知られるハノイは、ベトナムの文化、経済、政治の中枢であり、ベトナムらしさが色濃く息づく都市です。ハノイは1,000年以上の歴史を有し、魅力的な湖や活気あふれる旧市街など、独特な都市景観を有しており、豊かな食文化としても広く知られています。ユネスコ世界遺産への玄関口としても知られており、ハロン湾、ニンビン、サパといった北部の景勝地へも容易にアクセスできます。ベトジェットの拡大続くフライトネットワークにより、ベトナム国内およびアジア太平洋地域の各地へもスムーズににアクセスが可能です。
一方、静岡は豊かな自然に恵まれ、世界遺産である富士山をはじめ、名高い温泉や多彩な食文化を有しています。本路線の就航により、ハノイと静岡それぞれの魅力を、気軽かつ手頃に体験できる利便性の高い移動手段が提供されます。
静岡 - ハノイ線の就航により、ベトジェットは、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、広島といった日本の主要都市とベトナム間を結ぶ路線をさらに拡充し、旅行者の利便性向上と、両国間の接続性強化に貢献しています。
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ベトジェットをご利用のお客様は、最新の機材の中で、プロフェッショナルな客室乗務員によって提供されるフォーやバインミー、コーヒーといったベトナムならではの機内食に加え、各国の料理もお楽しみいただけます。ベトジェットは国際フライトネットワークの拡大を続けることで、利便性とコストパフォーマンスに優れた移動手段を提供するとともに、経済発展および国際的な交流を支える架け橋としての役割を担っています。
ベトジェット -良い旅を！
(*)搭乗期間は路線により異なる場合があり、対象外の日程が設定されるほか、祝祭日は適用外となります。詳細は公式サイトをご参照ください。
静岡 - ハノイ線の運航スケジュール（いずれも現地時刻）
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配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
(東京, 2026年4月30日) - ベトジェットは静岡とハノイを結ぶ路線を就航し、静岡とベトナム、そして東南アジアを結ぶ初の直行便を実現しました。本路線は、2つの魅力的な都市を結ぶとともに、日本とベトナム間の接続性をさらに強化し、両国間の交流促進および地域のアクセス向上における重要な節目となります。
4月28日に行われた初便就航の記念式典には、静岡の鈴木康友県知事、駐日ベトナム大使館のファム・クアン・ヒエウ氏、富士山静岡空港の関係者、ならびにベトジェットの幹部が出席しました。
ベトジェットは本路線の就航を記念し、5月5日から5月7日までの間、日本とベトナム間を結ぶ国際線、およびベトナムの国内線を対象としたチケットプロモーションを実施します。期間中、ベトジェット公式サイトまたはベトジェットエアモバイルアプリから航空券を予約したお客様は、1,000万席を上限に、デラックスクラスの航空券を30%割引でご購入いただけます。対象搭乗期間は2026年5月5日から8月31日まで(*)です。また、同期間中、エコチケットの予約時にプロモーションコード「SALE55」を入力すると、100万席あまりを上限に、航空券が100%割引となるほか、20kgまでの受託手荷物を無料でお預けいただけます。対象搭乗期間は2026年9月5日から2027年3月31日まで(*)です。
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ベトナムの中心地として知られるハノイは、ベトナムの文化、経済、政治の中枢であり、ベトナムらしさが色濃く息づく都市です。ハノイは1,000年以上の歴史を有し、魅力的な湖や活気あふれる旧市街など、独特な都市景観を有しており、豊かな食文化としても広く知られています。ユネスコ世界遺産への玄関口としても知られており、ハロン湾、ニンビン、サパといった北部の景勝地へも容易にアクセスできます。ベトジェットの拡大続くフライトネットワークにより、ベトナム国内およびアジア太平洋地域の各地へもスムーズににアクセスが可能です。
一方、静岡は豊かな自然に恵まれ、世界遺産である富士山をはじめ、名高い温泉や多彩な食文化を有しています。本路線の就航により、ハノイと静岡それぞれの魅力を、気軽かつ手頃に体験できる利便性の高い移動手段が提供されます。
静岡 - ハノイ線の就航により、ベトジェットは、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、広島といった日本の主要都市とベトナム間を結ぶ路線をさらに拡充し、旅行者の利便性向上と、両国間の接続性強化に貢献しています。
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ベトジェットをご利用のお客様は、最新の機材の中で、プロフェッショナルな客室乗務員によって提供されるフォーやバインミー、コーヒーといったベトナムならではの機内食に加え、各国の料理もお楽しみいただけます。ベトジェットは国際フライトネットワークの拡大を続けることで、利便性とコストパフォーマンスに優れた移動手段を提供するとともに、経済発展および国際的な交流を支える架け橋としての役割を担っています。
ベトジェット -良い旅を！
(*)搭乗期間は路線により異なる場合があり、対象外の日程が設定されるほか、祝祭日は適用外となります。詳細は公式サイトをご参照ください。
静岡 - ハノイ線の運航スケジュール（いずれも現地時刻）
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