撮影現場を止めない。テザー撮影iPadアプリ「Fotra（フォトラ）」にリブランド～前身「Tezar」から名称・機能を刷新し、プロの現場で選ばれ続けるために再設計～

撮影現場を止めない。テザー撮影iPadアプリ「Fotra（フォトラ）」にリブランド～前身「Tezar」から名称・機能を刷新し、プロの現場で選ばれ続けるために再設計～