撮影現場を止めない。テザー撮影iPadアプリ「Fotra（フォトラ）」にリブランド～前身「Tezar」から名称・機能を刷新し、プロの現場で選ばれ続けるために再設計～
Webシステム、スマホアプリ、業務システム開発を手がけるＳＩＡ 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木原 真、以下、当社）は、2023年より提供してきたプロフェッショナルフォトグラファーおよび映像クリエイター向けのiPad専用テザー撮影アプリ「Tezar（テザー）」を、「Fotra（フォトラ）」 として、2026年3月13日よりリブランドいたしました。
本アプリは、一眼レフカメラのFTP転送機能を活用し、撮影した写真をPCを介さず直接iPadへリアルタイム転送するプロダクトです。
"Foto（写真）"×"Transfer（転送）" を明確に体現する新ブランド「Fotra」へと全面リブランドし、新たにリリース。名称刷新と同時にUI／UXを再設計し、撮影ワークフロー機能を強化。今回のリブランドは、単なる名称変更ではありません。さらに直感的で、現場に寄り添うアプリへと進化しました。
■ 開発背景 ―「PCのない撮影現場」を、プロの標準に
スタジオ、屋外ロケ、ウェディングなど、あらゆる撮影現場で、「その場で確認」「その場で決める」ことの重要性は年々高まっています。
一方、従来のテザー撮影は、専用ケーブル・ノートPC・専用ソフトの運用が前提でした。屋外や狭小空間、クライアント同伴のシビアな現場では、取り回しの悪さが課題となってきたのです。
近年の一眼レフカメラには、FTP／SFTP転送機能を標準搭載する機種が増えています。「Fotra」はこの潮流に応える形で、iPad一台をFTPサーバーに変え、シャッターを切った瞬間に写真を受信・表示する体験を提供します。
フォトグラファーは手元のiPadでピント、構図、表情、光を大画面で確認し、クライアントはその隣で同じ画を共有する。「PCを広げる間に現場の温度が冷める」という、プロなら誰もが知る小さな、しかし致命的な摩擦を取り除く。それが「Fotra」の設計思想です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347951/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347951/images/bodyimage2】
■ 「Fotra」の主な特徴
1. iPadがFTPサーバーになる
iPad上で直接FTPサーバーを起動。カメラのFTP設定から即座に接続でき、PCを介さずに撮影データを受信します。複数のFTPプロファイル保存、IP／ポート表示、匿名接続にも対応。
2. Live Tether（テザー撮影モード）
シャッターを切った瞬間、最新カットを大画面へ自動表示。横スクロール可能なサムネイルバーで過去ショットへも瞬時にアクセスでき、"次の一枚"の判断を遅らせません。
3. A/B比較機能
候補ショット2枚を並べて比較。A固定でBをスワイプし、決定カットを素早く選定できます。クライアントを前にしたセレクトワークを、圧倒的にスムーズに。
4. 構図ガイド／ヒストグラム／グリッド表示
三分割法、四分割、レイルマン構図をオーバーレイ表示。
ヒストグラムはColors/Composite/R/G/B/Luminanceの６モードに対応し、ドラッグで自在に配置可能。ライティングと階調の判断を、iPadだけで完結させます。
5.写真管理
アルバム管理、お気に入り、★1～3のレーティング、高度な検索・フィルター。撮影と並行したセレクトワークを前提に、プロの選別フローへ最適化しました。
6. JPEG／RAW両対応・Finder連携
高解像度RAWも受信・表示可能。iPadをUSB接続すればMac／PCのFinderから直接ファイルを取り出せ、納品・バックアップもシームレスです。
本アプリは、一眼レフカメラのFTP転送機能を活用し、撮影した写真をPCを介さず直接iPadへリアルタイム転送するプロダクトです。
"Foto（写真）"×"Transfer（転送）" を明確に体現する新ブランド「Fotra」へと全面リブランドし、新たにリリース。名称刷新と同時にUI／UXを再設計し、撮影ワークフロー機能を強化。今回のリブランドは、単なる名称変更ではありません。さらに直感的で、現場に寄り添うアプリへと進化しました。
■ 開発背景 ―「PCのない撮影現場」を、プロの標準に
スタジオ、屋外ロケ、ウェディングなど、あらゆる撮影現場で、「その場で確認」「その場で決める」ことの重要性は年々高まっています。
一方、従来のテザー撮影は、専用ケーブル・ノートPC・専用ソフトの運用が前提でした。屋外や狭小空間、クライアント同伴のシビアな現場では、取り回しの悪さが課題となってきたのです。
近年の一眼レフカメラには、FTP／SFTP転送機能を標準搭載する機種が増えています。「Fotra」はこの潮流に応える形で、iPad一台をFTPサーバーに変え、シャッターを切った瞬間に写真を受信・表示する体験を提供します。
フォトグラファーは手元のiPadでピント、構図、表情、光を大画面で確認し、クライアントはその隣で同じ画を共有する。「PCを広げる間に現場の温度が冷める」という、プロなら誰もが知る小さな、しかし致命的な摩擦を取り除く。それが「Fotra」の設計思想です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347951/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347951/images/bodyimage2】
■ 「Fotra」の主な特徴
1. iPadがFTPサーバーになる
iPad上で直接FTPサーバーを起動。カメラのFTP設定から即座に接続でき、PCを介さずに撮影データを受信します。複数のFTPプロファイル保存、IP／ポート表示、匿名接続にも対応。
2. Live Tether（テザー撮影モード）
シャッターを切った瞬間、最新カットを大画面へ自動表示。横スクロール可能なサムネイルバーで過去ショットへも瞬時にアクセスでき、"次の一枚"の判断を遅らせません。
3. A/B比較機能
候補ショット2枚を並べて比較。A固定でBをスワイプし、決定カットを素早く選定できます。クライアントを前にしたセレクトワークを、圧倒的にスムーズに。
4. 構図ガイド／ヒストグラム／グリッド表示
三分割法、四分割、レイルマン構図をオーバーレイ表示。
ヒストグラムはColors/Composite/R/G/B/Luminanceの６モードに対応し、ドラッグで自在に配置可能。ライティングと階調の判断を、iPadだけで完結させます。
5.写真管理
アルバム管理、お気に入り、★1～3のレーティング、高度な検索・フィルター。撮影と並行したセレクトワークを前提に、プロの選別フローへ最適化しました。
6. JPEG／RAW両対応・Finder連携
高解像度RAWも受信・表示可能。iPadをUSB接続すればMac／PCのFinderから直接ファイルを取り出せ、納品・バックアップもシームレスです。